Стал лучшим гимнастом России или нет? Никита Нагорный близок к уходу из большого спорта

Один из лучших российских гимнастов начала XXI века Никита Нагорный заявил, что в ближайшее время может завершить карьеру.

«20 лет я отдал спорту. Возможно, моя карьера подходит к концу. Спасибо за возможность выступать на турнирах», – сказал спортсмен ТАСС.

Очевидно, что Нагорный – важная, заметная фигура для нашего спорта. На Олимпиаде в Токио вместе с командой в многоборье он сотворил невозможное, взяв золото. Но получилось ли у Никиты действительно реализовать весь свой потенциал? Давайте разбираться.

Великий гимнаст?

Нагорный действительно сделал для нашей и мировой гимнастики многое. Выйдя на взрослый уровень в 2015 году, Никита постепенно стал одним из лидеров сборной наравне с Артуром Далалояном. Совместными усилиями Нагорный и Далолоян вернули нашу гимнастику в мировой топ. Конечно, наши спортсмены всегда были где-то среди претендентов на медали крупных турниров, но после ухода поколения Немова звёзд с неба не хватали.

Нагорный вместе с Далалояном помог команде вновь стать великой, сделать так, чтобы с нашей сборной вновь считались. Парни были фаворитами на каждом турнире, в котором участвовали. Вместе они взяли 12 золотых медалей чемпионатов Европы, пять золотых медалей чемпионатов мира, а также множество серебряных и бронзовых наград. Но, что важнее, в 2019 году впервые за 28 лет наша команда взяла золото ЧМ в командном многоборье, а в 2021 году – впервые за 25 лет — наши парни завоевали золото Олимпиады.

О влиянии Нагорного не только на российскую, но и на мировую гимнастику говорит и наличие его именного элемента. В 2021 году в квалификации чемпионата Европы Никита сделал новый элемент ультра-си – тройное сальто назад согнувшись в вольных упражнениях. FIG присвоила ему наивысшую сложность и стоимость. Для понимания, лишь элемент Нагорного имеет уровень сложности J, то есть за него начисляют сразу целый балл.

Кроме того, Никита оказал огромное влияние на рост уровня медийности российской гимнастики. Ещё перед стартом ОИ-2016 Нагорный начал вести свой видеоблог. Сперва гимнаст снимал лишь влоги с соревнований, тренировок и обычной жизни. А после пандемии Никита превратился в настоящего блогера – стал выпускать различные спортивные шоу или челленджи с атлетами из других видов. Сейчас на канале Нагорного более 660 тысяч подписчиков! Так гимнаст стал известен не только в мире спорта, но и среди обычных людей, не следящих за соревнованиями. Это всё явно способствовало росту популярности нашей гимнастики у аудитории.

Только третий

При всём вкладе Нагорного в развитие нашей гимнастики, сложно с уверенностью сказать, что Никита реализовал свой потенциал на 100%.

По-прежнему главным гимнастом в новейшей истории России остаётся Алексей Немов. Нагорный не смог даже приблизиться к уровню величия Немова. На счету Алексея 12 медалей (4–2–6) с трёх Олимпийских игр и 12 медалей (5–4–3) с шести чемпионатов мира. У Никиты же четыре награды (1–1–2) с двух Олимпиад и пять наград (3–1–1) с двух чемпионатов мира. Преимущество Немова при подсчёте регалий очевидно.

Более того, если составлять топ российских гимнастов по количеству медалей с Олимпиад, то Нагорный окажется лишь третьим. Выше будет не только Немов, но и Денис Аблязин, который привёз с трёх Игр семь наград (1–4–2).

Никита Нагорный Фото: РИА Новости

Понятно, что у Никиты могло быть больше медалей, если бы не внешние факторы. Сперва нагрянула пандемия, и международные соревнования не проводились, а потом наши спортсмены были отстранены по решению МОК. Несмотря на последующий допуск, из-за своей политической позиции шансов у Нагорного на получение нейтрального статуса не было совсем.

Но есть ещё один момент. Хоть Никита и сделал огромный вклад в развитие мировой гимнастики, особую любовь зрителей он снискал в основном в России. У Немова же было иначе. Он был общепризнанным любимцем во всём мире. Достаточно вспомнить возмущение многонациональной публики на Олимпиаде в Афинах, когда Алексею поставили заниженные оценки. Тот случай привёл не только к изменению правил в гимнастике, но и к огромному росту фан-базы россиянина. Похвастаться подобным даже в эпоху социальных сетей и активного развития медиа Нагорный, увы, не может.

Так что вопрос, насколько Никита реализовал свой потенциал остаётся открытым. С одной стороны, россиянин сделал очень много, с другой – мог добиться большего.

Этим летом Нагорный планирует выступить на Играх БРИКС и Играх дружбы, а потом может объявить о завершении спортивной карьеры. «Для меня Игры дружбы — единственная мотивация заниматься спортом на сегодня и оставаться действующим спортсменом», – отмечал Нагорный.

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