60 часов без сна за шахматной доской! Нигериец пошёл на жертвы ради мирового рекорда

Кажется, что этой весной весь шахматный мир сосредоточил своё внимание на Торонто, где проходил турнир претендентов. Однако в это же время в Нью-Йорке прошла совершенно удивительная игра в истории шахмат.

Игровая сессия прямо на главной улице города продолжалась 60 часов без перерыва, и всё это ради благой цели и попадания в Книгу рекордов Гиннесса.

«Пешка может стать королём»

Беспрецедентная акция ради поддержки африканских детей проходила прямо на Таймс-сквер. Там стоял стол с доской, фигурами и таймером для двух игроков в шахматы – нигерийца Тунде Онакоя и американца Шона Мартинеса.

Целью мужчин было провести непрерывный 58-часовой шахматный марафон. Этого было бы достаточно, чтобы обойти предыдущих рекордсменов – норвежцев Халльварда Флатебё и Сьюра Феркигстада. Именно они в 2018 году играли 56 часов, 9 минут и 37 секунд и вошли в Книгу рекордов Гиннесса.

Несомненно, чемпионы хотели и сами попасть в книгу рекордов, однако основная идея этой встречи носила иной, совершенно вдохновляющий и амбициозный характер. Дело в том, что Тунде Онакоя – не только чемпион по шахматам, а ещё и настоящий пример мужества и добросердечности.

В 2018 году, когда парню было всего 23, он создал благотворительный проект под названием «Шахматы в трущобах Африки». Организация стремится помочь дать образование миллиону бедных детей по всему континенту.

«Пешка может стать королём», – говорится на сайте организации.

«Мы достигли чего-то замечательного»

За 58 часов игры Онакоя планировал собрать $ 1 млн в рамках благотворительной кампании. Перед началом шахматного сражения он обратился к своим подписчикам в одной из социальных сетей.

«Давайте продемонстрируем миру невероятную силу любви. Вместе мы сможем добиться этого», – написал шахматный марафонец.

Согласно рекомендациями Книги рекордов Гиннесса, шахматисты должны играть практически непрерывно. Онакоя и Мартинесу разрешалось брать лишь пятиминутные перерывы после каждого часа игры.

Многочасовой матч привлёк большое внимание не только в Нигерии, где транслировался в прямом эфире в крупнейшем городе страны – Лагосе, но и в самих Штатах. В течение почти четырёх дней вокруг шахматного стола собирались сторонники Тунде из нигерийской общины. Они поддерживали его с помощью национальной музыки: выступали даже суперзвезда нигерийской группы Afrobeats Давидо и певец Адекунле Голд. А местные болельщики доставляли шахматистам классические нигерийские блюда.

Сделав свои первые ходы в среду, мужчины преодолели запланированную отметку в 58 часов к раннему утру субботы, но решили не останавливаться.

«Я не могу справиться с обилием эмоций, которые испытываю в данный момент. Но я знаю, что мы достигли чего-то действительно замечательного», – написал на исходе 58-го часа Онакоя в социальных сетях.

В итоге матч завершился только через 60 часов после старта. Благодаря мощной поддержке Тунде смог одержать победу абсолютно во всех партиях. Позже он признался, что был готов сдаться ещё в ночь на пятницу.

«Но нигерийцы приехали со всего мира. И они были со мной всю ночь. Мы пели и танцевали вместе, и я не мог остановиться», – рассказал Онакоя.

«Мистер Онакоя — символ стойкости»

На Тунде сыпался шквал поддержки и поздравлений.

«Продолжай, Тунде!!! Я и моя команда только что пожертвовали на твоё дело. С большой любовью», — написал один из подписчиков шахматиста.

«Спасибо, что осмелился мечтать и показал нам уровни, до которых мы все можем довести свои умственные способности! Молодец, Тунде! Я собираюсь забрать свою шахматную доску обратно», – присоединился другой подписчик.

«Мистер Онакоя – символ совершенства и стойкости, которые отличают нигерийцев как дома, так и за рубежом… Вперёд, твори историю и впиши наше имя золотом», – написал вице-президент Нигерии Кашим Шеттима.

Президент страны Бола Тинубу тоже был среди тех, кто поздравил Онакоя. Он похвалил его за установление нового мирового шахматного рекорда.

«Я чествую чемпиона Нигерии по шахматам и основателя «Шахматы в трущобах Африки» за его редкий подвиг, но особенно за причину, побудившую его убедительно продемонстрировать характер, которая заключается в сборе средств для африканских детей, чтобы они могли учиться и получать новые возможности с помощью шахмат», – сказал Тинубу.

Несмотря на то что рекорд пока не подтверждён самой Книгой рекордов Гиннесса, парень безмерно счастлив. Да, $ 1 млн собрать так и не удалось, но и $ 109 тыс. – это огромный успех для проекта Тунде.