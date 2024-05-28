Российский регбист был в шаге от триумфа в еврокубке. Но трофей достался соперникам

Сезон еврокубков в регби завершился финалами Кубка вызова и Кубка чемпионов, которые прошли на домашней арене футбольного «Тоттенхэма». В одном из этих матчей сыграл и россиянин Кирилл Готовцев.

Готовцев на поле вышел, но трофей не взял

Кубок вызова был интересен по двум причинам: впервые в истории за него боролся россиянин, представляющий английский «Глостер», и впервые еврокубок могла выиграть команда не из Европы. Несколько южноафриканских клубов второй год выступают в Кубке вызова, и «Шаркс» добрались до финала. В составе южноафриканцев в этом сезоне выступали восемь действующих обладателей Кубка мира, шесть из которых попали в заявку на матч.

Для «Глостера», провально выступающего в Премьершипе, Кубок вызова был бы очень кстати. К тому же победитель получал ещё и путевку в Кубок чемпионов в следующем сезоне. «Глостер» уже в пятый раз вышел в финал турнира и в двух из четырёх прошедших одержал победы.

Кирилл Готовцев начинал матч на скамейке запасных – как и Алексей Миранчук в финале футбольной Лиги Европы с «Байером». В Лондон приехало рекордное количество болельщиков «Глостера», так что команда фактически играла дома. И с первых секунд показала, что очки набирать собирается попытками, а не штрафными.

Но защита «Шаркс» англичан в свою зачётку не пускала, а первая же схватка показала, что наличие такого количества недавних триумфаторов Кубка мира в составе – серьёзное оружие. Первые очки «Шаркс» набрали как раз после нарушения «Глостера» в схватке.

Англичане также были точны со штрафного, причём Энглфилд пробил практически с 60 метров! Но первый тайм завершился за явным преимуществом южноафриканцев.

«Глостер» — «Шаркс» — 22:36 (3:16)

Попытки: Туисуе (58), Сочино (76), Ф. Кларк (79) — Бутелези (26), Фасси (55), Мапимпи (60)

Реализации: Хастингс (58, 77) — Масуку (27, 56, 61)

Штрафные: Энглфилд (23) — Масуку (15, 31, 37, 50, 53)

Жёлтые карточки: нет — Фасси (7).

Во второй половине встречи «Глостер» с первых секунд выпустил свежую первую линию схватки с Кириллом Готовцевым, и это несколько выправило ситуацию в статистике, но ещё к середине тайма «Шаркс» стали практически недосягаемыми, и, несмотря на несколько попыток, одну из которых не засчитали из-за офсайда, времени отыграться «Глостеру» не хватило.

Историческая победа южноафриканской франшизы, которая в следующем сезоне уже сразится с соперниками в Кубке чемпионов.

«Тулуза» во главе с Дюпоном забрала главный приз

В финале Кубка чемпионов встретились «Ленстер» и «Тулуза». Франко-ирландская классика. Французские болельщики сначала затянули на трибунах классическую перекличку Alles les Bleus! («Вперёд, синие!» — традиционная поддержка сборной Франции), но по иронии судьбы в синей форме выступал как раз «Ленстер». Ирландцам абсурдность происходящего понравилась, и уже они иногда подгоняли так свою команду вперёд. Оба клуба по семь раз выходили в финалы турнира и больше половины из них выигрывали. «Тулуза» — в сезоне-2020/2021, начав гегемонию французских клубов: следующие два года трофей забирал «Ля Рошель», выигрывая как раз таки у «Ленстера».

Перед стартом матча фаворита назвать было сложно. Если ирландцы всё-таки пытались занести попытки, то французы не брезговали бить по воротам при любом штрафном, при этом чётко играя в защите. В итоге и «Ленстер» набрал шесть очков со штрафных в первой половине встречи, отставая от «Тулузы» на три очка. Вторая половина также не принесла попыток, завершившись со счётом 15:15.

Два дополнительных тайма, предусмотренных регламентом, играли до этого всего два раза, причём оба матча в итоге выиграла «Тулуза» (1996 и 2005). В самом начале первого дополнительного тайма ирландцы остались в меньшинстве после удаления Лоу, чем воспользовались их соперники, тут же занеся первую попытку. Но после нарушения уже со стороны «Тулузы» Арнольд заработал красную карточку, тем самым оставив свою команду в меньшинстве до конца матча.

«Ленстер» — «Тулуза» — 22:31 (6:9)

Попытки: ван дер Флер (93) — Лебель (82)

Реализации: Фраули (97) — Рамос (85)

Штрафные: Бирн (19, 40, 47, 66), Фраули (77) — Кингхорн (5, 8, 37, 57), Рамос (71, 90, 92, 95)

Жёлтые карточки: Лоу (81) — нет

Красные карточки: нет — Арнольд (89).

Ирландцы, снова игравшие в полном составе, бросились отыгрываться, и первый дополнительный тайм всё не заканчивался и не заканчивался: в регби, даже если время вышло, игра идёт до «мёртвого» мяча. Таким образом, команды переиграли чуть ли не восемь минут. Во втором дополнительном тайме начавший матч на скамейке запасных Рамос продолжил набирать очки для «Тулузы» со штрафных. «Ленстер» не сдавался, но времени отыграться не хватило, и Кубок чемпионов в шестой раз уехал в Тулузу.

Лучшим игроком и финала, и всего сезона EPCR признали Антуана Дюпона. Для французского полузащитника это уже вторая подобная награда. Никто в истории турнира не признавался лучшим дважды. Но отмечать ему некогда: Дюпон тут же отправился в расположение сборной Франции по регби-7, чтобы уже 31 мая — 1 июня принять участие в Гранд-финале Мировой серии по регби-7 в Мадриде.