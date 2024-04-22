Сизифов труд. Почему Ян Непомнящий не смог снова выиграть шахматный турнир претендентов

На финише претендентских турниров в Торонто российских спортсменов словно преследовал какой-то рок. У наших девушек в последнем туре была относительно скромная, но выполнимая турнирная задача – ворваться в тройку лучших, раз упущено первое место. Но и её выполнить не удалось.

Александра Горячкина получила большой перевес против болгарской шахматистки Нургюл Салимовой, но не сумела его реализовать, а Екатерина Лагно вновь блеснула великолепной дебютной подготовкой, вышла на ударную позицию, однако в критический момент произошёл срыв.

Женский турнир претендентов — 2024. 14-й тур

Екатерина Лагно (Россия) — Рамешбабу Вайшали (Индия)

Последний тур стал настоящим триумфом Востока. Китаянка Тань Чжунъи с позиции силы зафиксировала ничью против украинки Анны Музычук и финишировала первой в гордом одиночестве. А тем временем в делёж мест со второго по четвёртое ворвались сразу две индийские шахматистки. Хампи Конеру в своей партии одолела китаянку Лэй Тинцзе и тоже её догнала. Александра Горячкина осталась пятой, а Екатерина Лагно – шестой.

Оглушительный успех принес индийским шахматам и 14-й тур мужского турнира. Гукеш Доммараджу сильно порадовал своих болельщиков, очень легко сделав ничью чёрными против отстававшего на пол-очка американца Хикару Накамуры и сохранил за собой первую строчку в таблице.

Оставалась последняя интрига – сможет ли кто-то догнать Гукеша? Шансы на это оставались у соперников по американо-российскому противостоянию: Фабиано Каруаны и Яна Непомнящего. Оба гроссмейстера нуждались исключительно в победе, что придавало этой партии особую интригу.

К итоговому выступлению Яна на турнире можно относиться по-разному, но сразу бросаются в глаза два обстоятельства. Когда-то нашего ведущего спортсмена упрекали в отсутствии могучего спортивного характера, даже местами в «стеклянной» челюсти – на финише двух чемпионских матчей его преследовали досаднейшие упущения. Так вот, в Торонто Непомнящий по позициям выжал практически всё, что мог. Он волшебным образом спас какое-то невероятное количество тяжёлых и безнадежных позиций, не проиграв в турнире претендентов вообще ни одной партии (!) – такое не удавалось даже «министру оборону» Сергею Карякину в его лучшие годы.

Ян Непомнящий Фото: FIDE

С другой стороны, в победных турнирах претендентов в Екатеринбурге и Мадриде российский гроссмейстер демонстрировал целую россыпь творческих дебютных идей, невероятную энергетику, бил справа и слева, летал как бабочка и жалил как пчела. Сейчас же ситуация резко изменилась.

Перед ответственным стартом Непомнящий в очередной раз поменял свою тренерскую команду, взяв в качестве секунданта немецкого гроссмейстера Яна Густафссона. Очевидно, что тренерская группа Яна очень плотно поработала над берлинским вариантом испанской партии, основным дебютом в элите – здесь Непо выиграл две блистательные партии у Алирезы Фируджи (Франция) и Сантоша Видита (Индия). Но в остальных поединках у Непомнящего чувствовался недостаток идей за белый цвет – он не мог поставить проблему даже перед замкнувшим турнирную таблицу аутсайдером Абасовым.

Плюс сбой давал основной оборонительный рубеж Яна – русская партия, тут он просто каким-то чудом избежал пробоины и фантастическим образом перекрутил во втором круге Видита, пройдя через поражение.

В результате последняя партия против Каруаны стала глубоким отражением всего выступления Яна Непомнящего в турнире. Он попытался выйти чёрными на борьбу (ситуация обязывала), но подготовка оказалась очень сырой и неглубокой – на выходе из дебюта Фабиано стоял уже на победу. А далее началось: Яна хоронили снова и снова, американские болельщики радостно предвкушали тай-брейк Каруаны против Гукеша, но Непомнящий стоял на последнем рубеже, иногда упускал ничью, но вновь и вновь ставил сопернику дьявольские ловушки. Фабиано Каруана – могучий игрок, но всё-таки человек, и в конце концов он тоже начал ошибаться – получилась ничья, оставившая Гукеша Доммараджу на вершине таблицы в гордом одиночестве.

Мужской турнир претендентов — 2024. 14-й тур

Фабиано Каруана (США) — Ян Непомнящий (Россия)

В другой ситуации после такой ничьей болельщики Яна лили бы слёзы счастья, но, к сожалению, кроме респекта и почётного результата, она не привела россиянина к сверхцели – выиграть третий подряд турнир претендентов.

По результатам турнира претендентов в Канаде в следующих матчах на первенство мира сыграют Дин Лижэнь (Китай) – Гукеш Доммараджу (Индия) у мужчин и Цзюй Вэньцзюнь – Тань Чжунъи (обе – Китай) у женщин.

Увы, по таблице коэффициентов в дележе второго-четвёртого мест Непомнящий ещё остался третьим (Накамура выше) – это не даёт ему шансов на матч в случае призрачного варианта с отказом одного из соперников (как случилось не так давно при самоустранении Магнуса Карлсена).

Что поделать, теперь российским шахматистам нужно готовиться к новому отборочному циклу. Вперед новый Кубок мира, швейцарка Grand Swiss, борьба за лучший рейтинг. У женщин Горячкина и Лагно снова будут сражаться за выход на чемпионский матч. А у мужчин – вопрос: кто из молодых сумеет составить компанию Непомнящему? Дубов, Артемьев, Есипенко?

В любом случае сизифов камень придется катить к вершине заново.