В полуфиналах ни одного игрока из мирового топ-10. Вот это поворот!

Такого ещё не было! Кто бьётся за титул чемпиона мира после вылета Ронни О'Салливана?

На чемпионате мира – 2024 творится что-то удивительное! На стадии четвертьфиналов из битвы за титул выбыли главные фавориты – Ронни О'Салливан и Джадд Трамп. Теперь за звание чемпиона мира будут бороться игроки, не входящие в топ-10 мирового рейтинга.

В истории Крусибла ничего подобного прежде не было!

Настоящая история

На ЧМ-2024 действительно происходило что-то странное – все топовые снукеристы вылетели ещё на ранних стадиях. А Нил Робертсон, между прочим, чемпион мира 2010 года, вообще не смог пройти квалификацию!

В первом раунде основного турнира сенсационно вылетели Люка Бресель, Марк Уильямс и Марк Селби. На стадии 1/8 финала ЧМ покинули Шон Мёрфи и Марк Аллен. А вот в четвертьфинале случилось ещё более невероятное.

Сперва Джадд Трамп проиграл Джеку Джонсу (9:13), а потом и Ронни О'Салливан, который вроде бы уверенно шёл к восьмому титулу, потерпел поражение в матче со Стюартом Бинэмом (10:13). Помимо главных фаворитов, своё выступление в Крусибле закончили Стивен Магуайр, проигравший Дэвиду Гилберту (8:13), и Джон Хиггинс, уступивший Кайрену Уилсону (8:13).

В итоге состав полуфиналов – самый низкорейтинговый с 1977 года. Ещё ни разу в истории Крусибла за титул на столь поздней стадии не боролись игроки не из топ-10. Сейчас наивысший рейтинг среди полуфиналистов – у Уилсона (12-е место). Вслед за ним идёт Стюарт Бинэм (29-й), дальше – Дэвид Гилберт (31-й), а замыкает четвёрку Джек Джонс (41-й).

«Я спал всего два часа!»

Как вообще получилось, что так много андердогов дошло до полуфинала? Бинэм дал ответ на этот вопрос – всё дело в участии в квалификации турнира.

«Я думаю, важную роль сыграла острая борьба, через которую мы прошли в квалификации», – заявил снукерист по прозвищу Ball Run.

Стюарт Бинэм Фото: Alex Davidson/Getty Images

И действительно в этом году в полуфинал ЧМ пробились три снукериста, игравших в отборочном турнире. Такое случилось впервые с 1977 года. Тогда это удалось Джону Пулману, Клиффу Торбурну и Деннису Тейлору.

Сейчас же героями стали Бинэм, Гилберт и Джонс. Джек стартовал в третьем раунде квалификации. Сперва ему пришлось сразиться с Джейми Кларком (10:6), а потом – с Чжоу Юэлуном (10:4). В основной сетке 30-летний снукерист прошёл Чжан Аньду (10:4), Сы Цзяхуэя (13:9) и Джадда Трампа (13:9). Стоит заметить, что Джонс лишь в прошлом году дебютировал на ЧМ, дойдя до четвертьфинала. В этом году Джек установил свой личный рекорд.

«Прошлой ночью я спал всего два часа, ведь адреналин от случившегося не давал мне покоя. Не знаю, как бы я себя чувствовал, если бы следующем уровне моим соперником стал Ронни. Мне просто хочется играть в снукер, а не думать обо всей ситуации. Мой отец сейчас здесь со мной. Он с подросткового возраста оказывает на меня успокаивающее действие. С ним я никогда не расстраиваюсь, когда проигрываю, и не волнуюсь, когда выигрываю. Мы даже мало говорим о снукере!» – признался взволнованный Джонс.

У Гилберта не менее драматичная история пути к полуфиналу. В квалификации Дэвид справился с Дэвидом Лилли (10:4) и Сяо Годуном (10:6). В основной части 42-летний Злой фермер выбил с турнира Люку Бреселя (10:9), Роберта Милкинса (13:4) и Стивена Магуйара (13:8). В 2019 году Дэвид уже играл в полуфинале ЧМ и уступил Джону Хиггинсу (16:17). Тогда Гилберт покидал турнир со слезами на глазах, поскольку не был уверен, что когда-то снова сможет добраться до столь высокой стадии в «Крусибле».

«Я скучаю по тому времени, когда входил в топ-16. В моей карьере были моменты, когда я будто нажимал кнопку самоуничтожения. Но сейчас мотивация вернулась. Если в понедельник вечером я буду здесь с трофеем, никто не сможет этим гордиться больше меня», – пояснил Гилберт.

Дэвид Гилберт Фото: PA Images via Getty Images

«Нас ждут захватывающие часы»

Сейчас главными фаворитами на титул неожиданно оказались Стюарт Бинэм и Кайрен Уилсон. Бинэм, как и другие квалифаеры, начал выступление с третьего раунда. Сначала он с трудом справился со Стюартом Кэррингтоном (10:9), а затем – с Луисом Хиткоутом (10:8). В основной сетке Ball Run одолел Гэри Уилсона (10:5), Джека Лисовски (13:11) и Ронни О'Салливана (13:10). Кстати, 47-летний Стюарт – единственный из действующих полуфиналистов, кто уже побеждал на чемпионате мира. Бинэму удалось это сделать в 2015 году.

«Я думал, что буду просто наслаждаться матчем, но в то же время что-то щёлкнуло во мне. Я сыграл просто невероятно последние пару фреймов. Это тяжёлая битва. Но я чувствовал себя спокойно и наслаждался каждой секундой. Я шёл ноздря в ноздрю с лучшим игроком всех времён. Если посмотреть назад, то это было просто великолепно», – сказал Бинэм.

32-летний Кайрен Уилсон – единственный из нынешних полуфиналистов, которому не пришлось отбираться в Крусибл через квалификацию. Воин довольно легко в 1/16 финала обыграл Доминика Дейла (10:1), в 1/8 финала – Джо О'Коннора (13:6), а в четвертьфинале – Джона Хиггинса (13:8), наконец-то прервав чёрную полосу в личных встречах с Джоном. В биографии Уилсона уже были полуфиналы ЧМ. В 2020 году Кайрен даже добрался до финала, где проиграл в борьбе за титул Ронни О'Салливану (8:18).

«Я думаю, что у всех четырёх оставшихся игроков есть шанс. Нас ждут захватывающие часы игры в снукер! В полуфинале оказались четыре игрока, которых вряд ли кто-то видел в этой стадии на старте турнира. Приятно видеть новые лица, и это потрясающий состав», – поделился мнением Воин.

В полуфинале Уилсон играет с Гилбертом, а Бинэм – с Джонсом. Первые сессии обоих матчей завершились со счётом 8:8, так что полуфиналы будут крайне непредсказуемыми и интересными. Равно как и финальный матч.