Российский яхтсмен потерпел бедствие в океане и пропал на 8 дней. Но всё кончилось хорошо

Давно прошли те времена, когда путешественники, отправляясь в кругосветку, открывали новые континенты, острова и проливы. Кажется, о планете теперь мы знаем почти всё, и пришло время последних романтиков. Тех, кого океан манит своим неподдельным величием. Одним из таких стал российский яхтсмен Виталий Елагин, который в одиночку отправился в кругосветное путешествие на одномачтовом паруснике «Дочь ветра».

Всё начиналось по плану. Но чуть не завершилось бедой.

«Наконец-то хорошие новости»

19 марта Виталий Елагин перестал выходить на связь.

В головы тех, кто следил за путешествием, стали закрадываться самые мрачные мысли. К счастью, они не оправдались. Спустя восемь дней после исчезновения родные и друзья смогли установить с яхтсменом контакт. Выяснилось, что ещё в середине марта Елагин попал в шторм и повредил паруса. При этом сигнал SOS он подавать не торопился.

27 марта стало известно, что он жив. А его судно обогнуло мыс Горн и находится у берегов Чили. Эту информацию близким яхтсмена передал некто с аргентинском номером, указавший последние координаты Елагина. По словам пользователя, сообщение через него передал сам российский яхтсмен.

«Нашёлся! Наконец-то хорошие новости», – написала подруга потерявшегося в океане яхтсмена Юлия Морозова в социальных сетях.

Без холодильника, но с флагом России

Своё путешествие чемпион России по яхтенному спорту начал из африканского порта Танжер в октябре 2023 года. На плановом маршруте были Канарские острова, острова Зелёного Мыса. Затем Елагин планировал обогнуть мыс Доброй Надежды и пройти Австралию, пересечь Тихий океан и пролив Дрейка. Финальным аккордом должны были стать поворот на север и возвращение в порт Танжер через Атлантический океан.

Елагин путешествует в спартанских условиях: на яхте отсутствуют даже туалет и холодильник. Однажды из-за насекомых на судне испортилась еда. Но есть флаг России, который яхтсмен хочет провезти через весь земной шар.

«Я не собираюсь водружать себе на плечи крест общемировых грехов. Однако что-то есть неощущаемое, неосознаваемое и непознаваемое, но лёгкое, как дыхание жизни, а вместе с этим и надежда, что этот мой путь также является тем малым кирпичиком, который поможет атлантам удержать мироздание.

Во имя всего человечества. Смерть побеждающий вечный закон – это любовь моя, это любовь моя», – написал Елагин в октябре 2023 года.

Где сейчас Елагин?

После получения координат от аргентинца связи с Елагиным не было. Непонятно и то, как он с повреждённым парусом может продолжить своё кругосветное путешествие. Ведь именно в момент, когда ученики Елагина были близки к выполнению операции по ремонту парусов, связь и прервалась.

29 марта подруга яхтсмена обратилась к подписчикам с просьбой о помощи. Она искала контакты соседних судов, которые могли проходить рядом с Виталием. Они пытались связаться с ним, но тот ответа не давал.

«Сейчас ситуация обстоит так. Мы получили сообщение два дня назад, что он жив. И всё. Больше у нас нет никакой информации. Что с ним, с парусами, с едой и водой. По рации до него достучаться попытки были, но пока безрезультатно. Нам нужно немного информации. Как он, лодка и каковы его действия дальше. Помогите пожалуйста», – писала Юлия Морозова.

Кругосветка завершится в Аргентине

По координатам можно увидеть, что яхта в ночь на 29 марта сместилась на 47 миль к северу от берегов Аргентины. «Дочь ветра» дрейфует или таким образом продолжает свой путь? 30 марта был получен ответ.

Елагин продолжает путь, но завершит кругосветку уже в Аргентине, в порту Мар-дель-Плата. Об этом сообщил его ученик Алексей Чванов. А подруга яхтсмена рассказала, что сумела переговорить с Виталием по телефону и передать информацию о погоде на ближайшие сутки. Прогноз носит неблагоприятный характер – ко 2 апреля ожидается усиление ветра.

А пока за путешествием смелого яхтсмена продолжают следить тысячи неравнодушных людей по всему миру, в том числе и совсем юных. Семилетняя фанатка парусного спорта и самого спортсмена нарисовала «Дочь ветра».

Рисунок девочки, поддержавшей Елагина Фото: Из личного архива Виталия Елагина

Сложно представить, что сейчас ощущает и переживает Виталий Елагин. Самое главное – добраться до Атлантического побережья Аргентины в порт, где и можно будет отремонтировать судно. Живым и невредимым.