Игры БРИКС напоминали Универсиады, на которые наши отправляли профи, а другие страны — студентов-любителей.

Российские юниоры разорвали всех в плавании! Спасибо, что основа сборной не приехала

Пока Юлия Ефимова в нейтральном статусе пытается вскочить в последний олимпийский вагон, сильнейшие пловцы Европы разминаются на континентальном чемпионате, а американцы проводят внутренний отбор на Игры-2024, в Казани завершилась плавательная программа Игр БРИКС.

Сборная России завоевала 22 золотых, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей. С этим показателем российские пловцы, выступай они отдельной страной, были бы на третьем месте в общем зачёте Игр БРИКС.

При этом российская команда была представлена юниорами. И это было классное решение федерации! Когда стал понятен уровень соперников, было объявлено, что лидеры команды выступать не будут.

Ну а какой смысл повторять уже проходившие в России Универсиады, когда многие команды присылали на соревнования студентов-любителей или начинающих спортсменов, а наши выставляли суперпрофи и всех громили? Ещё раз – спасибо федерации, что отнеслись к соревнованиям правильно.

Для наших юниоров, из которых буквально единицы успели выступить на международных стартах до отстранения, такой старт гораздо важнее, чем для взрослых. Атмосферу крупных соревнований они в любом случае ощутили – организация турнира в Казани безупречна. А в бассейне навязали борьбу лидерам сборной Беларуси – Илье Шимановичу, Алине Змушко, Анастасии Шкурдай. Проиграли, но скорость соперников почувствовали.

Впрочем, если смотреть только на медальный зачёт, то наши юные пловцы разорвали всех соперников. А если говорить об отдельных видах программы и конкретных спортсменах, то главные звёзды юниорской сборной России Мирон Лифинцев и Софья Дьякова подтвердили свой класс.

Лифинцев, который последний год выступает по юниорам, не заметил вообще никого в плавании на спине. Мирон бьётся сейчас не с соперниками, а с юниорскими рекордами Климента Колесникова. Пожалуй, в финале Кубка России стоит ждать битвы восходящей звезды с горящей мировой.

16-летняя Дьякова, любимица Казани, столь же уверенно выиграла на дистанциях 400 и 200 м вольным стилем. Софья – уже чемпионка России по взрослым, и ей интереснее биться не с ровесницами. Хотя у неё есть принципиальная соперница – Ксения Мишарина, которая успевает ещё и на открытой воде выступать. Дьякова по совместному решению с тренером пропустит первенство страны, чтобы сосредоточиться на финале Кубка.

Стоит отметить Романа Жидкова и Николая Колесникова, которые выиграли золото на стометровке и на дистанции 400 м вольным стилем соответственно. Да и вообще было много крутых заплывов, где всё решали сотые или одна сотая, а эстафеты получились просто потрясающими по накалу.