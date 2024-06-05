Ольга Бузова победила жён футболистов в звёздном забеге. Российский спорт дошёл до края?

К счастью, сражение шоу-дивы с Мамаевой и Погребняк — это не главное спортивное событие Недели лёгкой атлетики.

Начало лета в Москве ознаменовалось стартом Недели лёгкой атлетики. Первый этап соревнований прошёл на Никольской. Да, именно здесь шесть лет назад бурлила жизнь во время футбольного ЧМ. Сейчас, конечно, всё поменялось. Но эта улица в самом сердце столицы, кажется, стала символом спортивного праздника. Пусть и не такого большого, как в 2018-м.

«Слив за сливом. Я вообще никакой!»

Москвичей радовали главные звёзды отечественной «Королевы спорта». А среди них и чемпион мира Сергей Шубенков. На дистанции 60 метров с барьерами он занял третье место из трёх возможных.

Конечно, это не самый серьёзный старт в календаре. Всё-таки забеги проходят в непривычной обстановке. Но в микст-зоне знаменитый атлет признался, что сезон для него пока складывается не лучшим образом.

«Слив за сливом идёт. Я вообще никакой! У меня такие новые эмоции. В четверг бежать следующий раз? Это худшая новость на сегодня. Ожидал хотя бы добавить к финальному забегу, но вот уже который раз у меня не получается. У меня плохо идёт сезон. Нельзя сказать, что с этим ничего не поделаешь. Пока не получается в полную силу тренироваться», – то ли в шутку, то ли всерьёз рассказывал спортсмен журналистам.

Обыграл титулованного Шубенкова Артём Макаренко – супруг Кристины Макаренко. Кстати, и сама российская спринтерша на Никольской тоже зажгла, победив на аналогичной дистанции, но уже без барьеров. Её время – 7,22 секунды. Получается, у семейства случился двойной праздник?

«Я люблю российскую лёгкую атлетику»

Вместе с профессионалами новую жизнь лёгкой атлетике давали и звёзды. Не обошлось без Ольги Бузовой, Аланы Мамаевой и Марии Погребняк.

Звезда телеэкранов всех обыграла, а вот Алана и Мария пообещали заступиться за наших спортсменов, если тех ещё кто-то посмеет обидеть. Известные в футбольных кругах девушки, как это модно сейчас, сочувствовали нашим спортсменам, которых не пускают на международную арену.

Были на Никольской и те, кто к спорту имеет непосредственное отношение. Например, фигуристка Евгения Медведева и легендарный боксёр Рой Джонс-младший. Последний подчеркнул, что у легкоатлетов из России незавидная судьба…

«Что я думаю о современной российской лёгкой атлетике? Я её люблю. Думаю, это очень сильные люди, потому что все пытаются восстать против них, но они остаются сильными. Спорт — это не политика. Лёгкая атлетика — это совсем другое», – сказал Джонс-младший.

Да, Никольская опять стала свидетелем праздника жизни. Кажется, если бы площадку под эти шоу-забеги выбрали побольше, то и там не нашлось бы места зевакам.

Неделя лёгкой атлетики продолжится 6 июня на Мемориале братьев Знаменских. Жить вопреки всему? Наши спортсмены уже привыкли.