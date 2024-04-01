Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Российский яхтсмен Виталий Елагин потерпел бедствие в океане – кругосветное путешествие закончится досрочно

Российский яхтсмен потерпел бедствие в океане и пропал на 8 дней. Но всё кончилось хорошо
Батраз Томаев
Российский яхтсмен потерпел бедствие в океане
Аудио-версия:
Комментарии
Виталий Елагин вышел на связь. Он жив и здоров, однако кругосветное путешествие придётся завершить досрочно.

Давно прошли те времена, когда путешественники, отправляясь в кругосветку, открывали новые континенты, острова и проливы. Кажется, о планете теперь мы знаем почти всё, и пришло время последних романтиков. Тех, кого океан манит своим неподдельным величием. Одним из таких стал российский яхтсмен Виталий Елагин, который в одиночку отправился в кругосветное путешествие на одномачтовом паруснике «Дочь ветра».

Всё начиналось по плану. Но чуть не завершилось бедой.

«Наконец-то хорошие новости»

19 марта Виталий Елагин перестал выходить на связь.

В головы тех, кто следил за путешествием, стали закрадываться самые мрачные мысли. К счастью, они не оправдались. Спустя восемь дней после исчезновения родные и друзья смогли установить с яхтсменом контакт. Выяснилось, что ещё в середине марта Елагин попал в шторм и повредил паруса. При этом сигнал SOS он подавать не торопился.

27 марта стало известно, что он жив. А его судно обогнуло мыс Горн и находится у берегов Чили. Эту информацию близким яхтсмена передал некто с аргентинском номером, указавший последние координаты Елагина. По словам пользователя, сообщение через него передал сам российский яхтсмен.

«Нашёлся! Наконец-то хорошие новости», – написала подруга потерявшегося в океане яхтсмена Юлия Морозова в социальных сетях.

Без холодильника, но с флагом России

Своё путешествие чемпион России по яхтенному спорту начал из африканского порта Танжер в октябре 2023 года. На плановом маршруте были Канарские острова, острова Зелёного Мыса. Затем Елагин планировал обогнуть мыс Доброй Надежды и пройти Австралию, пересечь Тихий океан и пролив Дрейка. Финальным аккордом должны были стать поворот на север и возвращение в порт Танжер через Атлантический океан.

Елагин путешествует в спартанских условиях: на яхте отсутствуют даже туалет и холодильник. Однажды из-за насекомых на судне испортилась еда. Но есть флаг России, который яхтсмен хочет провезти через весь земной шар.

«Я не собираюсь водружать себе на плечи крест общемировых грехов. Однако что-то есть неощущаемое, неосознаваемое и непознаваемое, но лёгкое, как дыхание жизни, а вместе с этим и надежда, что этот мой путь также является тем малым кирпичиком, который поможет атлантам удержать мироздание.

Во имя всего человечества. Смерть побеждающий вечный закон – это любовь моя, это любовь моя», – написал Елагин в октябре 2023 года.

Поездки вокруг света всегда манили путешественников:
Первая россиянка, объехавшая весь мир на мотоцикле! История мотоциклистки из Новосибирска
Эксклюзив
Первая россиянка, объехавшая весь мир на мотоцикле! История мотоциклистки из Новосибирска

Где сейчас Елагин?

После получения координат от аргентинца связи с Елагиным не было. Непонятно и то, как он с повреждённым парусом может продолжить своё кругосветное путешествие. Ведь именно в момент, когда ученики Елагина были близки к выполнению операции по ремонту парусов, связь и прервалась.

29 марта подруга яхтсмена обратилась к подписчикам с просьбой о помощи. Она искала контакты соседних судов, которые могли проходить рядом с Виталием. Они пытались связаться с ним, но тот ответа не давал.

«Сейчас ситуация обстоит так. Мы получили сообщение два дня назад, что он жив. И всё. Больше у нас нет никакой информации. Что с ним, с парусами, с едой и водой. По рации до него достучаться попытки были, но пока безрезультатно. Нам нужно немного информации. Как он, лодка и каковы его действия дальше. Помогите пожалуйста», – писала Юлия Морозова.

Кругосветка завершится в Аргентине

По координатам можно увидеть, что яхта в ночь на 29 марта сместилась на 47 миль к северу от берегов Аргентины. «Дочь ветра» дрейфует или таким образом продолжает свой путь? 30 марта был получен ответ.

Елагин продолжает путь, но завершит кругосветку уже в Аргентине, в порту Мар-дель-Плата. Об этом сообщил его ученик Алексей Чванов. А подруга яхтсмена рассказала, что сумела переговорить с Виталием по телефону и передать информацию о погоде на ближайшие сутки. Прогноз носит неблагоприятный характер – ко 2 апреля ожидается усиление ветра.

А пока за путешествием смелого яхтсмена продолжают следить тысячи неравнодушных людей по всему миру, в том числе и совсем юных. Семилетняя фанатка парусного спорта и самого спортсмена нарисовала «Дочь ветра».

Рисунок девочки, поддержавшей Елагина

Рисунок девочки, поддержавшей Елагина

Фото: Из личного архива Виталия Елагина

Сложно представить, что сейчас ощущает и переживает Виталий Елагин. Самое главное – добраться до Атлантического побережья Аргентины в порт, где и можно будет отремонтировать судно. Живым и невредимым.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android