Легкоатлет одержал эпичную победу. Он прыгнул на финише, чтобы опередить соперника. Видео

Можно ли выиграть забег, прыгнув изо всех сил на финише? Олимпийский чемпион норвежец Якоб Ингебригтсен перед домашними болельщиками на этапе Бриллиантовой лиги в Осло показал мастер-класс, как правильно это делать. Победа, лучший результат сезона в мире – вот и ответ.

В столице Норвегии на шестом этапе главной коммерческой легкоатлетической серии мира участники дали огня, но Ингебригтсен своим финишем затмил вообще всех.

«Я был сильнее, чем в прошлый раз»

Ожидаемо, особое внимание на этапе Бриллиантовой лиги в Осло было приковано к норвежцам: Якобу Ингебригтсену и Карстену Вархольму. Оба легкоатлета выдали крутые забеги, хотя сложились они для них совершенно по-разному.

Вархольм потерпел редкое поражение на дистанции 400 м с барьерами. Норвежец практически идеально шёл всю дистанцию и мог одержать победу, но ошибка на последнем барьере лишила Карстена драгоценных долей секунды. Этим воспользовался Алисон Дос Сантос, сравнявшийся с Вархольмом буквально на последних метрах. В итоге бразильца и норвежца разделили 0,07 секунды. Победителем стал Дос Сантос (46,63), а Карстену пришлось довольствоваться вторым местом (46,70).

Ингебригтсен же одержал крутую победу с драматичными разборками на финише. Якоб лидировал с начала забега и даже сумел оторваться от преследователей на последних метрах дистанции, но Тимоти Черуйот мощно отработал концовку и не дал норвежцу спокойно убежать вперёд.

Разбираться Ингебригтсену и Черуйоту пришлось буквально перед финишной чертой. Вышло крайне драматично: Якоб поскользнулся на мокрой от дождя дорожке и упал прямо перед линией. Несмотря на падение, норвежец стал победителем. В полёте он опередил кенийца на 0,03 секунды! После такого триумфа Ингебригтсен даже исполнил забавный танец.

Кстати, Якоб в итоге выдал и лучший результат сезона в мире, пробежав за 3.29,74.

Права на видео принадлежат Diamond League AG.

«Это был настоящий спринт. Это была хорошая гонка, я чувствовал себя сильнее, чем в прошлый раз. Так что сегодня всё было направлено на то, чтобы я прокачал свои навыки. В то же время я хотел сделать всё возможное, чтобы порадовать болельщиков зрелищем», — сказал норвежец.

«Медали – это навсегда»

Но в этот вечер не всё крутилось вокруг норвежцев. Британец Мэттью Хадсон-Смит красиво выиграл забег на 400 м, не только опередив олимпийского чемпиона — 2012 Кирани Джеймса на полсекунды, но и обновив рекорд Европы. Хадсон-Смит улучшил своё же достижение от 2023 года. Тогда Мэттью пробежал за 44,26 секунды, а теперь – за 44,07 секунды!

«Я не знал, в какой форме нахожусь, и время в некотором смысле не имело значения, поскольку меня больше волновали победы и подготовка к Олимпийским играм. В конце концов, всё время временно, а медали — навсегда. Я действительно хочу уехать из Парижа с медалью», — отреагировал британец на свой рекорд.

Настоящей неожиданностью завершился забег на 200 м у женщин. Казалось, довольно буднично победа достанется Шерике Джексон, однако что-то пошло не так. Ямайская спортсменка финишировала лишь пятой (22,95), а победа ушла к Бриттани Браун. Американка, пробежавшая за 22,32 секунды, вырвала золото в борьбе с Мари-Жозе Та Лу (22,36) и Дэрилл Нейтой (22,50). Интересные расклады за два месяца до Олимпиады.

«Это был очень быстрый забег»

Крутейший забег выдали и легкоатлеты на 5000 м. Сперва баталии Джошуа Чептегеи, Джейкоба Киплимо, Йомифа Кеджелчи выглядели довольно обычно, но скоро в разборки вмешался Хагос Гебрхивет. Кеджелча и Гебрхивет вышли в лидеры, а Киплимо и Чептегеи держались чуть позади. Вскоре от группы отвалился Джошуа, а Хагос неожиданно взвинтил темп и вырвался вперёд.

В итоге Гебрхивет финишировал первым (12.36,73), опередив своего соотечественника Кеджелчу почти на две секунды (12.38,95). Киплимо замкнул тройку призёров с результатом 12.40,96.

Этот забег стал по-настоящему историческим. Во-первых, впервые в истории два спортсмена умудрились пробежать 5000 м быстрее, чем за 12.40. Во-вторых, всего во второй раз в истории сразу 13 легкоатлетов преодолели дистанцию быстрее 13 минут! И тут даже не удивительно, что за один забег сразу шесть спортсменов побили свои национальные рекорды.

«Я действительно доволен своим временем. Я установил персональный рекорд, когда впервые бежал в Осло, а сейчас его улучшил. Условия и зрители были великолепными. Это был очень быстрый забег, и мне было нелегко, но всё прошло очень хорошо. Теперь постараюсь отобраться на Олимпийские игры и на дистанции 10 000 м», — заявил Хагос.

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Стокгольме 2 июня.