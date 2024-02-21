Изгой в родной стране. У Виктора Ана тяжёлые времена после возвращения в Южную Корею

После Сочи-2014 титулованный кореец привёл китайских спортсменов к олимпийским победам. За всё это его хейтили на родине.

Сочи — последний успех российского корейца

В этот день, ровно 10 лет назад вся страна стала свидетелем сразу двух блестящих побед Виктора Ана на Олимпиаде в Сочи.

21 февраля 2014 года на льду дворца «Айсберг» были разыграны комплекты наград на дистанции 500 м и в эстафете на 5000 м. Это был последний соревновательный день в шорт-треке. Тогда вся страна окончательно и бесповоротно влюбилась в Виктора, ставшего таким родным.

Виктор Ан Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После Сочи Ан выступал за Россию ещё несколько лет. Даже собирался поехать на Игры в Пхёнчхан и Пекин. Но в 2018-м его не допустили из-за допинг-скандала, а до Олимпиады в 2022-м он и вовсе решил завязать со спортом. В общем, пандемия коронавируса внесла коррективы. Вместе с этим семья Ана переехала в Корею ради будущего дочери.

«Даже не пытайся вернуться и жить в Корее»

В то же время Виктор получил предложение от сборной Китая и начал работать с командой в преддверии домашней Олимпиады в Пекине. Результаты были: китайская сборная завоевала несколько наград, две из них – золотые.

Работу специалиста ожидаемо не оценили в Южной Корее. Там явно были не рады тому, что их соотечественник помогал стране-конкуренту.

Виктор Ан Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не простили корейцы Ану и радость за победу подопечных на дистанции в 1000 м. Дело в том, что в обоих полуфинальных забегах корейские спортсмены были дисквалифицированы. При этом у представителей Южной Кореи возникли сомнения относительно честности судейских решений. В финале, несмотря на недовольство, оказались сразу три китайца и два венгра. Пользователи соцсетей едва ли не угрожали бывшему российскому спортсмену: «Даже не пытайся вернуться и жить в Корее».

«Если я откажусь от шорт-трека, этот спор закончится»

Припомнили Виктору Ану и пенсию за олимпийские успехи. За период до натурализации Ан заработал в спорте более 370 млн вон (более 25 млн рублей по текущему курсу). Издание Donga отмечает, что больше Виктора никто из южнокорейских спортсменов такую пенсию не получал.

Выждав момент, после Игр в Пекине специалист всё же дал комментарий относительно критики, которой подвергся он сам и его семья.

У Виктора Ана тяжёлые времена Фото: из личного архива Виктора Ана

А 7 февраля 2023 года в соцсетях опубликовал обращение, в котором заявил, что спортивную пенсию, которую он получил за время выступлений в Южной Корее, перед переходом в Россию он перечислил детям, которые нуждались в операции на сердце, и юным спортсменам, которым требовалось лечение.

В то же время спортсмен заявил, что «шорт-трек важнее национальности». А ещё у него были мысли закончить с этим видом навсегда.

«Мне пришло в голову, что, если я откажусь от шорт-трека, этот спор закончится. Я думал, что люди смотрят и поддерживают моё увлечение. Но было душераздирающе видеть события, которые привели к критике».

У Виктора Ана тяжёлые времена Фото: из личного архива Виктора Ана

Хотел принести пользу Южной Корее

История работы в Китае для Виктора Ана закончилась после Олимпиады-2022. Контракт продлён не был, и он вернулся на родину к семье, которую не видел 19 месяцев из-за COVID-19. Целью Виктора Ана была работа в качестве тренера именно в Южной Корее.

«Корея – это то место, где я провёл больше всего времени в качестве спортсмена и где меня любили. Я сделаю всё, что смогу».

Ан подал заявку на работу, но она была отклонена. Ему опять припомнили работу с Китаем и переход в сборную России. Да и вообще, для работы в качестве тренера нужна лицензия, подчеркнули в Союзе конькобежцев Кореи.

Однако в апреле того же года агентство Yonhap сообщило, что Ан Хён Су (корейское имя Виктора Ана) стал неофициальным личным тренером для нескольких шорт-трекистов национальной команды в сезоне-2023/2024.

По стопам отца

Сейчас Виктор Ан воспитывает и дочь – Джейн Ан. Ей уже девять лет, и она, кажется, решила пойти по стопам отца и тоже выйти на лёд в коньках.

На фотографиях, которые были опубликованы в социальных сетях супруги спортсмена У На Ри, девочка запечатлена в очках отца, а на форме был принт с лицом Виктора Ана.

Что бы ни происходило с Виктором Аном, в России его всегда будут помнить как своего, родного Витю. Спустя столько лет испытаний, препятствий на пути он продолжает жить шорт-треком. А учитывая увлечение его дочери, можно предположить, что новые победы семьи Ана не за горами.