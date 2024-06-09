«Надеюсь, мы останемся в истории». В российском футзале будет сенсационный чемпион?

В двух часах пути на самолёте из Москвы в сторону архипелага Новая Земля расположен небольшой город Ухта. И местная команда может преподнести, пожалуй, самый интересный сюрприз в российском спорте в 2024 году.

Мини-футбольный клуб «Ухта» получил профессиональный статус в 2011 году, а с 2015-го играет в Суперлиге.

Ухтинцы звёзд с неба не хватали, их лучший результат – пятое место по итогам регулярного чемпионата. Однако в сезоне-2024/2025 команда из Коми преобразилась и удивляет всех болельщиков!

«Ухта» с отрывом выиграла регулярный чемпионат (103 очка против 91 у «Газпрома-Югра» – трёхкратного чемпиона России). Казалось, что в плей-офф дерзких лидеров остановят, но пока этого не произошло. Команда Вадима Яшина прошла «Новую генерацию» (3:1) и «Тюмень» (3:2), а в первом матче финала в драматичном противостоянии одолела «Газпром-Югра».

Матч проходил в напряжённой борьбе. Первого гола пришлось ждать 12 минут: «газовиков» вперёд вывел Николай Шистеров. Однако «Ухта» смогла отыграться и даже выходила вперёд: забивали Лукас Педала и Бруно. Впрочем, основное время после перестрелки завершилось вничью – 3:3.

В первом овертайме голов забито не было, а во втором зрители увидели настоящий триллер. За три минуты до финального свистка «Ухта» усилиями Бруно и Романа Карелина вышла вперёд, но соперник ответил точным выстрелом Андрея Понкратова – 5:4. Однако это было не всё. Педала оформил хет-трик, но ответный гол Шистерова сохранял интригу до самых последних секунд. «Ухта» всё-таки удержалась и добыла первую победу в серии – 6:5. До исторического титула ухтинцам осталось одержать ещё три победы.

В российском футзале будет сенсационный чемпион? Фото: mfcukhta.ru

«Матч очень эмоциональный. Здорово, что победили, но это лишь первая игра. Это хорошее начало. Не более того», – заметил тренер «Ухты» Яшин.

Для Сергея Денисова этот финал особенный. Сейчас он защищает цвета клуба из Ухты, но совсем недавно играл за «Югру». Перед первым матчем он сказал слова, которые, вероятно, зарядили его партнёров на успех: «Мы хотим выиграть плей-офф. Знаете, не запоминают команды, занявшие вторые места. Запоминают только победителей. Надеюсь, что мы останемся в истории».

«Ухта» всё ближе к тому, чтобы эту историю сотворить.