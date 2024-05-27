«Я бы победил его с завязанными глазами». Ингебригтсен проиграл главному сопернику

Состоявшийся на выходных этап Бриллиантовой лиги в Юджине (США) ознаменовался мировым рекордом кенийки Беатрис Чебет в беге на 10 000 м, шикарной стометровкой от Ша’Карри Ричардсон, нереальной серией попыток Джо Ковача в толкании ядра, но главным событием был забег на милю, в котором собрался просто звёздный состав, включая непримиримых соперников – норвежца Якоба Ингебригтсена и шотландца Джоша Керра.

Наверное, это самое токсичное на сегодняшний день противостояние в лёгкой атлетике. Ингебригтсен, выдающийся бегун на средние дистанции, проиграл Керру забег на 1500 м на чемпионате мира – 2023 в Будапеште. Это была громкая сенсация, хотя шотландец – далеко не ноунейм, он бронзовый призёр Олимпиады в Токио. Да и вообще классный бегун. Просто не с таким количеством титулов, как у норвежца.

Как завершился главный забег на Бриллиантовой лиге в Юджине: Ингебригтсен проиграл Керру в забеге на одну милю на этапе Бриллиантовой лиги

После Будапешта Ингебригтсен решил попрактиковаться в трэш-токе. На вопрос норвежских журналистов о том, как Якоб относится к поражениям, тот дал развёрнутый ответ: «Занимаюсь ли самоуничижительной критикой после поражений? Да, потому что исхожу из того, что все остальные — идиоты, и я это знаю заранее. Так что удивляться этому потом не приходится. Именно так я воспринимаю людей, особенно на старте 1500 метров. Нужно исходить из того, что люди будут делать глупости, и если ты облажался из-за того, что облажался кто-то рядом с тобой, то винить нужно только себя».

К идиотам, очевидно, относились и Джош Керр, и Джек Уайтман, который обыграл норвежца на ЧМ-2022. Ну и вообще все соперники, которым такие высказывания не понравились. Керр, в общем, в долгу не остался, показав, что в троллинг он тоже умеет, но до таких высказываний не опускался. Он заметил, что Якоб говорит то, что скажет ему окружение, и бегает так же, а ему давно пора тактику поменять. В общем, пока Ингебригтсен лечился от травмы ахиллова сухожилия и не выступал восемь месяцев, Керр побеждал.

Шотландец выиграл золото на ЧМ-2024 в закрытых помещениях в беге на 3000 м, а до этого установил рекорд в беге на две мили также в индоре. Над этими результатами норвежец только посмеялся, заявив телеканалу TV2, что «я бы победил его с завязанными глазами». Конечно, после таких слов все ждали, когда же эти двое вновь сойдутся на дорожке. Тем более, как признался Керр, они даже не здороваются.

Это случилось в Юджине на этапе Бриллиантовой лиги в забеге с нереально звёздным составом участников. И Керр, и Уайтман, и Ингебригтсен, и даже рекордсмен мира в стипльчезе Ламеха Гирма. На пресс-конференции перед соревнованиями принципиальные соперники не бросили друг на друга ни одного взгляда. Шотландец заявил только, что ему всё равно, если его результаты кого-то злят.

На дорожке Керр просто размазал Ингебригтсена, несмотря на разницу на финише в 0,26 секунды. Британский легкоатлет за 600 м до финиша решил проверить, как он сам потом выразился, готовность остальных. Он вышел вперёд и не дал норвежцу ни единого шанса опередить себя. Ингебригтсен же поступил не по-пацански: и за идиотов не ответил, и глаза не закрыл. Ну и не выиграл. А Джек Уайтман, не имевший олимпийского норматива на 1500 м, выполнил его.

«Полторашка» в Париже будет просто огненной. Главное теперь, чтобы никто травму не получил.