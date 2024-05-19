ЦСКА — вновь чемпион России! Эра «Чеховских медведей» ушла окончательно

В чемпионате России по гандболу среди мужских команд определился победитель. ЦСКА, обыграв в гостях «Чеховских медведей», второй год подряд завоевал золотые медали. Эпоха подмосковного клуба, который 21 раз подряд выигрывал национальный чемпионат, ушла окончательно. Легендарный тренер Владимир Максимов реагировал на игру своей команды слишком спокойно.

В прошлом сезоне, когда ЦСКА выбил «Чеховских медведей» в полуфинале чемпионата России, это было сенсацией, шоком. Да любые громкие слова подходили. Как так, неужели свалили Максимова, который выходил победителем из любых передряг, с любым составом? Да, свалил его ученик Олег Ходьков.

В нынешнем сезоне победа ЦСКА таких эмоций не вызвала, потому что в финале армейцы просто были сильнее. И если первый матч в Москве завершился с минимальной разницей, то в ответном в Чехове лишь расслабленность гостей при огромной разнице в счёте не позволила состояться разгрому.

И ведь по первому тайму невозможно было сказать, что Чехов так провалится. Очень плотная игра с обилием жёстких стыков и массой семиметровых, в которой никто не мог оторваться в счёте. На перерыв команды ушли с преимуществом ЦСКА в один мяч. Но после перерыва «медведи» никак не могли понять, что делать с обороной гостей и их вратарём Вадимом Богдановым, а армейцы довольно легко проходили защиту соперников.

Судьба матча была решена буквально за восемь минут с начала второго тайма, когда ЦСКА создал комфортный задел в пять мячей. Казалось, вот момент, когда можно хоть что-то сделать с помощью тайм-аута, как-то завести игроков, но Максимов не вмешивался. Не вмешивался он и тогда, когда разница выросла до восьми мячей, а у его подопечных мяч просто валился из рук.

Легендарный тренер, зычный голос которого прекрасно знаком всем в Чехове, в российском, да и в мировом гандболе, просто молчал. Он предоставил игрокам самим попробовать завестись и показать, что они действительно умеют классно играть в гандбол. Чеховцы смогли заставить себя терпеть в защите, бежать в атаку, забивать, вновь возвращаться в защиту, помогать своему голкиперу Дмитрию Павленко.

Многократные чемпионы страны вернули интригу в игру, но лишь до того момента, как белорусский полусредний ЦСКА Юлиан Гирик, уже падавший после нарушения правил, каким-то невероятным образом бросил, и мяч вкрутился в сетку ворот с отскоком от пола. Судьи не стали свистеть очевидное нарушение на Гирике, которое привело бы лишь к девятиметровому, а засчитали гол. И всё на этом. По иронии судьбы Максимов взял тайм-аут, в котором слишком спокойно объяснял, как действовать в позиционной атаке, но после этого Чехов сдался окончательно.

«Медведи» проиграли 27:30 и остались только с серебром. Для клуба, который более двух десятилетий был гегемоном российского гандбола, второе место – неудача. ЦСКА же совершенно заслуженно победил. Иной исход встречи в Чехове был бы несправедливым. Команде Владимира Максимова ещё предстоит «Финал четырёх» СЕХА-лиги, победа в котором немного скрасила бы второй подряд неудачный сезон.