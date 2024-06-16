Маринов и Нагорный без золота не остались. А ещё победы праздновали спортсмены из Беларуси и… Турции!

Россияне не смогли выиграть всё золото в гимнастике на Играх БРИКС. Кто им помешал?

На Играх БРИКС завершился турнир по спортивной гимнастике. В Казань приехали представители 13 иностранных государств, и некоторые из них смогли составить серьёзную конкуренцию российским спортсменам.

Многоборье: Нагорный и Мельникова — без медалей

В первый соревновательный день, 13 июня, гимнасты боролись за медали в личном многоборье, а также проходили квалификацию на отдельные виды.

Ожидалось, что победу в этом виде программы с лёгкостью заберут олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Ангелина Мельникова. Однако Никита вылетел из борьбы уже после первого снаряда – брусьев, где он, к сожалению, сорвал мозоль во всю руку. Гимнаст смог выступить только в квалификации вольных упражнений и в опорном прыжке.

Безоговорочную победу в личном многоборье в итоге завоевал россиянин болгарского происхождения Даниел Маринов. За шесть снарядов он набрал 84,700 балла, опередив ещё одного олимпийского чемпиона Артура Далалояна, слетевшего с перекладины, почти на пять баллов.

Даниел Маринов Фото: РИА Новости

Грубые ошибки Мельниковой в вольных упражнениях не позволили олимпийской чемпионке бороться за золото турнира. Она уступила двум юным соотечественницам – 16-летней Лейле Васильевой и 15-летней Анне Калмыковой. Тройку призёров разделили доли одного балла.

Однако ни Мельникова, ни 17-летний Савелий Съедин, показавший третий результат в мужском зачёте, свои бронзовые медали не получили. Согласно правилам Игр БРИКС, в тройку призёров могли войти максимум два представителя одной страны. Поэтому у мужчин бронза досталась белорусу Егору Шарамкову, набравшему на 1,900 балла меньше Съедина, а у женщин – белоруске Кире Макаревич, занявшей в протоколе только шестую строчку.

«Не ожидал таких результатов сегодня»

Во второй соревновательный день гимнасты вышли бороться за медали в отдельных видах. Ситуации с лишением медалей не предвиделось, так как на каждый снаряд от страны могли квалифицироваться только два спортсмена.

Мужчин во второй соревновательный день ожидали финалы в вольных упражнениях, на коне и кольцах, женщин – опорный прыжок и брусья.

В вольных главным фаворитом вновь был Нагорный. В день квалификации, несмотря на кровавую рану на руке, олимпийский чемпион выступил просто блистательно, набрав ровно 15 баллов. Однако в финале Никита заступил ногой за линию на помосте и набрал в сумме лишь 14,133.

Артур Далалоян дважды повторил ошибку Нагорного, что и лишило его наград. Победа досталась белорусу Егору Шарамкову, который выступил лучше лидеров сборной России. Бронзу же завоевал соотечественник Шарамкова Ярослав Крутов, опередивший Далалояна на крохотные 0,066 балла.

Егор Шарамков Фото: РИА Новости

В упражнениях на кольцах россияне вновь не смогли добыть золото. Чемпионский титул на Играх БРИКС завоевал турок Юнус Гюндогду. Серебро досталось Далалояну, который отстал от победителя всего на 0,033 балла, а бронзу завоевал чемпион в личном многоборье Даниел Маринов.

Безумно жаль, что в состав сборной России на Играх не попал российский гимнаст Илья Заика. В квалификации чемпион страны на кольцах выступал вне конкурса и показал высочайший уровень владения снарядом.

«Пусть это останется на честности и совести руководства. Ко мне никаких вопросов быть не может – я выиграл золото Кубка и золото чемпионата России в упражнениях на кольцах. Сейчас все моё выступление видели, я нахожусь в отличной форме. Хочется честности. Но такая жизнь», – отметил Заика.

На коне случилась очередная неожиданность – без медали остался Давид Белявский – чемпион Европы в этом виде программы. А золото – первое у российских мужчин во второй соревновательный день – досталось Владиславу Поляшову. Серебро и бронзу на коне завоевали представители Казахстана и Монголии – Дияс Тойшыбек и Энхтувшин Дамдиндорж.

«Не ожидал таких результатов сегодня. Слава богу, что сегодня коня не отдали. Давид Белявский – чемпион Европы – на этом снаряде для меня был главным конкурентом, он, к сожалению, упал. Я делал максимальную сложность, чтобы эта золотая медаль стабильно висела на моей шее», – рассказал Поляшов.

Владислав Поляшов Фото: РИА Новости

В этот же день Ангелина Мельникова наконец добралась до медалей Игр. Она стала лучшей на разновысоких брусьях, оставив позади чемпионку в личном многоборье Лейлу Васильеву и белоруску Алёну Цитавец.

В опорном прыжке Мельникова забрала серебро. Как и днём ранее, на ступень выше поднялась 15-летняя россиянка Анна Калмыкова, а бронза досталась представительнице Узбекистана Жасмине Махмудовой.

«Я очень счастлива, когда завоёвываю любую медаль. Для меня это важно, особенно сейчас, в такой сложный период», – поделилась Мельникова.

Маринов — настоящий герой Игр БРИКС

В завершающий день соревнований мужчины боролись в опорном прыжке, на параллельных брусьях и перекладине, а женщины – в вольных упражнениях и на бревне. И в этот раз золото во всех видах забрали россияне.

Никите Нагорному наконец-то удалось подтвердить статус фаворита. Обе попытки в опорном прыжке оказались лучше, чем у его конкурентов. Полный комплект медалей собрал Даниел Маринов, ставший в этот раз вторым. Продолжил собирать медали и Шарамков – у него третье место.

Но 19-летнему Маринову трёх медалей турнира оказалось недостаточно. Своё второе золото гимнаст добыл на параллельных брусьях, оставив позади Владислава Поляшова и казаха Алишера Тойбазарова. Пятую личную медаль Даниел завоевал в упражнениях на перекладине. Он стал вторым после россиянина Сергея Найдина. Уже вторая бронза этого турнира досталась монгольскому гимнасту Энхтувшину Дамдиндоржу.

Анна Калмыкова Фото: РИА Новости

У женщин ещё одно золото Игр положила в свою копилку Анна Калмыкова. В многоборье гимнастка показала лучший результат в этой дисциплине – 14,250 балла, а в финале программы даже смогла улучшить свой же результат – 14,266. С 14 баллами второй стала ещё одна россиянка Лейла Васильева, а замкнула тройку представительница Таиланда Сасивимон Мингфан.

Девушка из Таиланда, кстати, завоевала две медали. Она заняла второе место в упражнениях на бревне, расположившись между золотой медалисткой из России Марией Агафоновой и белоруской Кирой Макаревич.

Спортивная гимнастика на Играх БРИКС показала, что в России за время отстранения подросло новое поколение сильных спортсменов.

Правда, есть и тревожный момент. Если в некоторых дисциплинах россияне уступали далеко не самым сильным в мире конкурентам, то что будет, когда наши спортсмены сойдутся с мировыми фаворитами?