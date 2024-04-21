Победная тактика Непомнящего больше не работает! Драма на Турнире претендентов — 2024

Сегодня вечером нас ждёт, возможно, самый драматичный финиш в истории турниров претендентов! На победу и выход на чемпионский матч перед последним туром претендуют сразу четыре участника! Но, в отличие от Кюрасао-1962 (где была гонка Тиграна Петросяна, Ефима Геллера и Пауля Кереса) и Монпелье-1985 (где Артуру Юсупову, Рафаэлю Ваганяну, Андрею Соколову, Михаилу Талю и Яну Тимману предстояла серия дополнительных матчей, а потом и Суперфинал с Анатолием Карповым) тут главные герои битвы словно по заказу встречаются между собой в очных схватках.

Увы, перед заключительным туром россиянин Ян Непомнящий находится в наименее выгодной позиции из всех четырёх претендентов на первое место: ему нужно будет побеждать, и побеждать чёрными фигурами.

Все надеялись на прорыв Яна в 13-м туре, но у россиянина толком ничего не получилось. С дебюта Непо получил выгодную позицию с инициативой против американца Хикару Накамуры, но стоило ему чуть промедлить, как Накамура очень тонко перестроился и заставил своего визави форсировать ничью.

Мужской турнир претендентов — 2024. 13-й тур

Ян Непомнящий (Россия) — Хикару Накамура (США)

Увы, обычная стратегия Яна, принёсшая ему триумф в Екатеринбурге и Мадриде, – спокойно играть второй круг претендентского, особенно никуда не лезть и подбирать всё, что дают, в то время как конкуренты на нервах теряют очки, – в этот раз не сработала. На этот раз у всех других претендентов на победу словно открылось второе дыхание. Тот же Накамура «восстал из мёртвых» и до отчётной партии выиграл аж три подряд!

Выиграл три поединка во втором круге и Гукеш Доммараджу (Индия). В 13-м туре в дуэли вундеркиндов он взял реванш у Алирезы Фируджи (Франция). Выступление в турнире претендентов после весьма сомнительного попадания на него стало для Фируджи разгромом: серия сокрушительных поражений, и ниже него только явный аутсайдер Ниджат Абасов.

Гукеш Доммараджу Фото: FIDE

В партии против Гукеша Фируджа получил надёжнейшую позицию с небольшим перевесом, которую, казалось бы, и проиграть-то невозможно! Но дальше, к ужасу конкурентов индийца, Алиреза шаг за шагом создавал себе слабости, а потом зевнул матовую коробочку и подарил сопернику победу.

И даже отстававший от Непо американец Фабиано Каруана в какой-то момент понял, что ничья не оставит ему никаких шансов, поэтому сумел удачно переключиться на игру на выигрыш и чёрными запутал Прагнанандху.

Теперь перед последним игровым днём классической дистанции Гукеш лидирует (8,5 из 13), а Непомнящий, Накамура и Каруана отстают на пол-очка.

В воскресенье, 21 апреля, состоится решающий, заключительный 14-й тур, который либо определит соперника по матчу за мировую корону для чемпиона Дин Лижэня, либо назовёт участников тай-брейка.

В последнем туре претенденты на первое место сойдутся лицом к лицу – Накамура сыграет белыми против Гукеша, и Хикару устраивает только победа, в то время как ничья гарантирует его сопернику минимум дополнительный матч с возможным победителем пары Каруана – Непомнящий.

Яну и Фабиано тоже нужно только победа – лишь она даёт шансы ворваться в число участников тай-брейка. Однако Каруана с его блистательной дебютной подготовкой будет играть белым цветом – здесь Непомнящий должен совершить настоящее спортивное чудо или надеяться, что у соперника в погоне за победой сдадут нервы и он перегнёт палку.

В женском турнире почти обеспечила себе победу Тань Чжунъи – её конкурентка, другая китаянка Лэй Тинзце, сорвалась в партии с Рамешбабу Вайшали. Теперь Тань впереди Лэй на целое очко, и ей достаточно сделать ничью против украинки Анны Музычук, идущей в хвосте таблицы.

А вот Вайшали неожиданно вышла в делёж третьего места с россиянками Александрой Горячкиной и Екатериной Лагно. Удивительно – в первой половине турнира блистал её брат Прагнанандха, а сама Вайшали играла довольно плохо. Во второй половине роли полностью сменились!

В 13-м туре Горячкина сыграла вничью с Тань Чжунъи, а у Лагно был прекрасный шанс выйти на чистое третье место – но в этом претендентском над Екатериной словно висит какой-то рок. По позициям москвичка вполне могла бороться за первое место, но добывать победы у неё совершенно не получалось. И в этот раз она пробила мимо цели: не реализовала лишнюю фигуру в партии с аутсайдером Нургюл Салимовой из Болгарии.

Женский турнир претендентов — 2024. 13-й тур

Нургюл Салимова (Болгария) — Екатерина Лагно (Россия)

В борьбе за третье место, которое хотя бы обеспечивает участие в церемонии награждения по итогам турнира, Лагно предстоит поспорить с разыгравшейся Рамешбабу Вайшали, а Горячкина сыграет с достаточно удобной для себя Салимовой – у обеих наших девушек будут белые фигуры.