«Гнилые секунды». Шубенков не на шутку разозлился после финала Игр БРИКС

Лучший российский барьерист так и не победил в Казани. К неудачникам турнира можно отнести и лидера мужских прыжков с шестом.

«Королева спорта» завершила свой турнир в рамках Игр БРИКС – 2024. Это был, возможно, главный старт сезона для российских легкоатлетов, а потому выкладывались они, как могли. Получилось далеко не у всех.

Моргунов в ауте

Тимур Моргунов не смог поддержать вчерашний успех дамы своего сердца: его возлюбленная Полина Кнороз накануне выиграла в прыжках с шестом.

На том же снаряде 27-летний атлет выбыл из борьбы за медали, так и не добравшись до 5,50 метра. Его предел в Казани – 5,30. На предваряющих Игры БРИКС стартах Тимур прыгал выше, а сейчас будто что-то было не так. Во время попыток возлюбленного Кнороз то и дело отворачивалась. Увы, совместный успех российских Мистер и Миссис лёгкой атлетики так и не случился.

Когда не побеждаешь ты, побеждают другие. Сегодня на коне был Михаил Шмыков. Его 5,82 м с первой попытки – это лучший результат сезона в России. Так высоко в этом году не прыгал никто! Конечно, цифры далеки от топов мирового шеста, но скучать зрителям он точно не позволил.

В этой борьбе с бронзой оказался белорус Матвей Волков. У главного соперника российских прыгунов на Играх только 5,50 м. И это наводит на серьёзные вопросы – а всё ли в порядке с состоянием спортсмена?

«Не получается спасти этот сезон»

С такими претензиями к себе уже давно обращается барьерист Сергей Шубенков. Чемпион мира – 2015 хоть и завоевал серебро в Казани, но результатом был недоволен. 13,70 – это далеко от его лучших показателей.

«Дали такой красивый флаг России, а я показал гнилые секунды. Со стартом вообще беда была у меня. Я всё пропустил, что было в начале. Сколько смог, столько отыграл. У меня не получается спасти этот сезон. Буду дальше бороться, ковыряться», – сказал спортсмен «Матч ТВ».

Пока Шубенков пытался разбежаться, другая звезда российской лёгкой атлетики прыгунья в высоту Мария Кочанова старалась наконец пробить отметку в 1,97 м. Эта высота ей пока никак не покоряется! На всех стартах до казанского она останавливалась на отметке 1,95. К счастью, этого пока хватает для побед, и Мария точно заслуживает право называться лидером сезона в России – самой стабильной и многообещающей прыгуньей.

Крылов — лучший спринтер

На дистанциях 100 и 200 м россиянам очень далеко даже до заочной борьбы с лучшими мира сего. На 200 м Константин Крылов пробежал за 20,63 и выиграл. Уже после финала он задумался о рекорде страны в стометровке.

«Мне хотелось бы первым выбежать на стометровке из 10 секунд. Надеюсь, что это будет в ближайшее время. Всё реально», — сказал Крылов.

Обилие личных рекордов на Играх БРИКС показывает – не все, но многие из лучших российских спортсменов сумели грамотно подвестись к этому международному старту. И реализовать задуманное им не смогла помешать даже жуткая жара, которая установилась в Татарстане.