Каким был третий матч финала «Югра» — «Ухта»?
В Югорске прошёл третий матч финальной серии Суперлиги между «Ухтой» и «Газпромом-Югра». Напряжённая встреча вновь дошла до серии пенальти, где сильнее оказались югорчане. Как это было?
Путь к финалу
В регулярном чемпионате «Ухта» стала первой (103 очка), а «Газпром-Югра» — вторым (91 очко). В плей-офф ухтинцы обыграли «Новую генерацию» (6:2, 5:1, 3:4, 3:1) и «Тюмень» (4:3, 1:3, 2:2 (4:3 пен.)., 2:5, 5:3), а югорчане — «Синару» (5:3, 4:1, 0:6, 2:5, 9:6) и «КПРФ» (3:2, 4:1, 4:2).
Старт серии
Первый матч финальной серии завершился в дополнительное время победой «Ухты» (6:5). Вторая игра осталась за «Газпромом-Югра». Югорчане выиграли по итогам серии пенальти — 3:3 (6:5 пен.).
Быстрое начало
В третьем матче финала «Ухта» открыла счёт уже на первой минуте. Но в середине тайма «Газпрому-Югра» удалось нивелировать отрыв из-за автогола Романа Карелина (1:1).
Нервная концовка
Во втором тайме главным событием стало удаление Романа Карелина, получившего вторую жёлтую карточку. «Горчичники» также получили Кирилл Козлов, Жуау Гилерме и Рафаэл Бруно.
Драматичные допы
Первый дополнительный тайм завершился без голов, но во втором команды забили два буквально за несколько секунд. Сперва отличился «Газпром-Югра», а потом — «Ухта» (2:2).
Несостоявшийся реванш
В серии пенальти сильнее оказался «Газпром-Югра» — 6:5, а у «Ухты» не получилось взять реванш за предыдущее поражение. После двух матчей счёт в серии — 2-1 в пользу югорчан.
Важный матч
Четвёртый матч серии пройдёт уже завтра, 16 июня, в Югорске. Старт – в 13.00 мск.
«Газпром-Югра» выиграл в очередной серии пенальти. До чемпионства — одна победа!
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