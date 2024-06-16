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Спортивная гимнастика на Играх БРИКС, результаты: Россия не смогла выиграть всё золото, Маринов — герой турнира

Россияне не смогли выиграть всё золото в гимнастике на Играх БРИКС. Кто им помешал?
Юлия Сидорова
Никита Нагорный
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Маринов и Нагорный без золота не остались. А ещё победы праздновали спортсмены из Беларуси и… Турции!

На Играх БРИКС завершился турнир по спортивной гимнастике. В Казань приехали представители 13 иностранных государств, и некоторые из них смогли составить серьёзную конкуренцию российским спортсменам.

Многоборье: Нагорный и Мельникова — без медалей

В первый соревновательный день, 13 июня, гимнасты боролись за медали в личном многоборье, а также проходили квалификацию на отдельные виды.

Ожидалось, что победу в этом виде программы с лёгкостью заберут олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Ангелина Мельникова. Однако Никита вылетел из борьбы уже после первого снаряда – брусьев, где он, к сожалению, сорвал мозоль во всю руку. Гимнаст смог выступить только в квалификации вольных упражнений и в опорном прыжке.

Безоговорочную победу в личном многоборье в итоге завоевал россиянин болгарского происхождения Даниел Маринов. За шесть снарядов он набрал 84,700 балла, опередив ещё одного олимпийского чемпиона Артура Далалояна, слетевшего с перекладины, почти на пять баллов.

Даниел Маринов

Даниел Маринов

Фото: РИА Новости

Грубые ошибки Мельниковой в вольных упражнениях не позволили олимпийской чемпионке бороться за золото турнира. Она уступила двум юным соотечественницам – 16-летней Лейле Васильевой и 15-летней Анне Калмыковой. Тройку призёров разделили доли одного балла.

Однако ни Мельникова, ни 17-летний Савелий Съедин, показавший третий результат в мужском зачёте, свои бронзовые медали не получили. Согласно правилам Игр БРИКС, в тройку призёров могли войти максимум два представителя одной страны. Поэтому у мужчин бронза досталась белорусу Егору Шарамкову, набравшему на 1,900 балла меньше Съедина, а у женщин – белоруске Кире Макаревич, занявшей в протоколе только шестую строчку.

В красках и подробностях о результатах первого дня:
Нагорный и Мельникова — без медалей. Удивительные результаты гимнастов на Играх БРИКС
Нагорный и Мельникова — без медалей. Удивительные результаты гимнастов на Играх БРИКС

«Не ожидал таких результатов сегодня»

Во второй соревновательный день гимнасты вышли бороться за медали в отдельных видах. Ситуации с лишением медалей не предвиделось, так как на каждый снаряд от страны могли квалифицироваться только два спортсмена.

Мужчин во второй соревновательный день ожидали финалы в вольных упражнениях, на коне и кольцах, женщин – опорный прыжок и брусья.

В вольных главным фаворитом вновь был Нагорный. В день квалификации, несмотря на кровавую рану на руке, олимпийский чемпион выступил просто блистательно, набрав ровно 15 баллов. Однако в финале Никита заступил ногой за линию на помосте и набрал в сумме лишь 14,133.

Артур Далалоян дважды повторил ошибку Нагорного, что и лишило его наград. Победа досталась белорусу Егору Шарамкову, который выступил лучше лидеров сборной России. Бронзу же завоевал соотечественник Шарамкова Ярослав Крутов, опередивший Далалояна на крохотные 0,066 балла.

Егор Шарамков

Егор Шарамков

Фото: РИА Новости

В упражнениях на кольцах россияне вновь не смогли добыть золото. Чемпионский титул на Играх БРИКС завоевал турок Юнус Гюндогду. Серебро досталось Далалояну, который отстал от победителя всего на 0,033 балла, а бронзу завоевал чемпион в личном многоборье Даниел Маринов.

Безумно жаль, что в состав сборной России на Играх не попал российский гимнаст Илья Заика. В квалификации чемпион страны на кольцах выступал вне конкурса и показал высочайший уровень владения снарядом.

«Пусть это останется на честности и совести руководства. Ко мне никаких вопросов быть не может – я выиграл золото Кубка и золото чемпионата России в упражнениях на кольцах. Сейчас все моё выступление видели, я нахожусь в отличной форме. Хочется честности. Но такая жизнь», – отметил Заика.

На коне случилась очередная неожиданность – без медали остался Давид Белявский – чемпион Европы в этом виде программы. А золото – первое у российских мужчин во второй соревновательный день – досталось Владиславу Поляшову. Серебро и бронзу на коне завоевали представители Казахстана и Монголии – Дияс Тойшыбек и Энхтувшин Дамдиндорж.

«Не ожидал таких результатов сегодня. Слава богу, что сегодня коня не отдали. Давид Белявский – чемпион Европы – на этом снаряде для меня был главным конкурентом, он, к сожалению, упал. Я делал максимальную сложность, чтобы эта золотая медаль стабильно висела на моей шее», – рассказал Поляшов.

Владислав Поляшов

Владислав Поляшов

Фото: РИА Новости

В этот же день Ангелина Мельникова наконец добралась до медалей Игр. Она стала лучшей на разновысоких брусьях, оставив позади чемпионку в личном многоборье Лейлу Васильеву и белоруску Алёну Цитавец.

В опорном прыжке Мельникова забрала серебро. Как и днём ранее, на ступень выше поднялась 15-летняя россиянка Анна Калмыкова, а бронза досталась представительнице Узбекистана Жасмине Махмудовой.

«Я очень счастлива, когда завоёвываю любую медаль. Для меня это важно, особенно сейчас, в такой сложный период», – поделилась Мельникова.

Маринов — настоящий герой Игр БРИКС

В завершающий день соревнований мужчины боролись в опорном прыжке, на параллельных брусьях и перекладине, а женщины – в вольных упражнениях и на бревне. И в этот раз золото во всех видах забрали россияне.

Никите Нагорному наконец-то удалось подтвердить статус фаворита. Обе попытки в опорном прыжке оказались лучше, чем у его конкурентов. Полный комплект медалей собрал Даниел Маринов, ставший в этот раз вторым. Продолжил собирать медали и Шарамков – у него третье место.

Но 19-летнему Маринову трёх медалей турнира оказалось недостаточно. Своё второе золото гимнаст добыл на параллельных брусьях, оставив позади Владислава Поляшова и казаха Алишера Тойбазарова. Пятую личную медаль Даниел завоевал в упражнениях на перекладине. Он стал вторым после россиянина Сергея Найдина. Уже вторая бронза этого турнира досталась монгольскому гимнасту Энхтувшину Дамдиндоржу.

Анна Калмыкова

Анна Калмыкова

Фото: РИА Новости

У женщин ещё одно золото Игр положила в свою копилку Анна Калмыкова. В многоборье гимнастка показала лучший результат в этой дисциплине – 14,250 балла, а в финале программы даже смогла улучшить свой же результат – 14,266. С 14 баллами второй стала ещё одна россиянка Лейла Васильева, а замкнула тройку представительница Таиланда Сасивимон Мингфан.

Девушка из Таиланда, кстати, завоевала две медали. Она заняла второе место в упражнениях на бревне, расположившись между золотой медалисткой из России Марией Агафоновой и белоруской Кирой Макаревич.
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Правда, есть и тревожный момент. Если в некоторых дисциплинах россияне уступали далеко не самым сильным в мире конкурентам, то что будет, когда наши спортсмены сойдутся с мировыми фаворитами?

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