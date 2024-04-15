ЦСКА отобрал у «Чеховских медведей» все трофеи. Неужели время легендарного Максимова ушло?

Победой московского ЦСКА завершился розыгрыш мужского Кубка России – 2023/2024 по гандболу. Команда Олега Ходькова справилась с двумя «медвежьими» командами и завоевала трофей, которого ещё не было в клубной коллекции красно-синих. А многолетний гегемон российского гандбола «Чеховские медведи» лишился вообще всех титулов.

Жребий (хотя он и слепой) столкнул на стадии полуфинала действующего чемпиона страны ЦСКА и действующих на тот момент обладателей Кубка России «Чеховских медведей». Так что сшибка принципиальных соперников случилась ещё до финала. Казалось, у чеховской команды будет преимущество. В недавнем матче регулярного чемпионата подопечные Владимира Максимова разбили гандболистов Олега Ходькова с преимуществом в пять мячей, показав более чем уверенную игру.

Но в Перми чеховцы ввязались в вязкий гандбол, который был на руку армейцам, и в такой игре потерпели поражение. Не их стиль, не их игра, не их день. Хотя в этом матче и ЦСКА не показал чего-то выдающегося. Легендарный Максимов пытался ускорить игру «медведей» своими зычными указаниями и заменами, но не получалось. Да и в задней линии те, на кого рассчитывал главный тренер клуба из Чехова, не смогли себя проявить.

Чехов проснулся по-настоящему в последней десятиминутке и был близок к тому, чтобы сравнять счёт и спасти этот матч. Однако капитан подмосковной команды Кирилл Котов не смог забросить из идеальной позиции. В итоге ЦСКА выиграл 24:22 и лишил соперника шанса на трофей. Даже странно такое писать, но «Чеховские медведи» больше не чемпионы России, не обладатели Кубка страны и не обладатели Суперкубка России.

Неужели эра Владимира Максимова уходит? Возможно, однако у подмосковных гандболистов ещё есть шанс отыграться за все эти неудачи в решающих матчах SEHA-лиги и текущего чемпионата России, где скоро начнётся пора четвертьфиналов. Пока же чеховцы довольствовались бронзой Кубка, обыграв СКИФ с преимуществом в 16 мячей. Краснодарская команда в полуфинале сопротивлялась, но ничего не смогла сделать с «Пермскими медведями», а в матче за третье место даже особо и не боролась.

Пермяки же были полны решимости оставить за собой и финал. Они предложили сопернику быструю игру, но ЦСКА, в отличие от полуфинала, не стал пытаться перестроиться на вязкий гандбол, а ответил тем же оружием. После первого тайма хозяева вели с преимуществом в один мяч, за 10 минут до окончания встречи у них было «+2», но в итоге сказались более высокое мастерство игроков ЦСКА и бóльшая глубина состава армейцев.

Команда Валентина Бузмакова отдала всё в этой борьбе, как и в прошлом сезоне в финале чемпионата России, однако вновь была повержена.

А ЦСКА теперь сменил «Чеховских медведей» в статусе действующего обладателя всех трофеев в российском гандболе. Ну и повторил успех женской команды, которая неделю назад завоевала Кубок страны, в драматичном финале победив «Ростов-Дон».