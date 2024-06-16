Российская прыгунья превзошла чемпионку Европы на Играх БРИКС. Как это произошло?

15 июня на Играх БРИКС начался турнир по лёгкой атлетике. 30-градусная жара и палящее казанское солнце, конечно, добавили перцу в соревнования.

Аксана Гатауллина после турнира по прыжкам с шестом окунулась в яму с водой для стипль-чеза. Все спасались от жары как могли. Кто водными процедурами, кто панамками, а кто сразу убегал в тень, но все выступали. За это мы и любим спорт. Хотя, здоровье, конечно, важнее рекордов.

Несмотря на сложности, больше всех золота добыла сборная России!

Всем понятно, кто тут царица?

Главная красотка российской лёгкой атлетики Полина Кнороз в секторе прыжков с шестом сумела перелететь планку в 4,80 метра. И с этим результатом она не только победила на Играх БРИКС, но и установила сразу несколько важных достижений:

обновила личный рекорд в соревнованиях на открытом воздухе. Предыдущий был установлен год назад на отметке 4,75 м;

добилась лучшего результата в текущем сезоне. До этого она дважды достигала отметки в 4,73 м;

показала второй результат сезона в мире на открытом воздухе. Лучше прыгнула только Кэти Мун из США – 4,85 м;

заочно обыграла победительницу недавнего ЧЕ в Риме. Ангелика Мозер (Швейцария) победила с прыжком на 4,78 м.

Надеюсь, всем понятно, кто в шестах царица?!

Лучшая в мире — из России

У себя, на треке первенствовала и Полина Ткалич. В беге на 400 метров она тоже установила личный рекорд. Пробежала дистанцию за 50,16 секунды. До ближайшей соперницы не то что рукой подать, а целым корпусом – 51,65.

Но героиней дня стала Рейхан Каграманова. Россиянка в спортивной ходьбе установила лучший результат сезона в мире на 10 000 метров — 41.57,80 секунды, скинув с результата австралийки Монтаг полторы минуты.

Кстати, серебро в этой дисциплине тоже досталось россиянке, и даже этот результат был лучше, чем у соперницы из Австралии.

Рейхан Каграманова Фото: РИА Новости

Настоящая драма развернулась в беге на дистанцию вдвое длиннее у мужчин. Россиянин Никита Холмогоров лидировал до последних метров дистанции. Но праздновать успех было рановато. Соперники настигли и наказали лидера, которого под конец, кажется, оставили силы. В итоге Холмогоров стал только пятым. А на пьедестале оказались два белоруса и один индиец.

Прыгуны в высоту не удивили

В конце соревновательного дня на арене появились прыгуны в высоту. Казалось, что покинувшее чашу стадиона палящее солнце дало преимущество атлетам. Но рекордов в этот день поставлено не было. Не удивили даже лидеры сезона – Данил Лысенко и Илья Иванюк.

Данил Лысенко Фото: РИА Новости

Лысенко выиграл, но прыгнул хуже, чем на турнире в Парке Горького. Здесь, в столице Татарстана он смог перелететь отметку в 2,30 метра. Это на три сантиметра меньше, чем в Москве. Хотя спортсмен и надеялся улучшить свои показатели, но, видимо, помешала старая травма. На такой же высоте остановился и белорус Павел Селивёрстов, который по сумме попыток стал только вторым. А вот тройку призёров замкнул Илья Иванюк – 2,27.

Неудачей сборной России завершилась эстафета 4х100 метров у женщин. За нарушение при передаче эстафеты между вторым и третьим этапами дисквалифицировали хозяек соревнований. Россиянки лидировали, а в итоге победа досталась Беларуси.