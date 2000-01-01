«Газпром-Югра» уничтожил «Ухту» в важнейшем матче. Уже можно праздновать чемпионство?

Без вратарей

После югорчанам удалось забить ещё два гола, а ухтинцы остались без второго вратаря. Кирилл Щурок был удалён за игру рукой. На паркет при счёте 4:0 в пользу хозяев пришлось выходить третьему голкиперу Денису Касимчуку.