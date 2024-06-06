Россиянин — фаворит чемпионата мира по бильярду. Увы, выступает он под американским флагом

3 июня в Саудовской Аравии стартовал чемпионат мира по пулу-девятке, в рамках которого лучшие спортсмены планеты разыграют между собой рекордный призовой фонд в $ 1 млн! Среди претендентов на $ 250 тысяч для победителя есть и россиянин Фёдор Горст, ныне выступающий за США. Какие шансы у нашего парня на титул и огромный денежный приз?

Первый чемпион

Фёдор Горст родился в Москве в 2000 году. Парень пробовал заниматься горными лыжами, футболом, тхэквондо и греблей на каноэ, но в шесть лет увидел стол для русского бильярда и влюбился в новый для себя вид спорта. Русский бильярд юному Фёдору нравился, но у него не очень хорошо получалось, поэтому в 10 лет тренер предложил ему перейти в пул.

В этом виде Горст сразу же начал выигрывать различные столичные турниры, и уже в 12 лет его пригласили в сборную России.

Одним из толчков для профессионального роста Фёдора стала трагедия – неожиданная смерть его отца Алексея. После этого, как заявлял сам Горст, он стал относиться к пулу не только как к игре или соревнованию, но и как к способу финансово помочь своей семье. Тогда же юный россиянин стал побеждать на чемпионатах Европы и мира среди юношей, а в 2018 году выиграл свой первый турнир на взрослом уровне – EuroTour's Treviso Open.

Ярчайшим в карьере Фёдора стал 2019 год. Тогда 19-летний парень в финале чемпионата мира по «девятке» обыграл Цзюнь-Линг Чанга (13:11). Горст достиг того, чего не делал ещё ни один россиянин в пуле – взял титул чемпиона мира. До этого лучшим результатом для нашей страны была бронза Руслана Чиханова на ЧМ в «восьмёрке». Более того, Горст стал вторым самым молодым игроком, кому удавалось завоевать главный приз турнира! В более раннем возрасте побеждал лишь 17-летний Ву Чачинь в 2005 году.

После своего успеха на чемпионате мира Фёдор окончательно закрепился в топ-10 мирового рейтинга и с каждым годом улучшал свои результаты. Россиянин побеждал и становился призёром на множестве турниров, в том числе на таких престижных, как Arcadia Arizona Open или Кубок Москони.

Фёдор Горст Фото: Из личного архива спортсмена

«Пытаюсь принять решение МОК»

В начале 2022 года Горст отправился в США для выступления в ряде коммерческих турниров. Именно там Фёдора и настигли новости о начале СВО и отстранении российских спортсменов от международных турниров.

«Максимально пытаюсь принять решение МОК о запрете на выступление для российских спортсменов. Недавно прилетел в США для участия в неофициальных мероприятиях», – писал россиянин в своих соцсетях.

Долгое время Горст действительно выступал лишь на неофициальных, выставочных турнирах, а с октября 2023 года Фёдор начал участвовать в соревнованиях под флагом США. С новым спортивным гражданством он выступил на Кубке Москони и стал серебряным призёром US Open.

Из-за ситуации Горста главный организатор турниров по пулу компания Matchroom выпустила официальное дополнение к регламенту WPA (Всемирной организации бильярда и пула). Там говорится, что игрок имеет право выступить на турнирах под эгидой организации за определённую страну в трёх случаях: если игрок родился в этом государстве либо у него есть паспорт или вид на жительство в этой стране. Если же у игрока двойное гражданство, то он может выбрать, какую страну будет представлять в ближайшие пять лет.

Одной из этих опций и воспользовался Фёдор, обойдя запрет на выступление российских спортсменов. Позднее Горст объяснил всё в соцсетях.

«Прошло чуть больше года с тех пор, как я прилетел в США. Хотел бы сказать спасибо всем, кто участвовал в процессе моего возвращения в тур.

Я всё ещё в процессе получения грин-карты, надеюсь, что всё решится в этом году. Знаю, что вы хотите, чтобы я однажды сыграл за сборную США. Если получу карту, то окажусь на шаг ближе к этому. Пока мне нечего больше сказать. Люблю вас всех и спасибо за вашу поддержку!» — написал Горст.

Несмотря на смену спортивного гражданства, Фёдор не забывает про родину. На своём официальном сайте парень благодарит за своё развитие не только тренеров и спонсоров из США, но и наставников из России и всю нашу страну. В апреле Горст даже съездил в Москву, опубликовав милое фото со своей девушкой Кристиной Ткач с Красной площади.

«Родина» – подписал снимок Фёдор.

Фёдор Горст со своей девушкой Кристиной Ткач Фото: Из личного архива спортсмена

Фаворит чемпионата мира?

В нынешнем сезоне, первом полноценном после возращения в тур, Фёдор вновь продолжил восхождение к вершине мирового рейтинга. Горст отлично выступал весь год, но вишенкой на торте стал World Pool Masters, где 24-летний россиянин взял свой первый титул Matchroom. В финале наш парень обыграл Джошуа Филлера (13:12) в самом длинном матче в истории турнира!

«Это невероятно! У нас у обоих были сумасшедшие удары в этом матче. Я думал, что для меня всё закончилось, но каким-то образом всё изменилось. Снимаю шляпу перед Matchroom, это невероятный турнир, в котором невозможно победить», – заявил счастливый Фёдор после своего успеха.

К чемпионату мира – 2024 наш парень подошёл в статусе второго номера мирового рейтинга! На счету Фёдора $ 148 111 призовых за сезон, а у лидера Франциско Санчеса Руиса – $ 180 424. Неудивительно, что при таком результате Горст – один из фаворитов ЧМ. Хотя конкуренция серьёзная. Среди главных соперников действующий чемпион мира Франциско Санчес Руис, Джошуа Филлер, Ко Пинг Чунг, Джейсон Шоу, Алоизис Япп и Альбин Оушан.

Однако турнир для россиянина стартовал не слишком удачно. В первом матче Фёдор проиграл Мустафе Альнару (3:9), опустившись в нижнюю сетку. Оказавшись на грани вылета, Горст одержал победы в следующих двух встречах против Луонг Дук Тьегны (9:7) и Кайла Аморото (9:8) и вышел в 1/64 финала. Там нашему парню предстоит сыграть с Амиром Али.