Яна Непомнящего в турнире претендентов спасёт только чудо! Все расклады на последний тур

Шахматный турнир претендентов – 2024 в Торонто (Канада) близок к своей развязке. Лучшим гроссмейстерам мира, за исключением Магнуса Карлсена и чемпиона мира Дин Лижэня, осталось провести всего по одной партии, а тем, кто после этого поделит первое место, – ещё день тай-брейка.

Увы, 13-й тур завершился с неприятным для российских поклонников шахмат результатом. Ян Непомнящий по дебюту имел некоторое преимущество над Хикару Накамурой, но в итоге партия закончилась вничью, в то время как главный конкурент россиянина и американца – юный индус Гукеш Доммараджу – в своём поединке расправился с немотивированным Фируджей и выбрался на чистое первое место, опережая соперников на пол-очка.

На турнире претендентов давно не было такой интриги перед последним туром! На двух предыдущих подобных соревнованиях Непомнящий уже завершал всякую борьбу досрочно, но теперь он в незавидном положении, хотя и не в безнадёжном. Правда, уже не всё зависит от россиянина.

Итак, в зубодробительном 14-м туре всё внимание поклонников мировых шахмат будет обращено на две пары: Фабиано Каруана – Ян Непомнящий и Хикару Накамура – Гукеш Доммараджу. Лидеры играют между собой.

Расклады на последний тур, если отталкиваться от желания нашего соотечественника забрать путёвку на матч с Дин Лижэнем, очень просты:

Непомнящего в противостоянии с Каруаной не устраивает даже ничья. Если они с Каруаной наберут по пол-очка, то так и останутся в дележе второго места. А первым или будет Гукеш, или станет Хикару, если сможет белыми фигурами обыграть индийского вундеркинда. Соответственно, Непомнящий, если хочет занять первое место, должен побеждать Каруану. Чёрными. На заказ. При том что Фабиано в положении, аналогичном Непомнящему, и сам будет бороться за победу. Хотя в этом, конечно, есть и определённый шанс. Россиянину и американцу вообще нет смысла сушить игру. Оба наверняка ринутся в агрессивный дебют с максимальными осложнениями. А уж рыбку в этой мутной шахматной водице поймает более сильный и везучий. Однако даже победа не гарантирует Непомнящему первого места. Дальше всё зависит от результата партии Накамура – Гукеш. Если американец там победит белыми, то Яну придётся играть на тай-брейке с ним. Если будет ничья, то россиянин поделит первое место и будет проводить дополнительные партии с Гукешем. Ну а если победит индиец, то честь ему и хвала – он и будет играть с Дин Лижэнем.

Признаемся себе честно: шансы Непомнящего занять первое место и снова сыграть за корону сейчас не очень высоки. Но они есть, и они не сугубо математические. А уж если россиянин сможет их использовать, то это, пожалуй, будет величайшая развязка в истории претендентских турниров.

Яну остаётся делать то, что он умеет – отлично играть в шахматы.