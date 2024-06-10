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Владимир Крамник проиграл необычный шахматный матч Жоспему – разоблачение читера провалилось?

Крамник проиграл матч чемпиону из интернета. Разоблачение «читера» провалилось?
Александр Федяков
Владимир Крамник проиграл необычный vfnx
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Жоспем – вне подозрений. А вот российский чемпион мира бесконечно срывался, хотя и небезосновательно.

Завершился необычный шахматный матч, в котором сошлись 14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник и выступающий за Мексику перуанец Хосе Мартинес, более известный как Жоспем, – герой интернет-шахмат, титульных вторников, чемпион мира среди шахматистов не старше 18 лет.

Крамник вроде бы хотел вывести Жоспема на чистую воду. А в итоге матч завершился так, как подавляющее большинство любителей шахмат и ожидало.

Но что и кому доказала эта битва?

Зачем вообще Крамник сыграл с ноунеймом? Здесь ответ:
Последний российский чемпион бросил вызов «читеру». Эта заруба будет круче матча за титул
Последний российский чемпион бросил вызов «читеру». Эта заруба будет круче матча за титул

Изначально соперники должны были сыграть 18 партий за доской и 18 партий онлайн на крупнейшей платформе chess.com. По 12 блиц-партий в день, шесть вживую и шесть в интернете. Призовой фонд – $ 20 тыс. Всё понятно, всё чётко распланировано. Но гладко было на бумаге. И за доской.

В первый же день соперники не смогли сыграть онлайн. В «живой» части преимущество было у Крамника, который постоянно получал хорошие позиции, но в игре «на секундах» допускал ошибки и делал странные ходы. Тем не менее он вёл в счёте, пусть и с небольшим преимуществом.

Владимир Крамник

Владимир Крамник

Фото: РИА Новости

А онлайн-часть из-за кучи всяких технических деталей, главными из которых были лаги на платформе chess.com и обновление системы Windows на новых, только что распакованных ноутбуках, не состоялась. После двух партий, одна из которых завершилась вничью, а вторую выиграл Жоспем, российский гроссмейстер отказался продолжать матч на ранее озвученных условиях.

Жоспем, надо отдать ему должное, повёл себя так, как человек, которому нечего бояться и скрывать. Читер бы не стал идти на поводу даже у такой фигуры в мире шахмат, как Крамник. Он согласился в первый день доиграть оставшиеся партии за доской, а затем вообще поменять формат матча.

Почему Крамник демонстративно устроил скандал:
Крамник устроил громкий скандал во время матча с Жоспемом. И в чём он неправ?
Крамник устроил громкий скандал во время матча с Жоспемом. И в чём он неправ?

В итоге результаты онлайн-партий были аннулированы, за доской соперники сыграли 10 партий в первый день и ещё четыре – во второй. Крамник вёл с минимальным преимуществом – 7,5 на 6,5. В последний день соперники сыграли 14 партий онлайн. Всё-таки на платформе chess.com – техническую сторону отладили. И тут Жоспем перекатал чемпиона мира. В итоге 15,5 на 11,5, а результат последней партии учтён не был, поскольку Крамник опять пожаловался на лаги, которые действительно были.

Что показали итоги этого матча?

Крамник в игре за реальной доской даже в свои практически 50 лет переигрывает интернет-звезду. Понимание шахмат у него намного лучше, оценка позиции намного глубже, но, когда счёт на секунды, руки начинают дрожать. В онлайн-шахматах перуанец из Мексики был намного сильнее. Гораздо сильнее, чем Крамник за доской. И это под наблюдением массы камер. Никаких сомнений в его нечестности быть не может.

Хосе Мартинес

Хосе Мартинес

Фото: x.com/GMJOSEMARTINEZ

То, что на платформе chess.com были лаги, видели все, кто наблюдал за матчем. Да и без матча понятно, что ни одна платформа не обходится без каких-то сбоев. Организация такого интересного и привлекающего внимание публики матча – ниже среднего. Можно было более чётко прописать даже регламент перерывов между партиями и действия на случай сбоев.

Пожалуй, самый адекватный комментарий по итогам столь необычного матча дал Левон Аронян, который отметил уважительное поведение Жоспема и подчеркнул: «Уровни в офлайн и онлайн-шахматах могут значительно различаться, а моему поколению не хватает навыков работы с мышкой».

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