Магнус Карлсен кайфует и опять побеждает. Китайский чемпион мира ему не ровня

В норвежском Ставангере завершился главный супертурнир начала лета – Norway Chess. На старт вышли три первых номера мировой классификации: экс-чемпион мира и хозяин поля Магнус Карлсен, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура. К ним присоединился действующий чемпион мира Лин Лижэнь (Китай), а также участники недавнего турнира претендентов Алиреза Фируджа (Франция) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

Китайский чемпион снова провалится?

Главной интригой соревнования было то, сможет ли восстановить свои игровые кондиции находящийся в последнее время в ужасной спортивной форме китайский чемпион. После победы в матче за титул с россиянином Яном Непомнящим Дин пережил нервный срыв, долгое время испытывал проблемы со здоровьем и уклонялся от участия в соревнованиях.

В январе 2024 года он сыграл на супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее, где оказался во второй половине турнирной таблицы, уступив в трёх партиях и выиграв две – правда, одну из них у Гукеша Доммараджу (Индия), который через три месяца стал претендентом на чемпионский титул.

Дин Лижэнь Фото: FIDE

Не радовали болельщиков из Поднебесной и другие его результаты. Дин Лижэнь с треском проиграл всем на представительном турнире по шахматам Фишера, а потом неубедительно сыграл и на китайском чемпионате, где его обошли Ван Хао и Вей И. Наконец, в марте на немецком супертурнире Grenke чемпион мира явно не выдержал конкуренции со стороны Магнуса Карлсена, Максима Вашье-Лаграва и даже своего тренера-секунданта Рихарда Раппорта. Последнее место он не занял только потому что в турнире участвовали и местные немецкие шахматисты. Впрочем, перед Norway Chess Дин Лижэнь заявил, что чувствует – интерес к игре к нему возвращается, он хочет вновь показывать свою лучшую игру и изо всех сил готовиться к битве с Гукешем.

Карлсен на своём поле. Во всех смыслах

В Norway Chess своеобразная полухоккейная система подсчёта очков. За победу участник получает три балла, а если партия закончилась вничью, то оба игрока добывают по одному очку, после чего играется армагеддон (ничья устраивает чёрных, но у них меньше времени на часах), победитель которого плюсует себе ещё пол-очка. То есть в турнире выгодно именно выигрывать, даже если при этом порой рисковать и терпеть поражения, – таким образом организаторы ведут борьбу с засильем ничьих в элитных шахматах.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

Плюс к этому есть Магнус Карлсен – большой любитель различных революционных идей и подходов, а также сторонник ускорения игры. Состязаться с молодёжью в зубрёжке вариантов в классике скандинаву уже не сильно хочется, а вот с любым коротким контролем он безумно силён – выигрывает один за другим чемпионаты мира по рапиду и блицу.

А ещё Карлсен снова и снова появляется на публике счастливым вместе со своей девушкой и подтверждает, что есть на свете вещи более важные, чем матч за мировую корону, к которому надо полгода готовиться.

Магнуса списали. Но он, как всегда, воскрес

В шахматной традиции принято в какой-то момент дружно «хоронить» сильнейшего игрока. Так, некогда писали, что уже не тот Гарри Каспаров* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, включён в перечень террористов и экстремистов. – Прим. «Чемпионата»), потом преждевременно списывали со счетов Владимира Крамника и Виши Ананда, которые ещё долго после этого показывали поразительные результаты. Вот и теперь, стоит Карлсену проиграть, как начинаются разговоры, что это его последний турнир в классику. В Ставангере Магнус снова дал поводы поспекулировать на эту тему, развалившись и с треском проиграв партию Прагнанандхе.

Однако Карлсен – невероятно волевой игрок и обычно играет после поражения в два раза сильнее. Собравшись, он тут же нанёс соперникам три пробоины в классику подряд, были повержены Каруана, Фируджа и Дин Лижэнь. Учитывая, что он при этом исправно собирал победы на армагеддонах, не стоит удивляться, что в итоге Магнус снова финишировал первым – 17,5 очка. И даже прибавил пару очков к своему могучему рейтингу 2831.

Norway Chess — 2024

Магнус Карлсен — Алиреза Фируджа

Единственным, кто конкурировал с лучшим игроком всех времён и народов, оказался Накамура, который сейчас, похоже, находится на пике карьеры. В текущем рейтинге Хикару второй, он ворвался в 2800 и почти не проигрывает в классику. Американец стал единственным, кто сумел выиграть ускоренный тай-брейк у Карлсена – и почти всю дистанцию гнался за ним по пятам.

Norway Chess — 2024

Хикару Накамура — Магнус Карлсен

А в это время Дин Лижэнь вновь терпел катастрофу за катастрофой. Начало турнира казалось для него оптимистичным – китаец уступил в армагеддоне Магнусу, но тут же отыгрался на Прагнанандхе. Однако за этим последовал нокаут. Чемпиона мира обыграли четыре раза подряд! Причём норвежцу Дин просто зевнул в мат в два хода. На гроссмейстере не было лица, он как будто в этот момент обитал между небом и землёй, и казалось, только его маме, приехавшей в Ставангер, удавалось достучаться до чемпиона мира.

Norway Chess — 2024

Магнус Карлсен — Дин Лижэнь

Позднее Дин говорил на пресс-конференции, что после четырёх нулей подряд он хотел сняться с турнира, но усилием воли остался в игре. Дальше он держался в классику, но армагеддоны всё равно проигрывал. Казалось, всё закончится тотальной катастрофой, но тут чудесным образом произошёл всплеск, повлиявший на ход всей турнирной интриги – китайский чемпион сумел нокаутировать Накамуру, помешав Хикару догнать Магнуса на финише. В итоге американец набрал 15,5 очка, отстав на два балла от Карлсена.

Norway Chess — 2024

Хикару Накамура — Дин Лижэнь

Впрочем, по-настоящему хлопнуть дверью у китайского чемпиона так и не получилось. В последней партии после ничьей в классику он буквально развалился с Фируджей в дополнительной партии. Если китаец продолжит в том же духе, у него вообще не будет никаких шансов в матче с Гукешем. Кроме того, Дин уже на 14-й позиции в мировом лайв-рейтинге – его текущий Эло на уровне 2748. Еще один такой провал, и Дин Лижэнь просто вылетит из элиты – его могут перестать вообще приглашать в турниры…

Матч на первенство мира состоится в конце этого года, и мировое шахматное сообщество задаётся вопросом – что же там будет? А Магнус Карлсен пока продолжает выигрывать турниры и просто наслаждаться жизнью.