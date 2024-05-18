В России сезон пляжного футбола стартовал с «эль класико». В Суперкубке забили 11 мячей!

В российском пляжном футболе начинается настоящая жара! В преддверии нового сезона стал известен победитель Суперкубка – 2024. В очном противостоянии сошлись две лучшие команды страны – московский «Локомотив» и питерский «Кристалл», матчи между которыми называют «эль класико».

Повели в счёте, но не в игре

С первых минут матча «Локомотив» стал пристреливать ворота соперника, но успеха это не принесло. Наоборот, «Кристалл» размочил счёт в игре. Автором первого мяча стал Маурисиньо. Он без проблем забил мяч в девятку. И гости повели.

Но пока только на табло. Ситуацией по-прежнему владели хозяева. Они и создавали больше напряжённых моментов у ворот вратаря петербуржцев Максима Чужкова. Аккурат к концу первого тайма железнодорожник Фелипе Да Сильва изящно пробил с дальней дистанции и положил мяч в ворота. Счёт стал равным – 1:1.

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«Локомотив» посыпался

Начало второго тайма ознаменовалось нарушением правил со стороны «оранжевых». Остап Фёдоров придержал соперника рукой, а Фелипе умело реализовал пенальти. Хозяева вышли вперёд – 2:1.

А уже потом Фёдор Земсков получил «горчичник» от арбитра за агрессивную игру. Это нарушение позволило «Кристаллу» опять догнать соперника, а Егору Ремизову — реализовать стандарт. Счёт — 2:2.

Вторая половина игры охарактеризовалась преимуществом петербуржцев, которые спустя несколько секунд уже вышли вперёд. Третий мяч оформил Родриго. А вот линия защиты хозяев проспала удар с углового.

И тут «Локо» посыпался. Спустя пару минут они сфолили на Остапе Фёдорове. Команда гостей использовала видеопросмотр, и судьи приняли решение назначить стандарт, который Фёдоров умело реализовал – 4:2 на табло.

Но хозяевам удалось приблизиться благодаря назначенному в ворота «Кристалла» пенальти. Алексей Макаров стал автором следующего мяча железнодорожников.

Концовка второго периода получилась яркой. Пятый мяч в раздевалку оформил «Кристалл», определив задачу на заключительную десятиминутку – не дать сопернику догнать и обогнать. Лучше всего это получилось у Дмитрия Фролова, который вколотил мяч. Оборона хозяев вновь была бессильна.

Защита подвела

Заключительный тайм начался с успеха «Локомотива». Гол оформил Брендо, отправив в полёте мяч точно в угол ворот. Спустя пару мгновений и Волошин с передачи Земскова сравнял счёт в игре – 5:5. Хозяева всё же догнали соперника.

Но их радость длилась недолго. Брешь в обороне – вот главная проблема «Локо», и этим опять воспользовался «Кристалл». Фёдорову осталось оформить дубль и вывести команду вперёд.

Тайм-аут за минуту до конца игры «Локомотиву» уже не помог. Они второй раз кряду проиграли «Кристаллу» матч за Суперкубок. Счёт – 6:5 в пользу «оранжевых».

А «Локомотиву» остаётся делать выводы перед новым сезоном. Ведь уже через неделю начнётся чемпионат России. Первый этап пройдёт в Анапе с 24 по 26 мая. В розыгрыше примут участие 10 команд.