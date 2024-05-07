«Я продал свою душу снукеру». На чемпионате мира — 2024 сенсационный победитель

В Шеффилде завершился самый необычный чемпионат мира последних лет! До полуфинала турнира впервые в истории не добрался ни один игрок из топ-10, а в решающем матче за титул боролись 12-й и 44-й номера рейтинга.

В итоге новым чемпионом мира стал Кайрен Уилсон, в финале одолевший Джека Джонса (18:14). Настоящие чудеса Крусибла!

Удивительный турнир

Чемпионат мира — 2024 удивил многих. Все топовые снукеристы повылетали на ранних стадиях турнира, а главные фавориты Ронни О'Салливан и Джадд Трамп завершили выступление ещё в четвертьфинале!

Сложилась ситуация, когда в полуфинале ЧМ впервые в истории Крусибла оказались четыре человека не из топ-10 мирового рейтинга: Кайрен Уилсон (12-е место), Стюарт Бинэм (29-е место), Дэвид Гилберт (31-е место), Джек Джонс (41-е место). При этом три снукериста прошли через квалификацию, а подобное случалось лишь однажды – в 1977 году.

Полуфиналы поначалу были равными. После двух сессий в обоих матчах счёт был 8:8. В итоге встречи завершились победой Уилсона над Гилбертом (17:11) и Джонса — над Бинэмом (17:12). Именно Кайрену и Джеку предстояло биться за титул чемпиона мира, который для каждого снукериста стал бы первым в карьере.

Снукеристы проделали разный путь к этому матчу. Джонс на постоянной основе играет в туре с 2013 года. Правда, всё это время Тихий убийца звёзд с неба не хватал. Долгое время его лучшим результатом оставался полуфинал Gibraltar Open – 2022. На ЧМ-2024 Джек вышел в свой первый рейтинговый финал в карьере. У валлийца был уникальный шанс стать третьим игроком в истории, кому удалось пройти квалификацию и взять титул ЧМ после Шона Мёрфи (2005) и Терри Гриффитса (1979).

У Уилсона путь был более тернистым. Профессионалом Кайрен, как и Джек, стал в 2013 году. С тех пор Воину удалось выйти в 13 рейтинговых финалов, из которых выиграл пять: Shanghai Masters (2015), Paul Hunter Classic (2018), German Masters (2019), Championship League (2020) и European Masters (2022). Но что важнее, Уилсон уже играл в финале чемпионата мира. В 2020 году он досадно уступил Ронни О'Салливану (8:18). Хоть и с 2022 года дела у Воина шли не очень, он был главным претендентом на титул чемпиона мира — 2024.

Джек Джонс Фото: George Wood/Getty Images

Напряжённый матч

Уже в первой сессии Уилсон доказал своё преимущество. Снукеристы ушли на перерыв при счёте 7:0 в пользу Кайрена. Джонс показал один из худших стартов в истории ЧМ. Подобное последний раз случалось в 1991 году, когда Джон Пэррот забрал первые семь фреймов в матче с Джимми Уайтом.

Во второй сессии Джек вернулся в игру. Валлийцу удалось сократить свой отрыв до 10:6. Очень напряжённым выдался заключительный фрейм. Джонс вёл 64:35, но Уилсону удалось поставить снукер и свести борьбу к чёрному. Соперники долго обменивались отыгрышами, но в итоге Джек решил рискнуть и ошибся, а Кайрен забрал фрейм – 11:6. На эмоциях Воин закричал и победно вскинул кулак вверх.

Третья сессия тоже прошла в нервной борьбе. Снукеристы устроили настоящие «качели», по очереди забирая по два фрейма. На заключительный перерыв они ушли при счёте 15:10 в пользу Уилсона.

Казалось, что Кайрен легко заберёт оставшиеся партии в последнем фрейме, но Джонс вновь решил совершить камбэк. Когда Воин остановился в шаге от победы (17:12), валлиец включился. Джеку удалось сократить свой отрыв до 17:14, но последний фрейм всё-таки остался за Уилсоном (18:14).

Кайрен Уилсон Фото: George Wood/Getty Images

«Я мечтал об этом с шести лет»

После победы Кайрен не смог сдержать своих эмоций и расплакался прямо на арене. Поздравлять Уилсона вышли его супруга и дети.

«Я мечтал об этом с шести лет. Я представлял себе, как выиграю турнир со всей своей семьёй. Джек боролся и усложнил мне задачу, мне было трудно. В последнем фрейме я просто продолжал закатывать шары и вдруг стал чемпионом мира. Это значит для меня всё. Это то, что никто и никогда не сможет у меня отнять. Это то, что всегда будет жить со мной. Мои сыновья, очевидно, ещё очень молоды, но, когда они подрастут, они поймут, насколько это было особенным моментом. Пару лет мою семью преследовал настоящий злой рок в плане здоровья. Было приятно подарить своей семье эту победу.

Люблю снукер. По сути, я в хорошем смысле продал свою душу снукеру, что и привело меня к этому моменту. Хорошо, что я могу так отплатить своей семье.

Я просто знал, что, когда в какой-то момент у меня появится шанс, я им воспользуюсь. Я также продолжал стараться. Я подумал: «Я проиграю, я вцеплюсь в свою победу обеими руками». И этот шанс появился в первой сессии. Я вспомнил, как играл с Ронни и в первой сессии ужасно устал. Я видел Джека прямо перед тем, как мы вышли на первую сессию, и видел, насколько он был истощён. Я знал, что первая сессия останется за мной.

Хотел бы извиниться перед Джеком за эту вспышку эмоций после второй сессии. Это так много значило для всей моей семьи. Она пожертвовала всей своей жизнью, чтобы я оказался здесь. Это огромные командные усилия.

Джек сегодня был настолько крутым, что я не уверен, что в Уэльсе остался хоть один человек, который бы за него не болел», — сказал новоиспечённый чемпион Eurosport.

Джонс же не слишком расстроился поражению от Уилсона.

«Я создал себе слишком много проблем при счёте 0:7. После полуфинала в субботу вечером я вернулся в отель около часа ночи и вообще не спал ночью. Я чувствовал себя разбитым. Если бы я мог сегодня вечером дойти до 17:15, у меня мог бы быть шанс, он мог бы начать дёргаться. Но я слишком отставал от него.

Я горжусь тем, что зашёл так далеко, не играя так хорошо. Бо́льшую часть времени моя игра была категории B или C. Поэтому победа над некоторыми из лучших игроков и приближение к титулу придали мне большую уверенность. Я много узнал о том, как справляться с собой на этом турнире, и верю, что смогу вернуться и выиграть его. Быть в топ-16 сейчас – это большой плюс, и я хочу улучшить этот результат», — пояснил Джек WST.

Благодаря победе на чемпионате мира Уилсон поднялся на третье место мирового рейтинга, уступив лишь Марку Аллену и Джадду Трампу, и заработал £ 500 тыс. Джонс же занял 14-е место рейтинга и получил £ 200 тыс. призовыми.