Запрещённые игры. Россия проводит мировой турнир, несмотря на протесты МОК и ВАДА

Столица Республики Татарстан замерла в ожидании большого спортивного праздника. В эти дни в Казани завершаются последние приготовления к открытию Игр БРИКС – 2024. И проведение этих соревнований, естественно, совсем не обрадовало людей в галстуках из МОК и ВАДА.

Российские организаторы заранее обозначили – это не альтернатива Олимпиаде, а потому на звёздный состав участников забеги в лёгкой атлетике или соревнования гимнастов точно не претендуют. Но от этого градус напряжения в кабинетах штаб-квартир в швейцарской Лозанне меньше не стал.

И, несмотря на сопротивление извне, Играм БРИКС приказано состояться.

МОК и ВАДА гневались

В Международном олимпийском комитете (МОК) ещё в декабре прошлого года выпустили заявление, в котором чётко обозначили: международные турниры, которые проведёт Россия в 2024-м, не признавать, а результаты не учитывать. Сигнал был послан и спортивным федерациям.

«Российское правительство, согласно указу президента РФ, намерено организовывать в России явно политически мотивированные спортивные мероприятия», – так обозначило свою позицию ведомство Томаса Баха.

Игры БРИКС – 2024 Фото: РИА Новости

А ещё в МОК обратили внимание на резолюцию ООН. Якобы Игры БРИКС и другие подобные турниры нарушают принципы независимости спорта, а также не имеют ничего общего с толерантностью и дружелюбием. Забавно, да?

12-й олимпийский саммит не обошёлся и без участия другой недовольной стороны. Обеспокоенное ВАДА считает, что в России невозможно организовать допинг-контроль на должном уровне. Следуя их логике, Игры БРИКС никак не могут быть честными. А потому в них не нужно участвовать.

И это несмотря на тот факт, что российских спортсменов по-прежнему навещают допинг-офицеры, а в том же самом заявлении организации указано, что допинг-контроль наших атлетов по-прежнему проводится.

«Есть опасения, и это пугает»

Открыто идти наперекор крупнейшим спортивным организациям федерации оказались не готовы. Глава венесуэльской делегации Пабло Альфонсо Юстиз Араухо рассказал о давлении, которое оказывается на спортсменов.

«Если мы приедем, возможны какие-то ограничения, но мы стараемся всё это обойти, поскольку атлеты не виноваты и не связаны с тем, что происходит на политической арене… Конечно, есть опасения и по поводу ВАДА. Россия находится под сильным давлением, и есть опасения, что на Венесуэлу также могут наложить санкции из-за того, что спортсмены приедут в Россию. Это пугает, однако участие в Играх БРИКС больше зависит от Минспорта Венесуэлы, и решения принимаются на уровне страны, а не под давлением международных организаций. Мы будем искать решения, чтобы наши спортсмены не подпали под санкции», — сказал Араухо RT.

Давление есть, но страха нет, а идёт поиск обходных путей. И это правильный подход. Если уж МОК и ВАДА никак не смирятся с тем, что российский спорт изолировать не удалось, то это их проблемы.