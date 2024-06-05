«Цель одна – не стать последним». Новый чемпион мира по шахматам может сдать титул без боя

Очень похоже на то, что матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула китайцем Дин Лижэнем и 18-летним претендентом из Индии Гукешем Доммараджу не состоится. В том состоянии, в котором сейчас находится победитель Яна Непомнящего, в шахматы не играют. Дин Лижэнь и сам признался, что он ментально серьёзно болен.

«Это правда, у меня действительно были некоторые проблемы. После матча я был истощён и не мог нормально спать. Это привело к депрессии. Я дважды проходил лечение в клинике. К счастью, всё постепенно начинает улучшаться. Шахматы умственно истощают, и если вы не можете нормально спать – это подобно смерти. Но, по крайней мере, мне удалось в четыре раза сократить количество принимаемых препаратов», – сказал китайский чемпион до старта супертурнира в норвежском Ставангере в интервью немецкому изданию TAZ.

После чемпионского матча с Яном Непомнящим в Астане китаец пробовал играть в турнирах, но делал это крайне неудачно. Он и во время битвы за титул выглядел предельно странно, однако сумел взять себя в руки. То ли с помощью мамы, которая вообще не отходит от своего 31-летнего сына, то ли с помощью китайской медицины, но он всё же заставил себя играть. И даже порой выигрывать.

Вот только никогда ещё действующий чемпион мира не был таким беспомощным. Буквально перед стартом турнира в Норвегии Дин Лижэнь, отвечая на вопрос о своих амбициях в Ставангере, заявил: «Цель одна – не стать последним». Он уже прекрасно понял, насколько глубоко провалился, и эти слова были не позёрством, а чистой правдой.

Дин Лижэнь Фото: FIDE

Но вряд ли даже сам Дин мог предположить, что он окажется в той же роли, что и Ниджат Аббасов на Турнире претендентов – 2024 в Монреале. Соперники будут ждать партий с чемпионом мира, понимая, что это практически гарантированная победа. Четыре поражения подряд в классических партиях – так чемпионы мира ещё никогда не играли. Зевок в партии с Магнусом Карлсеном стал апогеем того, что происходит с Дин Лижэнем.

Что сделал Дин Лижэнь в партии с Карлсеном?! Чемпион мира Дин Лижэнь зевнул мат в партии с Магнусом Карлсеном на турнире в Ставангере

Дело даже не в самом поражении – ошибиться может каждый. Просто китаец с почти безучастным видом протянул руку норвежцу, вообще не показывая эмоций. Ну так не бывает. Эмоции проявляют все – хотя бы мимикой, жестами. А Дин Лижэнь… Такое ощущение, что он просто смирился с тем, что происходит. И теперь вызывает жалость и сочувствие всего шахматного мира.

«Он больше не похож на себя прежнего. В какой-то момент его начинает потряхивать, и это очень тяжело — видеть, что с твоим противником что-то не так. Очень сложно не сопереживать ему и не разделять его боль», — сказал американец Хикару Накамура.

Дин Лижэнь Фото: FIDE

Но вряд ли сочувствие и жалость приведут к тому, что ФИДЕ перенесёт матч за звание чемпиона мира, запланированный на ноябрь-декабрь 2024 года. Ваше состояние – ваши проблемы, как говорится.

Либо Дин Лижэнь выходит на матч против Гукеша, либо отказывается от короны и повторяет то, что до него сделали Роберт Фишер и Магнус Карлсен, которые складывали полномочия, отказываясь защищать титул. Ситуации в каждом случае разные, а суть – одна.

«Для меня по-прежнему стоит вопрос: а будет ли Дин Лижэнь играть?! Потому, что вот сейчас смотрю его выступление в Ставангере и не могу сказать, что он изменил игру в лучшую сторону. Думаю, если такая же тенденция сохранится, для меня очевидно, что он не захочет играть этот матч. Но если захочет, то при нынешней форме я не думаю, что у него много шансов», — дал свой прогноз Ян Непомнящий в интервью «Чемпионату».

После турнира в Ставангере Дин Лижэнь наверняка примет какое-то решение. В комментариях в разных соцсетях пользователи советуют ему прекратить уже везде ездить с мамой и найти себе девушку. Возможно, китайскому чемпиону стоит к этому прислушаться. Иначе цель не стать последним останется с ним до конца карьеры.