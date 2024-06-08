Крамник устроил громкий скандал во время матча с Жоспемом. И в чём он неправ?

Похоже, главное событие года в шахматах происходит прямо сейчас в Мадриде во время трёхдневного матча в блиц между экс-чемпионом мира россиянином Владимиром Крамником и перуанским гроссмейстером Хосе Мартинесом (Жоспемом), представляющим Мексику. Первый же день матча ознаменовался громким скандалом: Крамник отказался играть онлайн на платформе chess.com, обнаружив серьёзный баг.

По условиям матча каждый день соперники должны были играть по 12 блиц-партий – шесть вживую за доской и шесть в онлайн на платформе chess.com, находясь при этом в одном помещении спиной друг к другу.

Крамник и Жоспем начали в оффлайне. И счёт мог бы быть разгромным, будь Владимир Борисович лет на пять, а лучше на десять помоложе. Экс-чемпион мира полностью переигрывал соперника в дебюте, и лишь железные нервы Жоспема, возраст Крамника и его волнение в игре «на секундах» привели к тому, что после «живых» шахмат счёт был равным — 3:3.

После этого соперники перешли в онлайн. Ну, как перешли, переползли с превеликим трудом. Чтобы ни у кого не было ни малейших подозрений на мошенничество, на Крамник и Жоспем сами распаковали абсолютно новые ноутбуки, с помощью которых затем подключились к онлайн-платформе. И это была главная ошибка chess.com.

Почему нельзя было программистам поставить сервер в локальной сети, накатить на ноуты нужный софт, и только потом сажать игроков за партию? Понадеялись на авось, что достаточно просто подрубиться к игровой платформе, залогиниться со своими никами и начать баталию. Так и произошло, только продолжалось недолго.

В первой онлайн-партии Крамник проиграл, а во второй уничтожал соперника, но сделал совершенно нелепый ход, после которого Жоспем сумел спастись – ничья. Как оказалось, странный и чудной ход ладьёй экс-чемпион сделал не от того, что просто ошибся. Его часы показывали, что времени практически нет, и Крамник двинул ладью, чтобы произошло добавление двух секунд.

На деле же у российского гроссмейстера оставалось достаточное количество времени, чтобы довести партию до победы. Только он этого не видел! Крамник обратил на это внимание судей и представителей chess.com, категорически отказавшись продолжать матч на этой платформе. Возможно, какие-то слова и действия экс-чемпиона мира в его святой битве с читерами вызывали желание покрутить пальцем у виска, но не в этот раз.

Крупнейшая шахматная платформа в мире просто облажалась, не сумев обеспечить игрокам равные условия. И в этом плане Крамник, которого chess.com забанил, уже победитель. Представители chess.com признали баг, после чего Жоспем согласился доиграть четыре оставшихся партии вживую. Крамник за доской играл лучше и завершил первый день в свою пользу – 6,5 на 5,5.

Что будет с этим матчем дальше? Организаторы должны найти решение. Ясно только, что на chess.com Крамник играть не будет, а на других платформах готов это сделать. Тем более, он должен Жоспему четыре интернет-партии. На кону пусть и не гигантские деньги, но за $12 тыс. можно и поиграть. Да и проигравший внакладе не останется — $8 тыс. тоже на дороге не валяются.