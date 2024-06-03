«Хотел, чтобы чемпионом стал «Спартак». Гроссмейстер Ян Непомнящий — о футболе и шахматах

Гроссмейстер Ян Непомнящий после изнурительного турнира претендентов в Монреале, где он до последнего тура бился за победу, вернулся в Россию. «Чемпионат» пообщался с лучшим шахматистом России на фестивале «Доступный спорт детям», который прошёл в Москве. И расспросил обо всех горячих темах.

Из интервью вы узнаете:

Какие соревнования отнимают больше всего сил

— Ян, вас формат товарищеских матчей с детьми воодушевляет?

— Это хорошо забытое старое. Я сейчас вернулся из Брянска. На несколько дней приезжал туда к родным. И как раз у себя в телеграм-канале выкладывал архивную фотографию, где меня награждали за первое место, вызывали на сцену Дворца культуры железнодорожников. Там проводились традиционные турниры как на День железнодорожника, так и на День физкультурника. Вообще, очень много таких турниров, а в особенности летом. В Москве всё проходило на солнце, и это тяжело. В Брянске все парки такие зелёные – мы соревновались в тенёчке.

— Но это, наверное, всё равно проще, чем матчи за звание чемпиона мира или турниры претендентов? Насколько такие соревнования выхолащивают?

— Выхолащивают даже не сам турнир и не сам матч. А то, что подготовка занимает довольно большой отрезок жизни. Условно от трёх месяцев до полугода, которые целиком посвящены подготовке. У тебя меняется весь график. И постоянно жить в таком режиме тяжело. За последние несколько лет у меня были два чемпионских матча и три турнира претендентов. Это постоянная работа. Не могу сделать то, что резко захотелось. Это не совсем так работает. С одной стороны, это на самом деле выбор. Такая жизнь. Например, Магнусу Карлсену это в какой-то момент надоело, и он сказал, что не хочет защищать титул, а просто хочет поиграть в своё удовольствие. Я его могу легко понять. Восстановление занимает какое-то время. Чаще восстанавливаться нужно в моральном плане, даже как-то физически. К последнему турниру я подошёл в хорошей форме, но именно в физическом плане он не был суперутомительным, в отличие, например, от матча за звание чемпиона мира. Однако морально, конечно, да, это всегда большое испытание. Мне нужно какое-то время для перезарядки.

Какие шансы у Дин Лижэня в чемпионском матче

— Когда вы играли с Дин Лижэнем в Астане, были ли признаки того, что с ним что-то не то происходит?

— Я думаю, что пандемию все перенесли по-разному. Надо понимать, что это время он провёл в Китае. И, наверное, в целом это не помогает ему. Первые несколько дней матча было видно, что он испытывал сильнейший стресс, ему было дико некомфортно. Потом борьба как-то разгорелась. Он уже больше концентрировался на шахматах, середину матча провёл очень сильно. Даже в матче он, наверное, не был похож в полной мере на себя образца 2018-2019 годов, когда вообще не проигрывал партии в классику. А сейчас, как он утверждает, его health conditions более-менее лучше. Но видно, что ему напряжение на турнире пока не по плечу. Возможно, ему ещё какое-то время понадобится для восстановления. У всех спортсменов свой, что называется, век, да? У шахматистов он обычно дольше, но у кого-то короче.

— Каковы его шансы в чемпионском матче против юного Гукеша Доммараджу?

— Для меня по-прежнему стоит вопрос: а будет ли Дин Лижэнь играть?! Потому, что вот сейчас смотрю его выступление в Ставангере и не могу сказать, что он изменил игру в лучшую сторону. Думаю, если такая же тенденция сохранится, для меня очевидно, что он не захочет играть этот матч. Но если захочет, то при нынешней форме я не думаю, что у него много шансов.

Ведётся ли в шахматах борьба с читерами

— В последнее время в ваших соцсетях появилось много постов про читеров. Значит ли это, что вы готовы к каким-то резким действиям? Например, откажетесь от участия в онлайн-турнирах?

— Всегда можно какие-то резкие действия совершить. Вопрос в том, чтобы это не превращалось в нечто похожее на «назло бабушке уши отморожу». Понятно, что проблема намного серьёзнее, чем об этом говорит официальный монополист. Объективно, chess.com сейчас монополист в онлайн-шахматах. Не могу сказать, что с этой проблемой борются на должном уровне, используя при этом 100% возможностей. Не могу никого переубедить. Но я могу немножко воздействовать на мнение широкой массы любителей, которые чуть-чуть, на мой взгляд, недооценивают проблему. Огромное количество игроков в шахматах, которые, кроме интернет-шахмат, особо ничего не знают. Поэтому, возможно, оценивают ситуацию чуть односторонне. Я же пытаюсь донести другую точку зрения.

Доходы гроссмейстеров – с какого уровня можно зарабатывать только шахматами

— Интересно ваше мнение по поводу доходов гроссмейстеров. Достаточно ли они сейчас зарабатывают? Условно, на каком месте в рейтинге нужно быть, чтобы организаторы платили бонус за участие?

— Хлеб шахматного профессионала средней руки – это конец первой и начало второй сотни рейтинга. Это очень непростой хлеб, на мой взгляд. Нужно играть много турниров, чаще всего совмещать с какими-то уроками дополнительными и тренерством. Трудно успевать и там, и там. Те люди, которые начинают тренировать или заниматься чем-то помимо, они всё-таки не всегда могут успешно выступать ещё и в соревнованиях. В этом есть своя логика.

Ян Непомнящий Фото: FIDE

Я думаю, что топ-40 мирового рейтинга, условно шахматисты с рейтингом 2700+, достаточно зарабатывают посредством игры в турнирах за разные команды в разных лигах. В шахматах ведь нет лояльности одному клубу. В Германии ты можешь играть за один клуб, в Австрии — за другой, в Греции — за третий, во Франции — за четвёртый, а в России — за пятый. Чем человек ниже в рейтинг-листе, тем ему, конечно, нужно больше играть турниров, чтобы банально зарабатывать.

— Что нужно сделать, чтобы звание гроссмейстера не обесценилось?

— Звание гроссмейстера уже в некотором роде обесценено. Есть несколько кузниц этих званий. Самые известные в Венгрии, Сербии. У нас тоже были, чего греха таить. Гроссмейстером может стать любой желающий. Пусть ФИДЕ и ужесточила в последние годы правила, но есть большая проблема с рейтингами. Мне кажется, глобально тут ничего нельзя сделать. Может быть, ввести какой-то рейтинговый ценз. Более жёсткий, чем сейчас. Но для начала нужно понять, что делать с этим рейтингом.

— Как вы относитесь к тому, что гроссмейстерами становятся совсем молодые ребята? Знакомы с самым юным российским гроссмейстером Иваном Землянским?

— Очень рад, что Иван стал гроссмейстером. Но лично с ним не знаком. Даже ни разу не видел его. Видно, что он очень способный по игре. То, что гроссмейстерами становятся молодые ребята — логично. Тот же Сергей Карякин стал гроссмейстером в 12 лет. Тогда мне казалось, что важно идти с опережением графика, чтобы проще было находить спонсоров и искать турниры. Конечно, организаторам интереснее приглашать самого юного гроссмейстера, чем просто юного перспективного шахматиста. В этом есть своя логика.

Я, например, никогда не гнался за этим званием. Выполнил норматив постепенно. Мне было 16-17 лет, когда присвоили последнюю норму. Но по нынешним меркам это уже просто такой пенсионер. А так по большому счёту мне кажется, что наличие этого звания менее важно, чем эффективность, рейтинг и сила игры. Были шахматисты, которые даже не подавали на международного мастера, а у них был рейтинг где-то 2600+. Они в это время уже играли с космической силой.

— Правда ли, что вы будете принимать участие в турнире формата «бай-ин» в Дюссельдорфе? Об этом говорил Вадим Розенштейн.

— Я, честно говоря, пока не знаю. Но если этот турнир состоится, то, наверное, буду принимать участие. А если нет, то нет. Тут, наверное, лучше за деталями к организаторам обратиться.

Про «Зенит», «Спартак» и Деяна Станковича

— Недавно вы сказали, что не очень-то жалуете футбольный «Зенит». Как отреагировали на его чемпионство?

— Победа «Зенита» в минувшем сезоне была не столь очевидна. Она не спорная, нет. Просто не было такой доминации. На финише чемпионата очки теряли все, особенно «Зенит». К сожалению, я не смог посмотреть ни одного матча последнего тура. Я только увидел результаты — после первого тайма мог быть совершенно другой исход. Чемпион страны мог быть другим. Но я за разнообразие. Конечно, хотел, чтобы выиграл «Спартак», но если бы первое место занял и любой другой клуб, то и это было бы неплохо.

Непомнящий на матче «Спартака» Фото: Из личного архива Яна Непомнящего

— Что скажете про нового рулевого Спартака Деяна Станковича? Каковы шансы «Спартака» с таким тренером в будущем сезоне?

— Понятно, что он легенда «Интера». Это очень известный футболист. Понимаю, что у него есть бэкграунд. Он работал в «Ференцвароше» после Черчесова. Я мало что могу сказать о нём как о тренере. Хорошо, что назначение случилось до начала сезона. Предсезонная подготовка и трансферная политика уже будут согласовываться. Это самое главное. Понятно, что «Спартак» — команда особенная, и всегда при каких-то минимальнейших проблемах к ней будет повышенное внимание со стороны СМИ.

— Какое место для «Спартака» в следующем сезоне будет оптимальным, с учётом проблем, которые были?

— Всегда оптимально первое место. Объективно, надо будет бороться за тройку сильнейших. Но другое дело, что сейчас при попадании в тройку еврокубков не будет. Поэтому и не могу сказать, что в этом году я сильно расстраивался, когда мы начали терять очки и уже не боролись за медали. Однако всегда хочется видеть команду, которая выигрывает трофеи.