«Он сломлен навсегда». Магнус Карлсен больше не считает чемпиона мира соперником

В Норвегии стартует крутейший турнир по классическим шахматам с участием двух последних чемпионов мира – Магнуса Карлсена и Дин Лижэня. И этот турнир, похоже, должен дать ответ на вопрос о том, на что способен китайский гроссмейстер после матча-боевика с Яном Непомнящим. Карлсен скептически оценил возможности чемпиона.

Норвежский супергроссмейстер, добровольно освободив титул чемпиона мира, очень активно играет в турнирах по всем разновидностям шахмат и практически во всех одерживает победу. Если Карлсен сейчас и не в пиковой форме в своей карьере, то близок к ней. Он даже от традиционных шахмат не отказывается – в Ставангере шесть участников сыграют с классическим контролем времени. Правда, ничьих не будет. В случае ничьей в основное время будет сыгран армагеддон, так что победитель в любом случае определится.

Состав участников – запредельно крутой: Карлсен, чемпион мира Дин Лижэнь, Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Алиреза Фируджа и Рамешбабу Прагнанандха. Не хватает, правда, Яна Непомнящего и Гукеша Доммараджу. Они отлично бы вписались вместо Фируджи и Рамешбабу. Всё-таки победители трёх последних турниров претендентов покруче распиаренного иранца из Франции и индийца, который пока больших побед не добивался.

Но главное на турнире – участие Магнуса Карлсена и Дин Лижэня. Норвежец демонстрирует свою силу и мощь постоянно, китаец же, чудесным образом выигравший чемпионский матч у Непомнящего, пропал не только из шахматного медиаполя, а вообще пропал. Нет, он сыграл три турнира, но выглядел просто беспомощно. Говорили, что новый чемпион мира попал в психиатрическую клинику.

Турнир в Ставангере станет для Дин Лижэня проверкой на прочность. За год, прошедший с момента победы в Астане, про китайца многие говорили, что «царь-то ненастоящий!». Тот же Фируджа вообще заявил, что такого чемпиона не составляет труда обыграть. Теперь своё мнение о возможностях Дин Лижэня высказал и его предшественник.

«Я боюсь, что Дин Лижэнь сломлен навсегда. С момента чемпионства он плохо выглядел в тех турнирах, в которых принимал участие. Я надеюсь, что он вернётся на свой уровень, но совсем не уверен в этом. То, что случилось с ним после чемпионского матча, показывает, насколько тяжёлым является это соревнование. Прошло уже больше года, но никаких признаков восстановления нет», — сказал Карлсен.

«Он пытался изложить правду и сказал то, что чувствует. После чемпионского матча мне действительно было очень тяжело, поначалу я был измотан. Потом я заболел. Сейчас могу сказать, что вылечился от болезни, но всё же моя сила не вернулась на прежний уровень», — отреагировал Дин Лижэнь.

Китаец добавил, что его цель на турнире в Ставангере – не стать последним. Достойная задача для действующего чемпиона мира. Что касается Карлсена, то он ещё до старта турнира заявил, что «было бы классно победить дома».