Супербитва россиянок на старте турнира претенденток. Горячкина против Лагно — кто сильнее?

4 апреля в канадском Торонто стартуют турниры претендентов и претенденток по шахматам. И если в мужской половине задача для российского болельщика вполне понятна – болеть за выход Яна Непомнящего на третий матч на первенство мира, то в женском турнире за победу борются сразу две наши соотечественницы – Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

И возникает вопрос: а кто же из них сильнее?

Остановились в шаге от титула

Обе наши спортсменки являются очень титулованными шахматистками и входят в число главных претенденток на победу. В 2018 году Екатерина Лагно в финале чемпионата мира проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь, а после реформы женского розыгрыша мировой короны, проведённой президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем, в матче за титул всё той же Вэньцзюнь, к сожалению, уступила уже Александра Горячкина. И Саша, и Катя потерпели поражение в тех матчах в весьма драматичной борьбе – им обеим есть что припомнить, за что взять реванш и что доказать королеве из Китая.

Не будет лишним добавить, что Лагно – трёхкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по рапиду, двукратная чемпионка Европы, победительница Гран-при ФИДЕ – ко всем её многочисленным титулам не хватает только классической короны. У Горячкиной тоже хватает регалий – трёхкратная чемпионка России, обладательница Кубка мира, единственная женщина в истории, ставшая призёром чемпионата России среди мужчин.

Александра Горячкина Фото: FIDE

Кстати, и Лагно, и Горячкина – в тройке самых молодых гроссмейстеров в истории среди прекрасного пола, раньше них звание «гросса» выполнила только экс-чемпионка мира Хоу Ифань из Китая. Что касается текущего мирового рейтинга, то Александра Горячкина сейчас на третьем месте (после Хоу Ифань и Цзюй Вэньцзюнь), а Екатерина Лагно – шестая (на четвёртой и пятой позиции табели о рангах расположились участницы турнира претенденток китаянка Лэй Тинцзе и индианка Хампи Конеру).

Гроза китайских шахматисток

Екатерине Лагно 34 года, и вы не поверите – в семье гроссмейстера растут уже четверо детей! Лагно – воспитанница донбасской шахматной школы, а в Москву она переехала, выйдя замуж за одного из лидеров российской команды, тоже многократного чемпиона мира по блицу Александра Грищука. В общении Катя – человек очень приятный и может часами рассказывать про воспитание своих очаровательных крошек, но это не мешает замечательной маме полностью перевоплощаться за шахматной доской и недрогнувшей рукой проводить смертельную атаку за атакой на позиции соперниц.

Екатерина Лагно Фото: FIDE

Лагно – настоящий мастер инициативы, а ещё один её большой плюс – блестящая игра против неудобных для всех остальных китаянок. Она ломала о колено оборонительные порядки и Лэй Тинцзе, и Тань Чжунъи, да что говорить – сама Хоу Ифань, вторая из величайших шахматисток в истории после Юдит Полгар капитулировала под натиском Екатерины.

«Петросян в юбке»

Александре Горячкиной – 25, и шахматная героиня Ямала выросла в настоящей шахматной династии. Отец Саши – Юрий – игрок мастерской силы, который посвятил свою жизнь воспитанию дочерей-шахматисток, став заслуженным тренером России. А младшая сестра Горячкиной Оксана (2010 года рождения) уже добилась внушительных успехов на российских и мировых детских первенствах. Стиль Александры совсем иной, и не зря известный шахматный комментатор, гроссмейстер Сергей Шипов называет её «Петросян в юбке». Профилактика, удушение, высочайшая техника.

Горячкина крайне редко проигрывает, а соперниц всегда мучит до последнего: её испытание «измором» – настоящая каторга для слабых духом.

А что в очном противостоянии?

В известном смысле личные партии Лагно и Горячкиной – это почти всё пушкинское: они сошлись – вода и камень, стихи и проза, лёд и пламень.

Согласно так называемой «принудительной» жеребьёвке, спортсмены от одной страны всегда играют на старте круга, дабы избежать возможных сговоров на финише (традиция пошла с середины XX века после протестов западных шахматистов против якобы «командной» игры советских грандов). Поэтому претендентский начнётся с принципиальной схватки Горячкиной с Лагно. И кто лидер сборной? Кто попытается вернуть корону в Россию?

В истории битв Александры с Екатериной с разными контролями пока счёт равный – 4:4 при 17 ничьих, хотя в «классику» перевес со счётом 2:0 держит Горячкина. Ещё в 2016 году юная Саша сумела взять верх над маститой соперницей на командном чемпионате России – хоть в итоге сборная Москвы с Лагно и сумела выиграть тот турнир, а «Университет» (Майкоп), который возглавляла Горячкина, оказался за пределами призовой тройки.

А потом Александра в 2019-м выиграла важнейший поединок у Екатерины в турнире претенденток в Казани, который закрепил её первенство в таблице – Горячкина выиграла соревнование, а Лагно в итоге осталась третьей.

Екатерине же обычно удавалось огорчать свою соотечественницу на чемпионатах мира по рапиду и блицу – так случилось в Дохе-2016, Эр-Рияде-2017, Алма-Ате-2022 и Самарканде-2023. С другой стороны, с быстрым контролем Александра пару раз нанесла сопернице поражения в относительно недавних выставочных супертурнирах с участием Сергея Карякина и других лидеров российских шахмат, куда звали и двух ведущих шахматисток.

Впрочем, умение играть с быстрым контролем пригодится нашим претенденткам только в случае дележа первого места – 22 апреля предусмотрен тай-брейк. Куда большее значение имеет игра в «тугодумку».

И кто же сильнее?

Наверное, по рейтингу и классическим результатам Горячкина является лёгким фаворитом, но не стоит списывать со счетов то, что команду Екатерины Лагно пополнил ведущий молодой гроссмейстер нашей страны, гроза Магнуса Карлсена Андрей Есипенко. Есипенко – не только гений позиционной игры, но и невероятно креативный шахматист. Под его новинками в недавнем выставочном матче не выстоял сам экс-чемпион мира Владимир Крамник.

Тренерский штаб Горячкиной в противоположность традиционно является большим секретом. После победного Кубка мира в 2023 году Александра в интервью отметила, что работает над шахматами сама, и пока никакой уточняющей информации на эту тему журналисты добыть не сумели.

Итак, дуэль россиянок на старте определит очень многое в претендентском раскладе. Победа в этом турнире и для Горячкиной, и для Лагно просто жизненно важна, и героини сборной России приложат все силы для её достижения!