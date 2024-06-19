Новый скандал вокруг украинского спорта. Фехтовальщица отказалась пожать руку сопернице

Самое интересное в этой истории то, что и представительница Украины, и её конкурентка из Грузии родились… в России.

Почти год назад в фехтовании прогремел крупный скандал. На чемпионате мира украинка Ольга Харлан после победы в поединке (15:7) отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой, наставив на неё шпагу.

И вот теперь произошла аналогичная история. Только на этот раз без рукопожатия осталась фехтовальщица из Грузии, которая раньше представляла Россию. Впрочем, украинская спортсменка… тоже родом из России.

«Почему они так ведут себя?»

В 1/32 финала чемпионата Европы украинка Елена Кривицкая встречалась с представительницей Грузии Майей Гучмазовой. Более опытная Кривицкая одержала победу со счётом 15:9. По окончании поединка Майя подошла к сопернице, чтобы пожать руку, дабы закончить встречу по правилам, но украинка проигнорировала грузинскую шпажистку и ушла с помоста.

Такое поведение Елены вызвало у Гучмазовой очень бурную реакцию. Не стесняясь в выражениях, она высказала всё, что думает о сопернице.

«Серго, почему это так? Почему они так себя ведут? *** (Неадекватные. – Прим. «Чемпионата») Почему им можно всё? Они *** (совсем обнаглели. – Прим. «Чемпионата»), что ли?» — крикнула Майя, обращаясь к своему тренеру.

В ответ судья жестом попросил девушку успокоиться.

Мотив действий Кривицкой стал понятен позднее. Гучмазова – бывшая россиянка. Майя родилась во Владикавказе, выступала за сборную России, но в 2017 году сменила спортивное гражданство на грузинское.

Гучмазова выбрала Грузию не просто так: её родители родом из этой страны, но в 1991 году переехали в Осетию, где и родилась будущая спортсменка. Даже выступая за Грузию, фехтовальщица долгое время тренировалась во Владикавказе.

«Мои отношения с Грузией не только карьерного характера. Грузия – моя вторая Родина. Мои родители по происхождению из Грузии, родственники по сей день живут там. Да, конечно, я колебалась в связи с переходом, однако любовь к Грузии у меня с детства», – рассказывала Майя.

«Как я оказалась в сборной Грузии? Я с детства была знакома с президентом Федерации фехтования Грузии Мерабом Базадзе. Он хорошо знает моего первого тренера – Ирину Кесаеву. У меня был переломный момент, связались с тренером, всё рассмотрели и сделали мне предложение. Предложение было хорошим, поскольку желание каждого спортсмена – попасть, а кроме попадания – выиграть Олимпийские игры», – объясняла Гучмазова.

Майя Гучмазова Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Меня бы дисквалифицировали»

Вот только в этой истории не всё так просто.

Сама Кривицкая тоже родом из России, точнее, из Советского Союза. Она родилась в 1987 году в Ростове Ярославской области, лишь позднее Елена вместе с семьёй переехала в Тернополь. Вот только об этом почему-то украинские и многие международные СМИ предпочитают умолчать.

Неизвестно, знала ли о происхождении Кривицкой Гучмазова, но фехтовальщица из Грузии не перестала возмущаться из-за инцидента.

«Вон берите ружьё и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счёт государственных денег по Швейцарии по соревнованиям и не фехтуйте! А если бы так сделала я, меня бы дисквалифицировали», – заявила Майя RT.

Шпажистка также добавила, что не ожидала такого поведения от Кривицкой, так как они знакомы давно и раньше у них были нормальные отношения. Также Гучмазова отметила, что украинским спортсменам разрешили не пожимать руку и фехтовальщикам из других стран.

Итог этой ситуации удивителен: к украинке никаких санкций не применили, а вот спортсменке из Грузии грозит дисциплинарное наказание.

«Мы знаем об упомянутом факте. После окончания матча рефери не сделал предупреждения ни одной из сторон. Дисциплинарная комиссия федерации обсуждает поведение Майи Гучмазовой», – приводит высказывание представителя Федерации фехтования Грузии «РИА Новости».

Будет неудивительно, если позже всё снова обернётся в пользу украинской спортсменки. Летом 2023 года Харлан сперва наказали, а потом сняли санкции и даже пообещали именную путёвку на Игры в Париж. Кто знает, может, и Кривицкой впоследствии сделают похожий подарок.