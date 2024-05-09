Они забрал трофей, когда никто не ставил на их победу.

«Я не могу в это поверить». 7 самых сенсационных чемпионов мира по снукеру

Чемпионат мира – 2024 по снукеру подарил нам сенсационную развязку и неожиданного победителя финального матча. Но Кайрен Уилсон – не первый чемпион мира, на которого на старте турнира в Крусибле никто не ставил. Мы собрали для вас семь самых неожиданных победителей ЧМ.

Кайрен Уилсон (2024)

Начнём мы, конечно, с новоиспечённого чемпиона. На старте ЧМ-2024 главными претендентами на титул считались Ронни О'Салливан и Джадд Трамп. В меньшей степени – Марк Аллен, Марк Селби и Марк Уильямс. Но все фавориты выбыли ещё на ранних стадиях, поэтому сложилась уникальная ситуация – впервые в истории в полуфинал не попал ни один игрок из топ-10! Кайрен Уилсон шёл в рейтинге 12-м и был единственным сеяным, Стюарт Бинэм занимал 29-е место, Дэвид Гилберт – 31-е, а Джек Джонс – 41-е.

В этой четвёрке Воин неожиданно стал главным фаворитом. Хотя и до этого Уилсон уверенно двигался в турнирной сетке: он выбил Доминика Дейла (10:1), Джо О'Коннора (13:6) и Джона Хиггинса (13:8). В полуфинале Кайрен без проблем расправился с Гилбертом (17:11), а в финале одолел Джонса (18:14).

«Я мечтал об этом с шести лет. Я представлял себе, как выиграю турнир со всей своей семьёй. Это значит для меня всё. Это то, что никто и никогда не сможет у меня отнять. Пару лет мою семью преследовал настоящий злой рок в плане здоровья. Но я люблю снукер. По сути, я в хорошем смысле продал свою душу снукеру, что и привело меня к этому моменту. Хорошо, что я могу так отплатить своей семье», – сказал Уилсон после победы в финале ЧМ-2024.

Люка Бресель (2023)

Годом ранее Крусибл тоже подарил поклонникам снукера неожиданного чемпиона. Назвать Люку Бреселя фаворитом того турнира мог только сумасшедший. У бельгийца на чемпионатах мира была ужасная статистика: с 2012 года он лишь пять раз пробивался в основную сетку, однако каждый раз вылетал в первом же раунде. Главными претендентами на титул в 2023 году были Ронни О'Салливан, Марк Селби, Джадд Трамп и Шон Мёрфи.

Люка Бресель Фото: George Wood/Getty Images

Однако Люка сумел всех удивить. В 1/16 финала Бельгийская пуля с трудом обыграл Рики Уолдена (10:9), в 1/8 финала в плотной борьбе оказался сильнее Марка Уильямса (13:11), в четвертьфинале чудом спасся в матче с Ронни О'Салливаном (13:10), а в полуфинале совершил исторический камбэк в поединке с Сы Цзяхоем, отыгравшись с 5:14 (17:15). В финале Бресель одолел Селби (18:15). И всё это при том, что он не готовился к ЧМ-2023, а по ходу турнира катался в Бельгию на вечеринки! Что это, если не чудо?

«Мечта сбылась. Это нереально, если учитывать, как долго я не мог выиграть здесь. Я не думал о том, что смогу взять титул. Единственное, что было в моей голове, – это желание разделить этот момент с моей семьёй. На то, чтобы осознать всё, уйдёт несколько недель», – признавался тогда Бресель.

Стюарт Бинэм (2015)

Один из полуфиналистов ЧМ-2024 был героем своего шоу на ЧМ-2015. Стюарт Бинэм тогда не был явным андердогом, но и фаворитом его было не назвать. Несмотря на победу на Championship League (2015) и «Шанхай Мастерс» (2014), англичанин занимал лишь 10-е место в рейтинге. Главными претендентами на победу тогда были О'Салливан, Селби, Мёрфи и Нил Робертсон.

Но Ball-run сумел остановить топовых соперников. В 1/16 финала он обыграл Робби Уильямса (10:7), в 1/8 финала – Грэма Дотта (13:5). В четвертьфинале Бинэм разобрался с Ронни (13:9), а в полуфинале – с Трампом (17:16).

Финал с Шоном Мёрфи дался Стюарту очень тяжело. В середине второй сессии он уступал со счётом 4:8, но в итоге сумел сократить отставание до минимума – 8:9. Поединок между снукеристами выдался крайне напряжённым. Под конец четвёртой сессии в противостоянии Мёрфи и Бинэма была ничья (15:15), но Ball-run сумел буквально вырвать три последних фрейма (18:15).

Стюарт Бинэм Фото: Gareth Copley/Getty Images

«Это просто нереально, не могу поверить, что я чемпион мира 2015 года. Я останусь тем же человеком, буду участвовать во всех турнирах. Надеюсь, стану хорошим примером для подражания», – говорил Бинэм.

Грэм Дотт (2006)

Шотландский снукерист в 2006 году был уже не ноунеймом для поклонников снукера. В 2004 году Дотт уже участвовал в финале чемпионата мира. Тогда Грэм проиграл Ронни О'Салливану с разгромным счётом 8:18.

Но, несмотря на заслуги двухлетней давности, шотландец, мягко говоря, не входил в число претендентов на титул. Сезон у Грэма не задался, и в рейтинге он занимал лишь 14-е место. Тем не менее на чемпионате мира удивил.

В 1/16 финала шотландец одолел Джона Пэррота (10:3), в 1/8 финала – Найджела Бонда (13:9). В четвертьфинале в острой борьбе Дотт оказался сильнее Нила Робертсона (13:12), а в полуфинале выбил самого Ронни О'Салливана (17:11). В финале Грэм выстоял в тяжёлом матче с Питером Эбдоном (18:14) и стал одним из самых неожиданных чемпионов мира.

Грэм Дотт Фото: Clive Rose/Getty Images

Шон Мёрфи (2005)

А годом ранее в Крусибле сенсацию сотворил ещё малоизвестный Шон Мёрфи. 22-летний парень считался перспективным игроком, но не поднимался выше полуфинала British Open. А на титул чемпиона мира в 2005-м претендовали совсем другие снукеристы: Марк Уильямс, Стивен Хендри и Ронни О'Салливан. Но Волшебник сумел оставить их всех не у дел.

Мёрфи начал свой путь в квалификации, обыграв Маркуса Кэмпбелла (10:3) и Джо Свэйла (10:8). В основной части Шон одолел Криса Смолла (10:5), Джона Хиггинса (13:8), Стива Дэвиса (13:4), Питера Эбдона (17:12).

В финале юный снукерист сошёлся с шестым номером рейтинга Мэттью Стивенсом. После первого игрового дня Мёрфи уступал сопернику 6:10, но во второй день Шон собрался и сумел довести матч до победы – 18:16. Волшебник стал лишь вторым снукеристом в истории, которому удалось взять титул чемпиона мира, пробравшись из квалификации турнира.

«Мы с тренером Стивом Престом проезжали мимо Крусибла перед отбором. И оба подумали, что было бы здорово сыграть здесь. Никто тогда даже не думал о трофее! Я так рад, что сумел выиграть», – признавался тогда Мёрфи.

Шон Мёрфи Фото: Harry How/Getty Images

Джо Джонсон (1986)

Сенсации случались и в XX веке. В 1986 году главными претендентами на титул были Стив Дэвис, Клифф Торбурн и Тони Ноулз. Джонсон же был типичным середняком. За семилетнюю профессиональную карьеру англичанин лишь однажды выходил в финал – на Professional Players Tournament в 1983-м.

На ЧМ-1986 Джо выходил в статусе 16-го номера мирового рейтинга. Но в Крусибле Джонсону улыбнулась удача. Джо сумел выбить Дэйва Мартина (10:3), Майка Халлета (13:6), Терри Гриффитса (13:12), Тони Ноулза (16:8).

В финале Джонсон сошёлся с главным боссом снукера 80-х – Стивом Дэвисом, стремившимся в очередной раз забрать себе главный трофей. К удивлению, Джо не потерялся на фоне трёхкратного чемпиона мира. Более того, он даже сумел обыграть Дэвиса с приличным преимуществом – 18:12!

А первую сенсацию в Крусибле совершил Терри Гриффитс. В 1979 году на чемпионате мира 31-летний игрок начал свой путь в квалификации. Сперва валлиец обыграл Бернарда Беннетта (9:2), затем – Джима Медоукрофта (9:6).

В основной сетке Гриффитс расправился со вторым номером мирового рейтинга Перри Мансом (13:8), седьмым номером – Алексом Хиггинсом (13:12), третьим – Эдди Чарльтоном (19:17). В финале Терри сошёлся с Деннисом Тейлором – восьмым игроком мира. Сперва валлийцу удалось повести 5:1, но он потерял преимущество – 12:14. В итоге Гриффитс сумел выиграть матч со счётом 24:16 и вошёл в историю, став первым снукеристом, которому удалось стать чемпионом мира, пройдя квалификацию.