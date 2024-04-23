Мальчик для битья. Есть ли у Гукеша шансы свергнуть Дин Лижэня с шахматного трона?

Шахматный турнир претендентов – 2024 завершился победой 17-летнего Гукеша Доммараджу – это удивительный прорыв вундеркиндов в современной мировой истории. 29 мая Гукеш отпразднует свое 18-летие, а уже в декабре может стать самым молодым чемпионом мира!

В 1960 году королём шахматного мира стал 23-летний рижский волшебник Михаил Таль, а спустя 25 лет его рекорд побил выдающийся Гарри Каспаров* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, включён в перечень террористов и экстремистов. – Прим. «Чемпионата») – он сумел взойти на шахматный престол в 22 года.

На самом деле в эпоху раскола чёрно-белого мира и правления президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова (ещё до объединения двух шахматных организаций в 2006 году) чемпионом мира по версии ФИДЕ был 18-летний украинец Руслан Пономарёв. Однако шахматный мир воспринял нокаут-чемпионаты мира того времени ввиду их случайности и спонтанности достаточно холодно, и из-за того, что Пономарёв не сумел закрепиться в элите, обычно его рекорд выводят за скобки.

Следовательно, в ноябре 2024 года Гукеш Доммараджу может стать новым рекордсменом и 18-м в ряду великих чемпионов в хронологии ФИДЕ. В Торонто Гукеш, которого до старта считали чуть ли не самым неровным из могучего трио индийцев (были ещё Рамешбабу Прагнанандха и Сантош Видит, которые выступили куда скромнее – пятое и шестое места) показал и волю, и несвойственные его годам рассудительность, холодный расчёт и крепкие нервы. Гукеш проиграл лишь одну партию в обоюдном цейтноте провалившему турнир Алирезе Фирудже, но после этого потерь не нёс от слова совсем. И в решающих схватках буквально играючи отбился от конкурентов.

Впрочем, надо отметить, что шахматных титанов в Торонто Гукеш не побеждал. В поединках с ним не проигрывали ни Хикару Накамура, ни Фабиано Каруана, ни Ян Непомнящий. Доммараджу разошелся 1:1 по победам с Фируджей, устроил «дедовщину» землякам-индусам, обыграв каждого по разу, и дважды расстроил аутсайдера Ниджата Абасова.

Несмотря на написанное выше, Гукеш Доммараджу действительно показал в Канаде очень классную и свежую игру. Среди его достижений мне больше всего понравилась партия против Видита – здесь победитель из Индии продемонстрировал настоящее карлсеновское понимание, мгновенно подметив и зафиксировав слабости в позиции соперника, а затем, отработав по ним с потрясающей лёгкостью, одержал победу.

Мужской турнир претендентов — 2024. 8-й тур

Сантош Видит (Индия) — Гукеш Доммараджу (Индия)

Думаю, что чемпион мира Дин Лижэнь, с учётом его крайне слабой игры в последнее время, с некоторым беспокойством ждал результатов претендентского в Торонто. Ведь, допустим, тот же Каруана для китайца – весьма удобный соперник, которого Дин не раз обыгрывал. А вот Накамура – куда более крепкий орешек, не говоря уже про Непомнящего, игра с которым для будущего чемпиона мира складывалась сложно, несмотря на чудо, произошедшее на финише чемпионского матча в 2023-м. Можно отметить, что Дин проиграл и серию последних партий Прагнанандхе и Фирудже.

Однако богиня шахмат Каисса, на мой взгляд, послала Дин Лижэню настоящий подарок судьбы. Его соперник по матчу – неопытный, вырвавшийся вперёд на Абасове и ещё не нюхавший по-настоящему пороха 18-летний мальчик. Да, очень талантливый, но тот, кого Дин Лижэнь обыгрывал дважды. Чёрными!

Tata Steel — 2024. Вейк-ан Зее

Гукеш Доммараджу (Индия) — Дин Лижэнь (Китай)

Оба раза это случилось в одном из самых престижных супертурниров современности – Вейк-ан-Зее-2023 и 2024. В 2023-м Дин готовился к старту чемпионской битвы с Непомнящим и откровенно провалился – проиграл победителю и хозяину поля Анишу Гири, Прагнанандхе и даже своему тренеру-секунданту Рихарду Раппорту (Румыния). Но при этом выиграл у Гукеша – тому тоже пришлось непросто в турнире.

В Вейк-ан-Зее этого года Гукеш Доммараджу уже блистал и в итоге проиграл тай-брейк за первое место китайцу Вей И. А Дин Лижэнь с нулями от Непомнящего, Прагнанандхи и Фируджи снова «отдыхал» во второй половине таблицы, а единственным его достижением стала победа над Гукешем. В общем, славящемуся своим умением собраться на матч, но явно не сильнейшему в мире шахматисту из Китая можно порадоваться.

Разумеется, в матче за мировую корону Гукеш со своей командой постарается выстроить мудрую стратегию, которая ограничит атакующие возможности Дин Лижэня. За время до поединка он постарается прибавить и набраться опыта. Но китайский шахматный император сейчас тоже может с воодушевлением приступать к подготовке с целью сохранить титул, попутно доказав на фоне последних провалов, что он – не «бумажный» чемпион!