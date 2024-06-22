Юлия Ефимова рвётся на Олимпиаду в Париж вопреки всему. У неё ещё есть реальный шанс!

«Моя главная мечта в карьере – олимпийская золотая медаль. Верю, что она ещё может быть. Надо только очень этого хотеть и много работать», — говорила Юлия Ефимова в ноябре 2023-го на чемпионате России на короткой воде.

Тогда мало кто мог подумать, что самая титулованная российская пловчиха сможет хотя бы попробовать воплотить свою мечту в реальность, поскольку спортсменам из России было тяжело попасть на какие-либо международные старты, а уж об Олимпиаде можно было только мечтать. Но 14 июня Ефимова получила нейтральный статус и показала, что всё ещё рвётся на Игры. Теперь Юлия пытается завоевать путёвку в Париж в последние дни отбора.

И если у россиянки получится, это будет суперистория!

«Международная федерация меня поддерживает»

Ефимова давно говорила, что хочет выступить на Олимпиаде. Она пыталась найти способы, даже несмотря на то что Всероссийская федерация плавания (ВФП) не рекомендовала пловцам ехать на Игры.

14 июня Юлия сделала верный шаг к своей мечте. Она первой из пловцов получила нейтральный статус. В федерации на это отреагировали нейтрально.

«На сегодняшний день, кроме Юлии Ефимовой, нет ни одного человека (в плавании), кто получил нейтральный статус. Я отношусь так, что каждый принимает решение самостоятельно в соответствии со своим взглядом на жизнь, в зависимости от обстоятельств. Это её решение, и никто её не осуждает и не толкает», – заявил президент ВФП Владимир Сальников «РИА Новости».

Казалось, дело за малым – выполнить олимпийский норматив, но всё оказалось не так просто. Квалификация на Игры завершается 23 июня, а большинство турниров проходит в Европе, куда у Юлии нет визы.

«Большая проблема в том, что я не успеваю с международным отбором. Они все заканчиваются 23 июня — или прошли, или на будущей неделе проходят. В моих планах было выступить от клуба на турнире в Италии. Но они мне в итоге отказали в допуске.

С визой отдельная история. Я уже готова была стартовать в Нижний Новгород, нашли возможность там сделать шенген. Появилось единственное окошко. Но итальянцы мне прислали отказ, и я не поехала подавать документы.

Самое главное, Международная федерация (World Aquatics) быстро рассмотрела мою заявку, и они меня поддерживают, чтобы я выступала на Олимпиаде. Но нет визы в Европу и нет допуска на международный отборочный старт, и они все заканчиваются. Видимо, надо было ехать в Азию, туда и визу легко получить, и к нам там хорошо относятся. Но там соревнования уже заканчиваются. И вот все дедлайны сгорают на моих глазах, и я не знаю, что делать», – признавалась Ефимова «Матч ТВ».

Однако даже в таких условиях чемпионка не сдалась и нашла выход. Юлия отправилась на Багамы, где с 20 по 23 июня проходят отборочные старты.

Юлия Ефимова Фото: РИА Новости

«Сейчас только-только прихожу в себя»

Для попадания на Олимпиаду у Ефимовой есть два пути. Первый – выполнить олимпийский норматив (2.23,91 на 200 м брассом и 1.06,79 на 100 м) и сразу взять квоту. Второй – выполнить квалификационный норматив (1.07,12 на сотне и 2.24,63 на 200 м) и ждать приглашения, если 852 слота на Играх не будут заполнены. Однако World Aquatics уже предупредила всех, что получить квоты на Игры вторым способом будет намного сложнее.

Вот только лучшие результаты Юлии в этом сезоне ниже нормативов. На 100 м её лучшее время было показано в апреле на чемпионате России в Казани – 1.07,43, а на 200 м – 2.26.45. С каждым стартом Ефимова заметно прибавляла, но пауза длиной в два года сильно сказалась на её форме.

После ЧР в столице Татарстана пловчиха признавалась, что находится не в лучшей форме.

«Я ещё даже не начинала готовиться к выполнению олимпийского норматива. Было два месяца подготовки до короткой воды, два – до длинной. Я плавала в ярдовом бассейне на Гавайях, без тренера, который просто писал мне тренировки. Надо мной уже не надо стоять и следить, сама все выполняю по максимуму, но всё равно фактор тренера на бортике… он важен. Ещё и ногу потянула на Гавайях, брассом не плавала, ходила еле-еле. Потом заболела, пролежала в день рождения с температурой. Только выздоровела и… гайморит. Я только начала отходить. Многие заметили, спрашивают: «Что с тобой не так?» Я ведь обычно такая заряженная энергией. Сейчас только-только прихожу в себя».

Так что на турнире на Багамах Юлии будет тяжело. Надеяться можно лишь на улучшившуюся форму Ефимовой, на всплеск адреналина и эмоций и на чудо.

«Не знаю, на что я рассчитывала вообще»

К сожалению, отбор на Багамах стартовал для Ефимовой не так хорошо, как хотелось бы. На 200 м Юлии не удалось выполнить нормативы.

«Отвратительно проплыла, за 2.29. Не знаю, на что я рассчитывала вообще. Головой понимала, сердцем верила. Надеялась показать где‑то 2.25–2.26 хотя бы после такого перелёта в 25 часов.

Во вторник в ночи решилось, что я все‑таки лечу на Багамы, потому что другой возможности отобраться на Олимпиаду не было, и меня на этот турнир приглашали. Всю среду я летела, а в четверг сразу выступала на 200 м брассом. И вы представляете моё состояние. В принципе, такого результата можно было ожидать. Подруга‑агент даже посоветовала: «Относись к этому так, что ты летишь отдыхать, а тут вдруг, к счастью, оказались соревнования, на которых можно отобраться на Олимпиаду».

Есть специфика заплыва в открытом бассейне на Багамах, где сильно нагревается вода. Но хорошо, что старты на 50 и 100 м брассом будут с предварительными заплывами. А на 200 м был сразу финал. Я с утра попросилась проплыть на свободной крайней дорожке, где девчонки плыли «полторашку». А я с ними рядом плыла, чтобы хоть как‑то и что‑то. Ну вы представьте, вечером прилетела, и на следующий день — 200 м брасс. У меня такого ещё не было. Ну ладно – полтинник, чтобы хоть немного расплыться!

Важно, что олимпийская дистанция 100 м брасс – в последний день, 23 июня. Очень надеюсь, что хоть немного акклиматизируюсь и попытаю своё счастье. А вообще – надо просто наслаждаться моментом. Атмосфера классная, все очень дружелюбные, и я рада плыть на международных соревнованиях, пытаясь отобраться на свою пятую Олимпиаду», – объяснила Ефимова «Матч ТВ».

Сейчас единственным шансом попасть на Олимпиаду у Ефимовой остались 100 м брассом. Заплыв пройдёт 23 июня, аккурат в последний день отбора на Игры. Если Юлии удастся выполнить норматив и получить квоту на ОИ, то получится крайне красивая история, а сама пловчиха будет героиней. Но даже если всё сложится не пользу россиянки, Ефимову стоит похвалить за смелость и решительность, с которой она шла к своей заветной мечте.