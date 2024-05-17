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Самый долгий шахматный марафон в истории: чемпион Нигерии провёл за доской 60 часов подряд

60 часов без сна за шахматной доской! Нигериец пошёл на жертвы ради мирового рекорда
Александр Федяков
Чемпион Нигерии провёл за доской 60 часов подряд
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Тунде Онакоя сделал это ради помощи африканским детям.

Кажется, что этой весной весь шахматный мир сосредоточил своё внимание на Торонто, где проходил турнир претендентов. Однако в это же время в Нью-Йорке прошла совершенно удивительная игра в истории шахмат.

Игровая сессия прямо на главной улице города продолжалась 60 часов без перерыва, и всё это ради благой цели и попадания в Книгу рекордов Гиннесса.

«Пешка может стать королём»

Беспрецедентная акция ради поддержки африканских детей проходила прямо на Таймс-сквер. Там стоял стол с доской, фигурами и таймером для двух игроков в шахматы – нигерийца Тунде Онакоя и американца Шона Мартинеса.

Целью мужчин было провести непрерывный 58-часовой шахматный марафон. Этого было бы достаточно, чтобы обойти предыдущих рекордсменов – норвежцев Халльварда Флатебё и Сьюра Феркигстада. Именно они в 2018 году играли 56 часов, 9 минут и 37 секунд и вошли в Книгу рекордов Гиннесса.

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Несомненно, чемпионы хотели и сами попасть в книгу рекордов, однако основная идея этой встречи носила иной, совершенно вдохновляющий и амбициозный характер. Дело в том, что Тунде Онакоя – не только чемпион по шахматам, а ещё и настоящий пример мужества и добросердечности.

В 2018 году, когда парню было всего 23, он создал благотворительный проект под названием «Шахматы в трущобах Африки». Организация стремится помочь дать образование миллиону бедных детей по всему континенту.

«Пешка может стать королём», – говорится на сайте организации.

«Мы достигли чего-то замечательного»

За 58 часов игры Онакоя планировал собрать $ 1 млн в рамках благотворительной кампании. Перед началом шахматного сражения он обратился к своим подписчикам в одной из социальных сетей.

«Давайте продемонстрируем миру невероятную силу любви. Вместе мы сможем добиться этого», – написал шахматный марафонец.

Согласно рекомендациями Книги рекордов Гиннесса, шахматисты должны играть практически непрерывно. Онакоя и Мартинесу разрешалось брать лишь пятиминутные перерывы после каждого часа игры.

Многочасовой матч привлёк большое внимание не только в Нигерии, где транслировался в прямом эфире в крупнейшем городе страны – Лагосе, но и в самих Штатах. В течение почти четырёх дней вокруг шахматного стола собирались сторонники Тунде из нигерийской общины. Они поддерживали его с помощью национальной музыки: выступали даже суперзвезда нигерийской группы Afrobeats Давидо и певец Адекунле Голд. А местные болельщики доставляли шахматистам классические нигерийские блюда.

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Сделав свои первые ходы в среду, мужчины преодолели запланированную отметку в 58 часов к раннему утру субботы, но решили не останавливаться.

«Я не могу справиться с обилием эмоций, которые испытываю в данный момент. Но я знаю, что мы достигли чего-то действительно замечательного», – написал на исходе 58-го часа Онакоя в социальных сетях.

В итоге матч завершился только через 60 часов после старта. Благодаря мощной поддержке Тунде смог одержать победу абсолютно во всех партиях. Позже он признался, что был готов сдаться ещё в ночь на пятницу.

«Но нигерийцы приехали со всего мира. И они были со мной всю ночь. Мы пели и танцевали вместе, и я не мог остановиться», – рассказал Онакоя.

«Мистер Онакоя — символ стойкости»

На Тунде сыпался шквал поддержки и поздравлений.

«Продолжай, Тунде!!! Я и моя команда только что пожертвовали на твоё дело. С большой любовью», — написал один из подписчиков шахматиста.

«Спасибо, что осмелился мечтать и показал нам уровни, до которых мы все можем довести свои умственные способности! Молодец, Тунде! Я собираюсь забрать свою шахматную доску обратно», – присоединился другой подписчик.

«Мистер Онакоя – символ совершенства и стойкости, которые отличают нигерийцев как дома, так и за рубежом… Вперёд, твори историю и впиши наше имя золотом», – написал вице-президент Нигерии Кашим Шеттима.

Президент страны Бола Тинубу тоже был среди тех, кто поздравил Онакоя. Он похвалил его за установление нового мирового шахматного рекорда.

«Я чествую чемпиона Нигерии по шахматам и основателя «Шахматы в трущобах Африки» за его редкий подвиг, но особенно за причину, побудившую его убедительно продемонстрировать характер, которая заключается в сборе средств для африканских детей, чтобы они могли учиться и получать новые возможности с помощью шахмат», – сказал Тинубу.

Несмотря на то что рекорд пока не подтверждён самой Книгой рекордов Гиннесса, парень безмерно счастлив. Да, $ 1 млн собрать так и не удалось, но и $ 109 тыс. – это огромный успех для проекта Тунде.

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