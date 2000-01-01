«Газпром-Югра» уничтожил «Ухту» в важнейшем матче. Уже можно праздновать чемпионство?

Каким был четвёртый матч финала «Югра» — «Ухта»?
В Югорске прошёл четвёртый матч финальной серии Суперлиги между «Ухтой» и «Газпромом-Югра». В важнейшей игре югорчане одержали разгромную победу, а ухтинцы лишились двух вратарей. Как это было?
Итоги регулярки
«Ухта» выиграла регулярный чемпионат (103 очка), а «Газпром-Югра» стал вторым (91 очко). В плей-офф ухтинцы одержали победы над «Новой генерацией» и «Тюменью», а югорчане — над «Синарой» и «КПРФ».
Старт серии
Первый матч остался за «Ухтой» (6:5), вырвавшей победу в дополнительное время. В следующих двух встречах сильнее был «Газпром-Югра», дважды выигравший по серии пенальти: 3:3 (6:5 пен.) и 2:2 (5:3 пен.).
Неприятное удаление
Первый тайм четвёртой игры был насыщен событиями. «Югра» на старте матча получила две жёлтые карточки, а следом забила два гола. На 16-й минуте «Ухта» лишилась основного голкипера — Гитта получил красную карточку за фол.
Без вратарей
После югорчанам удалось забить ещё два гола, а ухтинцы остались без второго вратаря. Кирилл Щурок был удалён за игру рукой. На паркет при счёте 4:0 в пользу хозяев пришлось выходить третьему голкиперу Денису Касимчуку.
Разгром
Второй тайм прошёл спокойнее. «Ухта» создавала моменты, но не могла их реализовать. Зато своими шансами пользовался «Газпром-Югра». Хозяева забили два гола и одержали разгромную победу — 6:0.
Решающая игра
Пятый матч серии пройдёт 21 июня в Ухте. Время начала игры станет известно позднее.
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