Кнороз, Лысенко, Моргунов и другие устроили крутое шоу на турнире в Москве. Результаты – на высшем мировом уровне!

Нас бьют, а мы летаем. Российские прыгуны показывают, что наша лёгкая атлетика жива!

Пока в Италии лучшие легкоатлеты Старого Света делили медали чемпионата Европы, российские спортсмены радовали болельщиков в Москве на «Неделе лёгкой атлетики». Сначала на Никольской, потом – в Лужниках, а последним этапом был прыжковый турнир, который проходил в Парке Горького.

9 июня на старт вышли лучшие шестовики и прыгуны в высоту. Это было круто!

Лучший результат мира? Почти!

Вот, например, Данил Лысенко – чемпион мира в помещении и один из сильнейших прыгунов в высоту современности. На глазах у сотен москвичей он едва не превзошёл лучший результат сезона в мире, показанный недавно американцем Джувоном Харрисоном (2,34). Чуть-чуть не хватило!

Данил Лысенко Фото: РИА Новости

А какое шоу получилось у девушек в прыжках с шестом! Полина Кнороз, вся такая яркая, раскрепощённая, эмоциональная, едва не закончила турнир на отметке 4,55 м – только в последней попытке собралась. Зато потом, когда выбыла её соперница Аксана Гатауллина, Полину было не остановить.

Кнороз долетела до 4,73 м. А потом, когда давала интервью журналистам, внезапно с визгом убежала из-под камер. Дело в том, что за кадром победил её возлюбленный – Тимур Моргунов. И это были обнимашки на всю страну!

Все результаты прыжкового турнира в Москве: Прыжковый турнир по лёгкой атлетике, Москва, 9 июня: результаты соревнований

Россияне бы выигрывали…

Знаете, в чём крутость этого старта в Парке Горького? За один вечер наши атлеты ещё раз доказали – от их отстранения проигрывают все.

Возьмём Кнороз, которая остановилась на 4,73 м. Будь она на международной арене, то обыграла бы победительницу недавнего американского этапа Бриллиантовой лиги Эмили Грув, представляющую США. Та победила с результатом 4,68 м. А Аксана Гатауллина стала бы третьей!

Не осталась бы в стороне и прыгунья в высоту Мария Кочанова, которая в Москве повторила личный рекорд – 1,95 м. На этапе в Дохе она смело могла занять первое место. У Ангелины Топич (Сербия) было 1,94 м.

Мария Кочанова Фото: РИА Новости

Ну а про наших прыгунов в высоту и говорить не приходится. На китайских этапах Бриллиантовой лиги выше 2,31 м никто не прыгнул.

А есть и Красная площадь!

Уже после турнира Данил Лысенко (ещё раз напомним – летающий по лучшим результатам мира) признался, что про лёгкую атлетику в России вообще никто не знает. А его самого и вовсе порой называют шестовиком.

Удивительно? Нет.

Что с этим делать? Пока нас не вернули на мировую арену, проводить такие крутые турниры. Парк Горького – отличное место для знакомства с «Королевой спорта». А ведь есть ещё и ВДНХ, Сокольники, Красная площадь…

P.S.

Когда смеркалось, болельщики на трибунах зажгли огоньки на смартфонах. И, знаете, это были искры жизни. Жизни этой искалеченной, но в то же время очень стойкой российской лёгкой атлетики. Нашей «королеве» в последнее десятилетие досталось больше других. А она уж точно заслуживает бешеной популярности. Это, если хотите, классика, которую ничем не заменить.