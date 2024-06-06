Дюпон всё ближе к исполнению олимпийской мечты. Итоги Мировой серии по регби-7

В первые дни лета 2024 года в Мадриде прошли решающие матчи Гранд-финала Мировых серий по регби-7, по результатам которых определились не только чемпионы, но и участники всех этапов турнира на следующий сезон. По регламенту и у мужчин, и у женщин четыре худшие команды текущего сезона должны были сыграть с четырьмя лучшими командами серии Челленджер (это новый турнир для сборных по регби-7). У женщин прописку в элите не смогла сохранить сборная ЮАР, место которой заняли китаянки. У мужчин канадцы и самоанцы уступили свои места командам из Уругвая и Кении.

В основном турнире у женщин были сыграны полуфиналы и финалы. За право играть за золото боролись Австралия и Новая Зеландия (21:19), а также Канада и Франция (17:19). Бронза в итоге досталась новозеландкам, обыгравшим канадок 26:14. А в финале Австралия не оставила шанса Франции — 26:7.

Мировая серия по регби-7. Женщины

Итоговое положение команд



1. Австралия

2. Франция

3. Новая Зеландия

4. Канада

5. США

6. Ирландия

7. Фиджи

8. Великобритания.

В мужском турнире Антуан Дюпон, вернувшийся в сборную по регби-7 после победы с «Тулузой» в Кубке чемпионов, вывел Францию в финал. В полуфинале «трёхцветные» спокойно обыграли Фиджи – 21:14. А Аргентина с тем же самым счётом превзошла сборную Новой Зеландии.

Третье место сезона у Фиджи: Новая Зеландия уступила 10:17. Финал же остался за Францией, обыгравшей аргентинцев – триумфаторов нескольких этапов и вероятных фаворитов финала – 19:5. Антуан Дюпон записал на свой счёт не только ещё одну победу, но и звание лучшего новичка сезона!

Мировая серия по регби-7. Мужчины

Итоговое положение команд



1. Франция

2. Аргентина

3. Фиджи

4. Новая Зеландия

5. Ирландия

6. ЮАР

7. Австралия

8. Великобритания.

Стоит отметить, что уже с 7 по 9 июня пройдет первый этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских и женских команд. Его примет хорватская Маракаса. Второй этап состоится 28-30 июня в Гамбурге. При этом уже 23 июня в Монако будут разыграны две последние путевки на Олимпиаду в Париже. От Европы за них поборются: Великобритания и Испания у мужчин, и Польша и Чехия у женщин. Так что первый этап чемпионата Европы можно рассматривать как контрольный турнир для этих команд. Ну а в Гамбурге мы увидим уже практически итоговые составы тех, кто в конце июля будет бороться на «Стад де Франс» за медали Олимпиады-2024.

На сегодняшний день от Европы у женщин отобрались Великобритания и Ирландия, у мужчин – только Ирландия. Сборная Франции выступит на домашних Играх на правах страны-организатора. Впрочем, судя по турниру в Мадриде, обе сборные хозяев вполне могут очутиться на олимпийском пьедестале – мечта Дюпона о медали Игр может стать явью.