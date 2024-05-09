Россиянин может добыть второй трофей с английским клубом. Готовцев — уже в финале!

Кто сыграет против Готовцева?

В начале мая 2024-го стали известны участники финалов Кубка чемпионов и Кубка вызова. В одном из полуфиналов второго по силе клубного турнира принимал участие и россиянин Кирилл Готовцев. Его «Глостер» одолел итальянский «Бенеттон» со счётом 40:23. Готовцев был на поле заметен и совершил много полезных действий на радость болельщикам.

Во втором полуфинале в упорной борьбе со счётом 32:31 победу у французского «Клермона» вырвал южноафриканский «Шаркс». Впервые в еврокубке может быть победитель из южного полушария.

Финал, в котором сразятся «Глостер» и «Шаркс», состоится 24 мая на домашней арене футбольного «Тоттенхэма» в Лондоне. Любопытно, что в Премьершипе команда Кирилла Готовцева находится на дне турнирной таблицы, однако может завоевать второй трофей подряд.

Финал Кубка — без Англии

В финале Кубка чемпионов вполне могли бы встретиться две английские команды, но не сложилось. В полуфиналах играли ирландский «Ленстер» с «Нортгемптоном» и французская «Тулуза» с «Харлекуинз». В первом матче был установлен рекорд посещаемости Кубка чемпионов: более 82 тысяч зрителей пришли посмотреть на победу ирландского клуба с итоговым счётом 20:17. Впрочем, и на домашней арене «Тулузы» также собралось рекордное количество зрителей, но рекорд был локальным – «всего» 33 тысячи человек. Счёт – 38:26 при полном доминировании хозяев после первого тайма (31:12).

Финальная встреча турнира состоится 25 мая, тоже в Лондоне.

Регбийный клуб «Ленстер» Фото: Sportsfile via Getty Images

Триумф Новой Зеландии в регби-7

А ещё в начале месяца в Сингапуре прошёл заключительный этап Мировых серий по регби-7, по результатам которого в мадридский Гранд-финал в конце мая отобрались по восемь мужских и женских команд.

После семи этапов лучшими у мужчин оказались аргентинцы, а у женщин – новозеландки, а оба финала сингапурского этапа остались за сборными Новой Зеландии. Женщины со счётом 31:21 одолели команду Австралии, потерявшую одного из своих лидеров: Мэдисон Эшби получила серьёзную травму колена и не смогла покинуть поле без посторонней помощи, так что её перспективы выступить на Олимпиаде в Париже теперь под вопросом. У мужчин в финале молодая и дерзкая Ирландия сумела навязать более опытным соперникам борьбу, но победа всё равно осталась за командой в чёрном – 17:14.