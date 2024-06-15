Стоп, а как же санкции?! Российская прыгунья выиграла зарубежный турнир под своим флагом

Победа в далёкой Азии

Пока большинство российских легкоатлетов готовились к главному старту сезона – Играм БРИКС, одна спортсменка штурмовала высоты в Азии.

В пятницу, 14 июня, прыгунья в высоту Наталья Спиридонова стала победительницей открытого чемпионата Малайзии, преодолев планку на высоте 1,87 метра. К слову, второе место в этих соревнованиях заняла представительница Бангладеш Риту Актер – 1,75 м.

Спиридонова может прыгать выше и делает это. На «Мемориале братьев Знаменских» она, например, взяла высоту 1,91, а на прыжковом турнире в Парке Горького – 1,93. Может быть, в Малайзии сказалась акклиматизация.

«Тренер согласилась моментально»

Важно другое – это первое выступление легкоатлета из России на международном уровне за последние несколько лет. Сама Наталья никуда не выезжала на протяжении трёх последних лет. Рассказывала, что такое предложение к ней поступило после командного ЧР в Сочи.

К слову, тот старт был отборочным на Игры БРИКС. В Казань отправились трое лучших, а Спиридонова оказалась четвёртой. Но от этого только выиграла.

«Совру, если скажу, что меня это не огорчило. Первые пару дней я грустила. Но когда мы ещё были в Сочи, нам поступило предложение поехать на открытый чемпионат Малайзии. Тренер согласилась моментально. Наверное, так и должно было быть. Будь мы в тройке, то никакой Малайзии мы не увидели бы. Так ещё и под флагом сборной России. Это будет для меня впервые», – написала Спиридонова перед поездкой в своём телеграм-канале.

Да-да, Спиридонова выступала и победила под российским флагом!

Создан прецедент

Но примечательно в этой истории ещё и другое – соревнования в Малайзии входят в календарь World Athletics. С ним можно ознакомиться на официальном сайте международной федерации. Той самой, что уже много лет нещадно вставляет палки в колёса российской лёгкой атлетике.

Неужели спортивные чиновники что-то проглядели?

Как бы то ни было – создан прецедент. Сейчас для российского спорта очень важно хоть куда-то выезжать, участвовать и отвечать на приглашения, подобные малазийскому. Да, Спиридонова не соревновалась с украинкой Ярославой Магучих и сербкой Ангелиной Топич, разрывавшей не недавнем чемпионате Европы, где России не было. Но, в отличие от других, у неё есть международный опыт и вкус победы над соперницами из других стран.

Хочется, чтобы пример Спиридоновой стал заразительным. Старший тренер российских гимнастов Валентина Родионенко говорила, что поднимет вопрос участия в зарубежных стартах в разговоре с главой ФСГР Василием Титовым. А если уж никто не будет звать, то надо самим предлагать себя другим.

В текущей ситуации, пожалуй, это выход.