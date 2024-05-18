Вот это развязка! «Ростов» устроил сумасшедшую погоню за ЦСКА, но проиграл

В женской гандбольной Суперлиге наступила пора решающих матчей. ЦСКА обыграл в гостях «Ростов-Дон», едва не упустив на последних минутах огромное преимущество. Армейской команде осталось сделать один шаг до чемпионства, а у ростовчанок больше нет права на ошибку.

Предстартовые расклады перед финальными матчами далеко не всегда оправдываются, поскольку колоссальное напряжение заставляет ошибаться даже великих. В этот раз всё было за то, что болельщиков ждёт равная битва. Чуть-чуть выше представлялись шансы ЦСКА, который более уверенно выглядел в плей-офф, а перед этим обыграл «Ростов-Дон» в драматичном финале Кубка России.

Но ход матча получился совершенно необычным. Первая половина тайма – равная борьба, сеча на площадке с царапинами до крови, ударами в шею и прочими прелестями жёсткой игры, качели в счёте. Ростовчанки проигрывали два мяча, потом вели те же два мяча, но при счёте 9:7 с подопечными Ирины Дибировой что-то случилось.

Почти 15 минут хозяйки не могли забить, а ЦСКА, показывая почти идеальную игру в защите, разрывал оборону «Ростова» командными действиями. Особенно старалась Елена Михайличенко, левый полусредний, которая грузила подруг по команде острыми передачами. Её связка с линейной Анастасией Илларионовой действовала просто образцово и в защите, и в нападении.

У ЦСКА не было игроков, которые выпадали из командных действий. Вернувшаяся после тяжёлой травмы Карина Сабирова вообще выдала свой лучший матч в текущем сезоне. А у «Ростова» мало что получалось. Дибирова пыталась что-то сделать заменами, но ничего не менялось. ЦСКА просто играл намного сильнее, а у хозяек не нашлось лидера, который повёл бы всех остальных за собой. Вернее, героями пытались быть все, но играл не шла ни у кого.

На перерыв команды ушли при счёте 10:15, и во втором тайме разрыв в счёте ещё увеличился. В середине тайма после точного броска Юлии Баевой и её отличного блока тут же в защите московская команда повела 24:17. Такое огромное преимущество практически невозможно растерять, когда играют равные соперники.

За 10 минут до окончания встречи ЦСКА вёл пять мячей – и это тоже очень много. Но благодаря вдохновенной игре разыгрывающей Валерии Кирдяшевой хозяйки организовали погоню. За 50 секунд до конца ростовчанки после гола Кирдяшевой с семиметрового сократили отставание до минимума – 26:27. Это был реальный шанс на спасение, но нужно было отыграть в защите.

Сосредоточившись на Михайличенко, Илларионовой и Екатерине Ильиной, хозяйки позволили Баевой с места правого полусреднего как-то внешне даже слишком спокойно прорваться к шестиметровой зоне и нанести точный бросок. Отыграть за 30 секунд два гола – для этого должно было случиться чудо, но его не произошло.

ЦСКА увёз из Ростова-на-Дону победу со счётом 28:26 и в домашней игре, которая состоится 24 мая, имеет шанс завершить финал в свою пользу. А ростовчанкам, чтобы вернуть серию домой, необходима только победа. Финальная серия продолжается до двух побед.