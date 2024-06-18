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Проблемы Игр БРИКС – 2024: честный взгляд из Казани, что не так с Играми БРИКС?

«Это не может заменить Олимпиаду». Что не так с нашими Играми БРИКС?
Батраз Томаев
Проблемы Игр БРИКС – 2024
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Замах был сильный. А какой получился удар?

Завершилась первая неделя Игр БРИКС – 2024. Де-факто главного турнира для российских спортсменов, пропускающих Олимпиаду, коих большинство.

Турнир мощно пиарили, к нему усиленно готовились. И главное – его всё-таки начали, в отличие от Игр дружбы, которые, как говорят, не состоятся.

Но всё ли получилось? Давайте разбираться.

Овации… за кадром

У Казани огромный опыт проведения спортивных соревнований самого высокого уровня. И матчи чемпионата мира по футболу здесь были, и чемпионат мира по водным видам спорта, и Универсиада в 2013-м. Нет сомнений, что Казань без особого труда могла бы и Олимпиаду провести, если бы внезапно это потребовалось. Недаром столицу Татарстана многие смело называют спортивной столицей России. Есть за что.

Но за умение и спрос большой.

С логистикой и организацией в Казани всё хорошо: встречают, селят, кормят, возят. Волонтёрам отдельный респект – наши однозначно круче всех!

А вот по церемонии открытия возникли вопросы. Художественная часть – дело вкуса. Однако парад стран-участниц вызвал недоумение: казалось, что во время появления на сцене концертного зала Эсватини, Эфиопии или Афганистана публика разрывалась от аплодисментов, а некоторые из зрителей даже присвистывали. Но это было не так. Режиссёры перестарались.

Ситуация напоминала сцену из плохого ситкома, в котором постоянно включается закадровый смех. А смотрящему-то совсем не смешно.

И этот просчёт – часть главной проблемы Игр БРИКС.

Что за главная проблема?

Чиновники и организаторы перед стартом соревнований заявляли, что в Играх будут участвовать представители более чем 90 стран. Желание показать как можно бóльшую массовость понятно. Даже если не вставать в оппозицию Олимпиаде, хочется подтвердить престиж и крутость нашего старта.

Но 90 стран всё никак не насчитывается… Да и никто не знает, сколько их.

Впрочем, интересного на Играх БРИКС немало. Что посмотреть?
Что посмотреть на Играх БРИКС? Список главных героев и самых интересных финалов
Что посмотреть на Играх БРИКС? Список главных героев и самых интересных финалов

Да, прошли только первые соревновательные дни, и, наверное, ещё не все спортсмены доехали до Казани. Однако даже на сайте турнира до сих пор не заполнены карточки с участниками от некоторых стран. Например, таких как Италия, Франция, Великобритания, Германия, Испания, Швейцария (а что, даже их ждём?!) или… Эсватини. А уж как приветствовали страну!

Нет, определённо, география спорта на Играх БРИКС намного шире, чем в привычных уже глазу болельщика российско-белорусских междусобойчиках. Золотые награды забирают спортсмены из Китая, много медалей у Ирана, Бразилии, Индии. За пять дней отличились представители 29 стран!

Но реальный уровень конкуренции подчас удручает.

Александр Мальцев (слева)

Александр Мальцев (слева)

Фото: РИА Новости

Показателен пример синхрониста Александра Мальцева, который столкнулся с «высочайшим» уровнем сопротивления. В сольной технической программе он обыграл единственного соперника из Таиланда, а в произвольной и вовсе выступал один. Да, так он выиграл два золота международных соревнований, но вряд ли будет гордиться этими медалями и с трепетом показывать их своим детям.

«Хоть как-то воодушевляет»

Не очень-то весело было и в спортивной гимнастике.

С одной стороны, на Нагорного, Далалояна и Мельникову пришли полные трибуны, и это круто! Спорт в Казани и вправду любят. Вы бы видели этих малышей, которые во время турнира и после церемонии награждения ждали своих кумиров с тетрадками, ручками и камерами в руках. Этим-то ребятам совершенно без разницы, кто будет соперничать с их любимцами!

С другой стороны, самим спортсменам уж точно не без разницы.

Грустнее всего, наверное, 20-летнему Даниелу Маринову. Он выиграл в общей сложности пять медалей, и главными конкурентами для него были соотечественники. Мы, конечно, уважаем гимнастов из Узбекистана или того же Таиланда, но уровень не тот… Хотя вот турок золото у наших вырвал.

«Я думал, что конкуренция будет серьёзнее. Сейчас больше соперничали между собой, между россиянами. Моментами даже не смотрел, кто вышел на ковёр из других стран», – сказал Маринов журналистам.

Старший тренер гимнастов Валентина Родионенко рассказала, что ребятам Игры БРИКС нужны как воздух. Она же подчеркнула и суровую реальность – соревноваться не с кем. В турнире гимнастов – всего девять стран.

«Нам хотелось бы иметь посильнее соперников, чем те, что здесь выступают. Конечно, это не может заменить Олимпиаду. Нет такого духа соперничества, нет таких соперников. Девять стран участвуют в наших соревнованиях. Но всё-таки это старт, который хоть как-то воодушевляет», – заметила Родионенко.

Чем закончился турнир гимнастов на Играх БРИКС?
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Россияне не смогли выиграть всё золото в гимнастике на Играх БРИКС. Кто им помешал?

250 медалей за пять дней!

Яркого спорта на Играх БРИКС в Казани много. Наши гимнасты – молодцы, легкоатлеты – тоже красавцы. Синхронистки, гребцы, представители загадочного ушу – все отличились. У России за пять дней 250 наград!

Для огромного количества наших спортсменов это очень крутой старт, с высоким уровнем организации, призами, вниманием СМИ. Многим и Олимпиада не светила, а здесь они смогли себя проявить.

Однако с точки зрения конкуренции с Олимпиадой, пусть и заочной, Игры БРИКС пока выглядят довольно слабо. Ведь сила турнира определяется не бюджетом, не размахом и не количеством комплектов наград. А уровнем конкуренции.

Турнир, где выступают сильнейшие – лучший, как ни крути. А турнир, где в теннисе лучший представитель – 546-я ракетка мира – заставляет иногда взгрустнуть. Именно от отсутствия мощного спортивного соперничества.

Не все довольны своим выступлением на Играх БРИКС:
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«Гнилые секунды». Шубенков не на шутку разозлился после финала Игр БРИКС

Игры БРИКС – крутой и масштабный старт. Но сильных иностранных спортсменов тут отчаянно не хватает. И неважно, сколько флагов было на церемонии открытия, 90 или 190. Решают не флаги, а конкретные люди. Именно им, кстати, и аплодируют зрители на церемониях открытия.

Для того чтобы идея Игр БРИКС жила, нужно всеми правдами и неправдами заманивать на них зарубежных чемпионов и просто сильных атлетов. Иначе с этим многообещающим турниром всегда что-то будет не так.

Один раз флаги-то посчитаем. А во второй – станет скучно.

Чак-чак вместо послесловия

И ещё минутка печали. Простите, а чем кормят спортсменов на Играх в Казани? Вы бы видели эти пародии на чак-чак! Я человек, который 22 года прожил во Владикавказе, всегда ел вкусный, хрустящий чак-чак. А тут, приехав на родину этого блюда, испробовал какую-то несуразицу. Одно лишь название.

Хочется, чтобы наполнение было повкуснее.

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