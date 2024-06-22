«Газпром-Югра» вырвал титул в матче-триллере. Всё вновь решилось в серии пенальти!

Пока все следят за чемпионатом Европы по футболу, в российском футзале кипят настоящие страсти. «Газпром-Югра» в напряженнейшей финальной серии и драматичном решающем матче забрал свой четвёртый титул чемпионов России. Югорчане бились с «Ухтой» до последнего – обладатель трофея определился лишь в послематчевых пенальти – 5:5, 4:2 пен. Кажется, именно такой непредсказуемой и должна быть борьба за титул!

Настоящие качели

Вся финальная серия между «Ухтой» и «Газпромом-Югра» была до ужаса нервной. Обе команды не хотели уступать: ухтинцы мчались к своему первому титулу, а югорчане планировали забрать четвёртый трофей. Оттого каждый матч клубы играли как последний. Первая игра в дополнительное время завершилась победой «Ухты» — 6:5, во второй и третьей встречах в серии пенальти сильнее оказался «Газпром-Югра» – 3:3 (6:5 пен.) и 2:2 (5:3 пен.). Лишь четвёртый матч получился спокойным. В нём подопечные Владимира Колесникова разгромили соперника – 6:0.

С учётом драматичной битвы почти в каждой игре, решающая пятая встреча финала должна была получиться не менее огненной. Так и вышло, несмотря на то что у каждой команды были кадровые проблемы: у «Ухты» из-за дисквалификации отсутствовали два основных вратаря и из-за травмы Рафаэл Бруно, а у «Газпрома-Югра» в заявке не было Гилерме, перебравшего жёлтых карточек.

На старте первого тайма явное преимущество было на стороне ухтинцев. Было видно, что парни намерены продолжать серию. Многочисленные атаки привели к голу Максима Перевалова на 11-й минуте. После пропущенного мяча «Газпром-Югра» пытался вернуться в игру, но забить у них не вышло.

Впрочем, югорчане сравняли счёт в начале второго тайма: Николай Шистеров точно пробил с углового, а Дмитрий Шведко оказался в выгодной позиции и перекрыл обзор Денису Касимчуку. По всей видимости, гол вдохновил «Газпром-Югра», потому что спустя три минуты в воротах «Ухты» оказался второй мяч – отличился Александр Виноградов. Но на 30-й минуте Сергей Денисов сотворил нечто: лёжа футболист отправил мяч «черпаком» в сетку – 2:2.

«Газпром-Югра» празднует чемпионский титул Фото: МФК «Газпром-Югра»

Драматические повороты продолжались: спустя пять минут ухтинцам удалось выйти вперёд благодаря голу Андрея Павлова — 3:2, но югорчане использовали большинство, и Шведко на последней минуте сравнял счёт — 3:3.

«Мы устроили хорошее шоу»

Дополнительное время прошло в такой же нервной борьбе. «Газпром-Югра» дважды вырывался вперёд в концовках таймов, но «Ухта» дважды героически спасалась благодаря голам Лукаса Педалы на последних минутах.

Послематчевые пенальти не предвещали ничего хорошего для ухтинцев: в финальной серии подопечные Вадима Яшина уже дважды уступали в серии шестиметровых югорчанам. Не получилось взять верх и в этот раз: Зураб Калмахелидзе потащил удар Михаила Москалёва, а Альберт Акбаликов спокойно забил. «Газпром-Югра» одержал четвёртую победу (4-2 в серии) и завершил финал, в четвёртый раз взяв главный трофей страны.

Наставник югорчан Владимир Колесников признался, что, несмотря на такой драматичный матч, его команда не прекращала верить в победу.

«Мы верили в победу. Именно такой посыл был, особенно у тех, кто находился на скамейке запасных. Задача была уехать домой! Мы уже очень давно не были дома, и это надо было сегодня решить. У нас это получилось, за что ребятам большое спасибо. И всех болельщиков поздравляю, которые были здесь, которые переживали за нас у экранов. Всех поздравляю с чемпионством, все красавцы. А мы будем отдыхать!»

Один из ключевых игроков в составе югорчан Николай Шистеров поддержал своего соперника после поражения.

«Команде соперника спасибо за эти игры: они получились потрясающими. Такой накал практически во всех матчах! Получается, мы три матча по пенальти выиграли. Не очень простая серия. Хочу пожелать сопернику не расстраиваться, дальше продолжать работать. Думаю, всё у них впереди».

В «Ухте» к результату финальной серии отнеслись не без доли сожаления. Главный тренер команды пояснил, что разочарован исходом.

«Присутствует небольшое разочарование из-за того, что мы сегодня не смогли зацепить серию. Хочу просто поздравить «Газпром-Югра» с победой и поблагодарить болельщиков, переживавших за нас весь сезон и дававших ту энергию, которой постоянно хватало, чтобы провести вот такой сезон».

А Кирилл Козлов заявил, что доволен завершившимся сезоном.

«Считаю, для нас это успешный сезон, даже несмотря на проигранный финал. Как ни крути, у нас финал Суперлиги, победа в Кубке лиги, кубковый «Финал четырёх». Сейчас сложно подбирать какие-то слова, но мы устроили хорошее шоу в финальных матчах. Сегодня была моя крайняя игра в футболке «Ухты». У меня только слова благодарности всем. Когда я приходил сюда, мы были последними, а сейчас мы финалисты и у нас есть трофей. Болельщики прошли этот путь вместе с нами, спасибо им большое».

Действительно, финальная серия получилась настоящим триллером. И, кажется, во многом благодаря этому для «Газпрома-Югра» четвёртое чемпионство станет по-настоящему особенным и незабываемым.