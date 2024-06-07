В российских шахматах грядёт катастрофа

За два года, которые прошли с начала специальной военной операции на Украине весной 2022-го, отношения российского и мирового спорта, казалось, стабилизировались. В большинстве видов спорта нас отстранили и возвращать не собираются. В некоторых – выступать разрешают и даже вроде бы на Олимпийские игры в Париж пускают. В отдельных видах продолжается бюрократическая схватка: то ли можно выступать, то ли нельзя.

Шахматы были в тихой гавани разрешённых видов. Да, российский президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович пошёл на сложный компромисс и лишил наших спортсменов флага и права выступления в командных турнирах, но при этом возможность играть им оставил. Россияне выступали на крупнейших турнирах под эгидой ФИДЕ. Ярчайший пример – сражение Яна Непомнящего за первое место на турнире претендентов.

И тем более неожиданной была новость о том, что ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России членства в международной федерации на два года.

Сам Дворкович вроде бы ни при чём, и на решение повлиять не мог. Как утверждает руководитель, решение приняла комиссия по этике. Повод – обращение Федерации шахмат Украины, недовольной работой ФШР с федерациями регионов, недавно включённых в состав России. Более того, глава ФИДЕ получил от той же комиссии что-то вроде выговора.

Сразу стоит оговориться, что решение ещё не вступило в силу. ФШР будет его оспаривать. Вероятно, окончательно всё станет понятно в сентябре после генеральной ассамблеи ФИДЕ. Но иллюзии питать не стоит.

Аркадий Дворкович Фото: РИА Новости

Российским шахматам грозит катастрофа. И если её удастся избежать, это будет настоящее чудо. Пока же всё идёт по сценарию, который многие другие виды спорта прошли два года назад. Временное отстранение, попытки его оспорить, слова с нашей стороны о том, что спорт должен объединять…

Всё это уже было. И почти нигде не кончилось хорошо.

Но что может означать лишение ФШР членства в ФИДЕ?

Главное – невозможность российских шахматистов выступать в турнирах, которые проходят под эгидой международной федерации. А это вся пирамида чемпионского цикла, детские, юношеские турниры. И уже не будет иметь никакого значения недавний переход наших шахмат из Европы в Азию. Россиян не позовут даже на чемпионат Африки – просто нельзя!

Мы уже были свидетелями оттока десятков сильных шахматистов, сменивших гражданство, чтобы остаться в Европе. Если играть нельзя будет ни в Азии, ни вообще где-то за исключением российских или коммерческих турниров, то, скорее всего, хлынет новая волна. Ещё десятки тех, кто не уехал год назад. И, скорее всего, это преимущественно будут молодые спортсмены.

Да, кто-то останется. Да, есть коммерческие онлайн-турниры. Да, и в России проводятся сильные соревнования. Но в таких условиях не то что прогрессировать, а сохранять высокий уровень будет сложно. Ни для кого не секрет, что россияне уже не задают темп в мировых шахматах. А с такими ограничениями мы рискуем и вовсе отстать от текущих лидеров.

Хочется верить, что Аркадию Дворковичу удастся сохранить выстроенную им шаткую политическую конструкцию и какими-то путями убедить своих коллег в ФИДЕ не принимать решение об отстранении российского федерации.

Но практика показывает одно – готовиться нужно к худшему.