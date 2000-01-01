Собачий сектор на бейсбольном матче. Видео
Бейсбольный «Лос-Анджелес Доджерс» устроил самую милую акцию. Клуб предложил болельщикам привести на матч с «Колорадо Рокиз» своих собак и даже выделил под это целый сектор!
Самое милое, что случалось на бейсболе: сотни фанатов привели на игру своих собак
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