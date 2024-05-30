Непомнящий сыграет в безумном турнире. За участие в нём нужно заплатить $ 1 млн

Победитель всего за один игровой день может получить в два раза больше!

Никто и никогда в истории не получал $ 2 млн за несколько часов игры в быстрые шахматы. Но 21 ноября в Дюссельдорфе состоится самый сумасшедший турнир в истории с входным билетом в $ 1 млн. Всего четыре участника, каждый из которых должен внести необходимую сумму. Одним из претендентов на делёж огромного призового фонда станет россиянин Ян Непомнящий.

Формат турнира прост. Два круга. Быстрые шахматы по 15 минут на партию без добавления времени на каждый ход. Победитель получит $ 2 млн, занявший второе место – $ 1,5 млн, третье – всего $ 400 тысяч. А ставший последним не получит ничего. Мероприятие пройдёт в гостинице «Хайятт». Трансляция – в соцсети Х, владелец которой Илон Маск проявил заинтересованность.

В тот же день стартует и матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом китайцем Дин Лижэнем и индийцем Гукешем Доммараджу. Даже интересно, какое из шахматных соревнований будут смотреть больше.

Организатором выступил немецкий бизнесмен российского происхождения Вадим Розенштейн. Его WR-group уже проводила крупнейшие турниры с участием сильнейших шахматистов мира. Но событие в Дюссельдорфе – такого не было никогда в истории, тем более в формате «заплати и играй», который используется в покере. По всей видимости, поводом для организации такого мероприятия стал обмен сообщениями в соцсетях между Розенштейном и американцем Хансом Ниманном, который стал известен во всём мире благодаря победе над Магнусом Карлсеном, после чего норвежец обвинил соперника в читерстве.

Розенштейн объявил, что осенью организует в Лондоне турнир с участием восьми великолепных шахматистов. Он даже назвал первых участников: Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Вэй И (Китай). В комментарии пришёл Ниманн и спросил, не хочет ли бизнесмен пригласить на такой представительный турнир и главного шахматного таланта Америки?

Американский гроссмейстер, возможно, и не рассчитывал на ответ. Во всяком случае на такой, который получил. Розенштейн написал, что приглашает Ниманна сыграть на турнире с участием Яна Непомнящего, Фабиано Каруаны и Нодирбека Абдусатторова. Единственное условие – нужно найти $ 1 млн в качестве вступительного взноса. Более того, бизнесмен заявил, что место проведения уже забронировано и три других участника гарантировали необходимую сумму.

Если это действительно так, а Розенштейн утверждает, что всё так и есть, то Хансу нужно искать спонсора, который готов поделиться миллионом. Конечно, другие участники тоже не собственные деньги вкладывают – даже Магнус Карлсен именно шахматами столько не зарабатывает. Плюс ко всему только двое из четырёх участников в итоге останутся в выигрыше.

На самом деле, необходимо дождаться официального объявления. Пока всё это выглядит троллингом Ниманна со стороны Розенштейна. Типа если Ханс найдёт миллион – пусть весь мир посмотрит, как настоящие гроссмейстеры разделают читера и оставят без денег. Не найдёт миллиона – пусть весь мир посмотрит, что спонсорам читеры не нужны.