Чемпионат мира по снукеру начался с сенсации. «Проклятие Крусибла» снова сработало!

В Крусибле стартовала основная часть чемпионата мира – 2024. Первый же день турнира принёс настоящую сенсацию. Действующий чемпион мира Люка Бресель вылетел в 1/16 финала турнира, уступив 31-му номеру рейтинга Дэвиду Гилберту. Снять «проклятие Крусибла» бельгийцу не удалось.

«Проклятие Крусибла»

Чемпионат мира стартовал 20 апреля. Пока свой матч доиграли лишь Люка Бресель и Дэвид Гилберт. Бельгийская пуля начинал турнир в статусе действующего чемпиона мира, а значит, был освобождён от прохождения квалификации. Англичанину же пришлось попотеть, чтобы отобраться на ЧМ.

Очевидным фаворитом поединка был Бресель. Лука начал доказывать это с самого начала матча, забрав первые два фрейма сериями в 91 и 134 очка. Однако Дэвиду удалось быстро сравнять счёт – 2:2. Дальше действующий чемпион мира вновь вырвался вперёд – 5:2, его соперник по прозвищу Злой фермер попытался отыграться, но вышло не слишком удачно. В итоге на перерыв снукеристы ушли при счёте 6:3 в пользу Бреселя.

В вечерней сессии Бресель вновь был хорош и продолжал забирать один фрейм за другим – 9:6, но Гилберт совершил чудесный камбэк и выиграл со счётом 10:9. Бреселю не удалось снять «проклятие Крусибла», которое гласит, что чемпионы не могут защитить свой первый титул на следующий год.

При этом Люка продлил и свою удивительную статистику по вылетам с ЧМ в первом раунде основной части турнира. Бресель заканчивал борьбу на этой стадии в 2012, 2017, 2018, 2019, 2022 и 2024 годах. Бельгийской пуле только раз удалось пробиться дальше первого раунда – и он сразу же завоевал титул!

Фавориты. Ронни О’Салливан и остальные

В первый же день, 20 апреля, первые сессии своих матчей также сыграли Али Картер и Стивен Магуйар (5:4), Джадд Трамп и Хоссейн Вафаей (6:3), Том Форд и Рики Уолден (6:3), а также Чжан Аньда и Джек Джонс (2:5).

А вот всем остальным ещё предстоит стартовать. В этом году на ЧМ собрался очень сильный состав участников: все входят в топ-45 рейтинга. Конечно, больше всего внимания будет приковано к битвам топов. Так, Шону Мёрфи предстоит сыграть с Лу Хаотянем, Марку Селби – с Джо О'Коннором, Джону Хиггинсу – с Джейми Джонсом, Марку Аллену – с Робби Уильямсом, Марку Уильямсу – с Сы Цзяхуэем, Ронни О'Салливану – с Джексоном Пейджем.

Расписание чемпионата мира — 2024 по снукеру:



1/16 финала – 20-25 апреля, начало сессий в 12:00, 16:30 и 21:00;

1/8 финала – 25-29 апреля, начало сессий в 12:00, 15:00, 16:30 и 21:00;

1/4 финала – 30 апреля – 1 мая, начало сессий в 12:00, 16:30 и 21:00 мск;

полуфинал – 2-4 мая, начало сессий в 12:00, 15:00, 16:30 и 21:00 мск;

финал – 5-6 мая, начало сессий в 15:00 и 21:00 мск.

Главной звездой турнира однозначно станет Ронни О’Салливан. Ронни в этом сезоне перед чемпионатом мира сделал небольшую паузу, чтобы восстановиться и тщательнее подготовиться к главному старту. Оно и понятно, ведь ЧМ-2024 крайне важен для Ракеты. В текущем сезоне англичанина преследует настоящая магия цифр. Он выиграл восьмой рекордный титул UK Championship и восьмой рекордный титул Masters. В Крусибле О'Салливан будет бороться за… рекордный восьмой титул чемпиона мира. Если Ракете это удастся, то сезон завершится по-настоящему красивой историей. Ронни не только окончательно впишет своё имя в историю, но и заработает приличную сумму – £ 500 тыс. Всего же призовой фонд составляет £ 2,395 млн.

«Кто знает, будет ли чемпионат мира последним для меня. Для меня это худший турнир из всех. Я не против тех соревнований, за которыми никто не смотрит. Вам не нужно думать о прессе, вам можно играть как осёл, и никто этого не заметит. Но на больших турнирах все тщательно следят за тобой, и ты чувствуешь, что тебе нужно проявить все свои силы. Я стараюсь, но с меня уже достаточно. Я чувствую себя вполне счастливым, я счастлив просто сам по себе. А эти турниры кажутся мне излишней борьбой», – говорил Ронни.

Вот только чтобы установить рекорд, О'Салливану придётся поработать. Серьёзную конкуренцию ему навяжет Джадд Трамп, идущий на втором месте в рейтинге и выигравший в этом сезоне пять рейтинговых турниров. Также за чемпионство могут побороться Марк Селби и Марк Аллен.