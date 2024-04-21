«Я в прямом смысле стёрла ноги в кровь на Олимпиаде». Монолог ярчайшей гандболистки России

Это четвёртый материал из серии «Письмо себе в прошлое», которую «Чемпионат» делает совместно с благотворительным фондом «Дополнительное время». Известные спортсмены в формате монолога делятся воспоминаниями и рефлексируют о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

Эмилия Турей – российская спортсменка, гандболистка, заслуженный мастер спорта России. Серебряный призёр Олимпийских игр – 2008, трёхкратная чемпионка мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы, победительница Лиги чемпионов, обладательница Кубка кубков. Завершила карьеру в 2013 году.

– Не я пришла в спорт, он сам пришёл ко мне. Когда мне было девять, мой первый тренер Галина Викторовна Садовникова зашла к нам в школьный класс и спросила: «Кто хочет заниматься гандболом?» Я не знала, что это за вид спорта такой, но любознательность во мне победила.

Осознание, что гандбол – дело всей моей жизни, пришло лишь в 15-16 лет. Тогда я стала попадать в юношескую и молодёжную сборную России. Этого не случилось раньше, потому что по своему возрасту мы с девочками не занимали высокие места. Единственный крупный успех – бронзовые медали на первенстве России.

Эмилия Турей

Я с детства хотела стать профессиональной спортсменкой. Каждый раз я ставила себе новые цели. Я стала чемпионкой Европы и чемпионкой мира среди молодёжных и юниорских команд, была признана лучшим игроком мира. Но уже тогда я понимала, что это лишь детский уровень и в дальнейшем мне нужно будет перейти на взрослый. А там уже новые цели и задачи. Каждый раз я себя мотивировала, находила новые сложности, которые нужно преодолеть. Блуждать в эйфории золотых медалей – дело такое… Оно может привести не туда. Должно быть как: спортсмен выполнил какой-то норматив, порадовался, пошёл дальше. Одна глава заканчивается – начинается другая.

Самые яркие эмоции в карьере у меня остались от Олимпиады.

К ней ты готовишься на протяжении всей сознательной спортивной жизни, но до последнего не знаешь, попадёшь в команду на Игры или нет. Не передать словами ощущения, когда твою фамилию называют, оглашая списки состава. От выступления на Играх в Пекине я получила ни с чем не сравнимые эмоции. Их невозможно описать. Могу лишь сказать, что в обыденной жизни такое испытать просто невозможно.

Больше всего мне тогда запомнился четвертьфинал, где мы играли со сборной Франции. Всё закончилось овертаймом. После матча в раздевалке я сняла кроссовки с носками, и увидела, что все пальцы в крови. Я в прямом смысле слова стёрла ноги в кровь! Но эйфория от победы перекрывала эту боль.

Эмилия Турей

Я не могла спать потом всю ночь и постоянно думала: «Мы сделали это!» Для нас это была очень большая победа.

Но тогда не всё было гладко. Мы в финале проиграли норвежкам, и после этого осталось ощущение недовыполненной работы. На протяжении многих турниров мы не раз обыгрывали сборную Норвегии, но в финале получилось так, как получилось. У меня тогда были слёзы и радости, и горя. Я испытывала смешанные чувства. Но сейчас я с позитивом вспоминаю подготовку к Олимпийским играм, да и весь соревновательный процесс.

Лет в 25 у меня возникло много мыслей об уходе из спорта. Я сидела и думала, чем заниматься дальше после окончания карьеры. В то время как раз заканчивали в 25-27 лет. Это было связано с тем, что правила игры в гандбол были довольно жёсткими, сейчас, чтобы снизить процент травматизма, их сделали мягче. Думаю, если бы в нулевых годах были нынешние правила, то до 35 лет гандболистки могли бы играть! Может, и я бы в спорте задержалась.

После Олимпийских игр 2008 года я решила остаться. Я вновь поставила для себя цель. На одной Олимпиаде я уже побывала и взяла там серебро, но мне хотелось золота.

Дополнительную мотивацию продолжать карьеру мне придала и личная награда, полученная перед второй Олимпиадой. В 2011 году я стала лучшим игроком мира на позиции левого крайнего. Я думала, что была достойна этого звания чуть раньше, когда была молода и юна. А тут мне было уже 27. Помню, как поднималась на лифте в номер после награждения и в голове возникла мысль: «Вот интересно. Я была уверена, что ко мне это придёт раньше. Значит, есть ещё к чему стремиться».

Но на Олимпиаде-2012 мы не очень хорошо выступили, заняли восьмое место. В итоге олимпийское золото осталось незакрытым гештальтом. Конечно, у меня было желание дойти до Олимпиады-2016, но обстоятельства не позволили мне продолжать карьеру. У меня не было серьёзных травм, просто было некоторое недопонимание с гандбольным клубом, где я тогда играла. Не буду раскрывать всех подробностей.

Эмилия Турей

Я закончила в начале 2013 года, когда до Игр оставалось три года. За полтора года до Олимпиады были разговоры со специалистами, которые предлагали мне вернуться на площадку и начать тренироваться. К сожалению, этого не случилось. Но я ни о чём не жалею. Мой путь стоил того на 100%. Нет, даже на миллион! Я бы ничего не поменяла в своей карьере. Сейчас я очень счастлива. Благодаря гандболу я познакомилась со многими своими друзьями, с которыми мы близко общаемся по сей день. Например, с Лилией Клычёвой мы дружим больше 30 лет.

У меня нет разочарования в своей карьере, но в некоторые моменты мне точно стоило быть напористее. Мне хотелось бы быть увереннее в себе во многих ситуациях.

Эмилия Турей

Юной себе я бы сейчас обязательно сказала: «Эмилия, ничего не бойся! Жизнь – она, как качели, то вверх, то вниз. И иногда те или иные страхи тормозят нас на пути к целям, которых мы хотим достичь».

Для меня каждая моя медаль бесценна, потому что в неё вложены труд и время. Эти награды – венец моего труда, труда тренерского состава и всех игроков в команде. Иногда я думаю: «Боже мой! Сколько же всего приходилось делать на площадке». Это был действительно изматывающий физический и эмоциональный труд.

Эмилия Турей

Однако при всём этом мои медали не стоят на видном месте. Обычно, когда приходишь в гости к атлетам высокого уровня, тебя в холле встречает спортивный стенд с медалями, кубками и орденами. Я же спокойно отношусь к своим титулам и регалиям. Когда ко мне приходят друзья, они спрашивают: «Эмилия, а ты вообще спортсменка?» У меня дома нет ни одного намёка на то, что тут живёт спортсмен. У меня нет алтаря завоеваний, нет золотого стенда. Все мои награды где-то лежат в коробочке. Если уж попросят, могу достать и показать.

Записала Татьяна Постникова. В материале использованы фотографии: из личного архива Эмилии Турей; Getty Images.