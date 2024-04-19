«Это только со скамейки кажется, что всё легко». Тренер ЦСКА — о победе в Кубке России

В начале апреля 2024 года был разыгран Кубок России по гандболу среди женских команд. В решающем матче зрители увидели главное отечественное противостояние последних лет – ЦСКА против «Ростов-Дона». Армейская команда последние матчи с принципиальным конкурентом проводила неважно, но в этот раз собрала волю в кулак и вырвала трофей.

Главный тренер ЦСКА Ольга Акопян рассказала об ощущениях во время этого валидольного матча, о состоянии Елены Михайличенко и объяснила, зачем нужна сборной России по гандболу в условиях бана.

«Хотелось быть одним кулаком»

– В этом сезоне ЦСКА основным составом проиграл Ростову в трёх встречах. Стало ли это дополнительной мотивацией для девушек перед финальным матчем?

– Я думаю, что да, безусловно. Тяжело по сравнению с прошлым сезоном, когда мы, наоборот, шли практически без поражений. Девчонки, конечно же, хотели показать и доказать, что мы всё те же, сильные, всё тот же ЦСКА в полной боевой готовности.

Проигрыши нас сильно подкосили, и на этот матч, тем более что это финал Кубка России, у нас была немалая мотивация, а выиграть в гостях у Ростова – это вдвойне дорого. Поэтому желание было максимально запредельное.

– Почти весь матч ЦСКА уступал, догонял, сравнивал — и так по кругу. Что чувствует тренер во время такой валидольной игры?

– Когда пересматриваю, я больше волнуюсь, чем когда сама игра идёт (улыбается). Очень эмоционально было, очень нервно, но во время игры больше сосредотачиваешься на действиях игроков и думаешь, как это можно исправить.

Мы проигрывали дважды: и в первом тайме три мяча, и во втором – три, и только раз выходили вперёд, и то незначительно, с минимальным преимуществом. Поэтому, конечно же, хотелось минимизировать ошибки, чтобы эта разница в пользу «Ростова» не увеличилась, как это было в матчах, когда мы проигрывали. Концентрация была не только на счёте, хотелось исправить ошибки и достучаться до игроков, что нельзя падать духом, а надо продолжать играть все 60 минут вне зависимости от счёта. Я и сама себе такую установку давала, когда мы начинали уступать. Все понимали, что ещё есть время всё исправить, что мы и сделали.

– Елена Михайличенко пропустила значительную часть сезона, но именно её 7-метровый принёс команде победу, и вообще после возвращения она играет шикарно. Удивлены, что длительный простой практически не сказался на ней?

– Пауза в три месяца, наверное, не критичная. С учётом того, что впереди важные игры плей-офф, Лена вернулась очень вовремя. Конечно, она лидер команды, и в защите, и в атаке от неё очень многое зависит, и она позволяет чувствовать игрокам ту уверенность, которая до этого где-то пошатнулась, потому что она системообразующий игрок.

После этого простоя у неё, возможно, даже больше желания, потому что частично отдохнула, набралась сил. Но чувствуется, что Лена всё равно ещё не в тех физических кондициях, в которых она может находиться, в которых была в начале этого сезона или в прошлом. Безусловно, три месяца всё равно где-то сказываются. Я надеюсь, что у нас ещё есть возможность набрать физическую форму, как раз в небольшую паузу перед стартом плей-офф чемпионата.

– Когда выставляли Елену на финал, не казалось ли вам это решение слишком ответственным, учитывая её паузу в игре?

– Нет, я об этом не думала. До этого мы играли с «Ладой», «Кубанью», и Елена только выходила на первые игры после паузы. И вот тогда да, были переживания, что она ещё не в форме, что физическая усталость будет сказываться. Боялась очень навредить, где-то перегрузить.

Я всё время спрашиваю игроков об их самочувствии, и, конечно, они к финалу все хором сказали мне, что у них нет усталости, они абсолютно готовы. И даже если она есть, когда такой суперэмоциональный матч, очень динамичный и принципиальный, ты не думаешь об усталости. Если только уже понимаешь, что ноги не бегут и дыхания не хватает. Так что в этом матче я абсолютно доверилась самочувствию и настрою игроков.

– Во время пенальти вы стояли в одном ряду с командой, в то время как Ирина Дибирова наблюдала за происходящим со скамейки. Почему для вас было важно находиться в этот момент на площадке? Как это отражается на игроках?

– Я стояла с командой, потому что это команда, и я не отделяю себя от неё, тем более в такой ответственный, очень нервный момент.

Тут действительно очень важна эмоциональная поддержка тренера, чтобы игроки видели, что мы вместе. Очень хотелось поддержать, чтобы они не думали о чём-то другом, а были настроены именно на этот бросок – он один, и он очень важный, и тут должна быть эмоциональная, психологическая стрессоустойчивость. Хотелось быть одним кулаком, одним организмом. Кто бы ни выходил на этот пенальти, мы все импульсы давали от единого организма. Мы изначально договорились, что будем вместе.

Ольга Акопян с тренерским штабом ЦСКА Фото: whccska.ru

«Снилось, что я сама в Кубке России играю»

– Чем тренер Ольга Акопян – 2024 отличается от тренера Ольги Акопян – 2021?

– Конечно, уже побольше стало уверенности. Это как в игре: когда ты игрок, то набираешься опыта с годами, с практикой — чем больше ты играешь, тем больше опыта. Так и в любой, наверное, профессии, и тренерская – не исключение. Когда ты постоянно в этой сфере, готовишь команду, тренируешь, конечно, опыт накапливается, уверенность накапливается, ты уже по-другому начинаешь видеть игроков.

Сначала, когда в 2021 году меня назначили исполняющей обязанности главного тренера, это были и стресс, и волнение. Может быть, как раз на фоне стресса и смены тренера мы тоже дали результат. Сейчас это больше уже повседневная работа, которая не остаётся без следа, это труд не только меня, но и всего тренерского штаба и девчонок. Поэтому просто прибавилось опыта и уверенности. Надеюсь, что буду прибавлять и дальше.

– Что бы вы сейчас посоветовали себе самой? Каких ошибок могли бы избежать за минувшие три года?

– Ещё не так много времени прошло, чтобы я какие-то конкретные себе советы дала. Мне кажется, что и в тот момент я не делала каких-то серьёзных ошибок, потому что мы в тот момент дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов. Это что касается результатов.

Наверное, ещё не пришло то время, когда я могу конкретный совет себе дать: вот да, тогда ты неправильно что-то сделала (улыбается). Побольше наглости в каких-то моментах, может быть.

– А бывают моменты, когда вам самой хочется выскочить на площадку и показать, как надо? Или всё-таки за годы тренерства подавили в себе такое желание?

– Мне недавно снилось, что я сама в Кубке на площадке играю (смеётся), но это было лишь во сне. Бывают моменты, однако уже, конечно, нет такого, что хочется выйти и показать. Тем более это кажется со стороны, что вот сейчас выйду и как будто у меня всё получится, я всем покажу. Безусловно, я тоже буду ошибаться. Когда ты в процессе на площадке, там очень много факторов. Это только со скамейки кажется, что всё легко. Мы же все были игроками.

Сейчас мы это делаем на тренировках, но не в полную силу, при обсуждении какого-то момента и не на скорость. Но выбежать и показать – нет уже такого (смеётся).

«В голове держим финал «Ростов-Дон» – ЦСКА»

– Ольга, началась самая важная часть сезона. Один трофей вы уже завоевали. Что может помешать ЦСКА выйти в финал чемпионата России? В соперниках вновь «Ростов-Дон» ждёте?

– Мы в этом сезоне уже не раз оступались, поэтому не хотим заглядывать так далеко вперёд. Мы не имеем права где-то халатно относиться к какому-либо сопернику. Сначала будет «Звезда», а дальше посмотрим.

Где-то в голове, конечно, держим, что будет финал «Ростов-Дон» – ЦСКА. Но, опять же, не хочу ни в какой мере сбрасывать со счетов другие команды. Поэтому давайте поступательно идти: сначала отыграем все стадии плей-офф, а потом уже будем говорить о финале.

– В регулярном сезоне дела у ЦСКА по сравнению с предыдущими годами в силу разных причин шли средне. Что изменил приход в тренерский штаб Людмилы Бодниевой и Анны Седойкиной? Как быстро вы сработались?

– Появление ещё одного тренера — это немаловажный фактор. Тяжело быть на лавке одной, особенно в таких матчах, когда качели, когда где-то проигрываем, когда разные ситуации бывают во время матча. Порой не успеваешь всё в кучу взять, проконтролировать, менять игроков. Где-то нужен совет, так что это сейчас очень помогает. Всё-таки должен быть тандем единомышленников, и он у нас с Людмилой очень, как мне кажется, действенный. Мы действительно в одном направлении думаем. У нас неплохо это получается и в тренировочном процессе, и во время игры.

Сейчас Анна в силу обстоятельств не может ездить с нами на выезды, однако в тренировочном процессе мы прекрасно ладим. У нас тандем получается. Да, женский (смеётся), но мы, наверное, поэтому лучше друг друга чувствуем и понимаем. С Анной я тоже очень много играла, и мы понимаем друг друга с полуслова. У неё работа сконцентрирована на вратарской позиции, однако мы всегда советуемся.

– Можете назвать этот тандем командой мечты?

– Не знаю (смеётся), может быть. Давайте посмотрим по результатам. Дождёмся финала и дальше посмотрим на результат. Сейчас всё неплохо, надеюсь, что так же будет продолжаться.

– Вы не так чтобы очень давно завершили карьеру. Нынешние гандболистки отличаются от тех, что были в ваше время?

– Отличаются, наверное. Возможно, сейчас клуб создаёт больше условий для того, чтобы игрок выходил на пик формы. Сейчас прогрессирует всё: и восстановление, и тренировочный процесс, и отношение клуба, и всё вокруг.

Но по характеру на матчах, думаю, что, как и раньше, у всех есть цель. И в этом смысле все игроки абсолютно одинаковые – всегда все хотят выкладываться и показывать 100-процентный результат.

Елена Михайличенко Фото: rushandball.ru

— Ольга, легко ли работать, когда клуб может привлечь в состав любую гандболистку в России? Или, напротив, ответственности больше и ожиданий от вас тоже?

— А кто сказал, что мы можем позволить себе любую гандболистку России? Это не так, это всё очень сложно, это большая работа клуба в плане договорённостей и переходов, и не всегда всё получается. Если бы мы так хотели, то не было бы такой конкуренции, какая есть сейчас.

«Сборная России есть, мы не собираемся сдаваться»

– Российский спорт находится в изоляции от международных турниров. Говорят ли об этом сами спортсменки?

– Уже столько времени прошло… И тренеры, и игроки понимают, что мы заложники в этой ситуации, и она никак от нас не зависит. Ждём, когда нас допустят.

– Вы возглавляете женскую молодёжную сборную страны. В прошлом сезоне команде удалось сыграть только с Китаем и Беларусью, то же самое и на взрослом уровне. Возможно ли, что ситуация изменится и будет больше хотя бы товарищеских матчей с разными странами?

– Хотелось бы, конечно. Знаю, что в Федерации гандбола России ведут активную работу по этому вопросу. Сейчас мы пытались договориться о турнире в Китае летом, но Китай будет принимать чемпионат мира среди игроков этого возраста. Для нашей сборной любые международные матчи важны.

– Сейчас, когда нас не допускают и нет возможности сыграть на Олимпиаде и чемпионате мира, ради чего существует сборная? Ради чего живёт наш гандбол, ради чего спортсмены выходят на площадку и сражаются?

– Ну нет международных игр, нам что теперь — закрыться и не прогрессировать, не пытаться дальше тренироваться? Когда-то же всё равно мы вернёмся на международную арену. Мы не можем просто отдыхать, если случилась такая ситуация.

Да, возможно, не будет очевидного прогресса. Хотя я считаю, что в России по-прежнему очень сильный чемпионат. Все видели, как недавно в Ростове-на-Дону прошёл «Финал четырёх» Кубка России. Сборная России есть, и мы не собираемся сдаваться.

Матч с участием женской сборной России по гандболу Фото: rushandball.ru

– Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин советует игрокам уезжать за рубеж, если есть такая возможность. Вы могли бы дать такой же совет?

– Честно, нет. Я патриот своей страны, но мне не хочется обсуждать всю эту политическую ситуацию. Поэтому советовать точно не буду. Это решение самих спортсменов.

– Как тогда сделать, чтобы наш гандбол развивался? Когда сборная России выигрывала Олимпиаду, практически все участники представляли наши клубы.

– Вот «Финал четырёх» Кубка России, я думаю, даст очень хороший импульс для развития. Чем больше будет таких игр, тем больше узнаваемости гандбола. Болельщики, зрители, дети видят, как это интересно, как это захватывающе. Эмоционально такой турнир просто так не пройдёт, мы три дня все ещё ходили вспоминали о нём. Вот это действительно заряжает.