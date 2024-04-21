Яна Непомнящего в турнире претендентов спасёт только чудо! Все расклады на последний тур

Шахматный турнир претендентов – 2024 в Торонто (Канада) близок к своей развязке. Лучшим гроссмейстерам мира, за исключением Магнуса Карлсена и чемпиона мира Дин Лижэня, осталось провести всего по одной партии, а тем, кто после этого поделит первое место, – ещё день тай-брейка.
Увы, 13-й тур завершился с неприятным для российских поклонников шахмат результатом. Ян Непомнящий по дебюту имел некоторое преимущество над Хикару Накамурой, но в итоге партия закончилась вничью, в то время как главный конкурент россиянина и американца – юный индус Гукеш Доммараджу – в своём поединке расправился с немотивированным Фируджей и выбрался на чистое первое место, опережая соперников на пол-очка.
1. Гукеш Доммараджу (Индия) – 8,5;
2-4. Ян Непомнящий (Россия) – 8;
2-4. Хикару Накамура (США) – 8;
2-4. Фабиано Каруана (США) – 8.
На турнире претендентов давно не было такой интриги перед последним туром! На двух предыдущих подобных соревнованиях Непомнящий уже завершал всякую борьбу досрочно, но теперь он в незавидном положении, хотя и не в безнадёжном. Правда, уже не всё зависит от россиянина.
Итак, в зубодробительном 14-м туре всё внимание поклонников мировых шахмат будет обращено на две пары: Фабиано Каруана – Ян Непомнящий и Хикару Накамура – Гукеш Доммараджу. Лидеры играют между собой.
Расклады на последний тур, если отталкиваться от желания нашего соотечественника забрать путёвку на матч с Дин Лижэнем, очень просты:
- Непомнящего в противостоянии с Каруаной не устраивает даже ничья. Если они с Каруаной наберут по пол-очка, то так и останутся в дележе второго места. А первым или будет Гукеш, или станет Хикару, если сможет белыми фигурами обыграть индийского вундеркинда.
- Соответственно, Непомнящий, если хочет занять первое место, должен побеждать Каруану. Чёрными. На заказ. При том что Фабиано в положении, аналогичном Непомнящему, и сам будет бороться за победу. Хотя в этом, конечно, есть и определённый шанс. Россиянину и американцу вообще нет смысла сушить игру. Оба наверняка ринутся в агрессивный дебют с максимальными осложнениями. А уж рыбку в этой мутной шахматной водице поймает более сильный и везучий.
- Однако даже победа не гарантирует Непомнящему первого места. Дальше всё зависит от результата партии Накамура – Гукеш. Если американец там победит белыми, то Яну придётся играть на тай-брейке с ним. Если будет ничья, то россиянин поделит первое место и будет проводить дополнительные партии с Гукешем. Ну а если победит индиец, то честь ему и хвала – он и будет играть с Дин Лижэнем.
Признаемся себе честно: шансы Непомнящего занять первое место и снова сыграть за корону сейчас не очень высоки. Но они есть, и они не сугубо математические. А уж если россиянин сможет их использовать, то это, пожалуй, будет величайшая развязка в истории претендентских турниров.
Яну остаётся делать то, что он умеет – отлично играть в шахматы.