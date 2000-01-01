«Газпром-Югра» выиграл в очередной серии пенальти. До чемпионства — одна победа!

Каким был третий матч финала «Югра» — «Ухта»?

В Югорске прошёл третий матч финальной серии Суперлиги между «Ухтой» и «Газпромом-Югра». Напряжённая встреча вновь дошла до серии пенальти, где сильнее оказались югорчане. Как это было?