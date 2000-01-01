Самое милое, что случалось на бейсболе: сотни фанатов привели на игру своих собак

Собачий сектор на бейсбольном матче. Видео

Бейсбольный «Лос-Анджелес Доджерс» устроил самую милую акцию. Клуб предложил болельщикам привести на матч с «Колорадо Рокиз» своих собак и даже выделил под это целый сектор!