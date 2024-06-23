«Я не могу больше». Почему лучшая гимнастка России не сдерживала слёз на Играх БРИКС

В художественной гимнастике завершились главные соревнования сезона – Игры БРИКС. Турнир не обошёлся без драм: по странным причинам снялась сборная Армении, а лидер российской команды Лала Крамаренко плакала после каждого вида. Какими же были состязания на Играх БРИКС?

«Никакого политического подтекста нет»

Один из скандалов на турнире по художественной гимнастике случился ещё до старта самих соревнований. Спортсменка сборной Армении Сильва Саргсян заявила, что вся команда снимается с состязаний. По данным СМИ, это было связано с назначением на Игры БРИКС азербайджанского судьи.

«Дорогие друзья, болельщики и все, кто меня очень ждёт в Казани на Играх БРИКС. К большому сожалению, команда Армении снялась с соревнований, и я не буду принимать участие в турнире», – написала Саргсян в соцсетях.

Позднее Федерация художественной гимнастики Армении опровергла политические причины отказа сборной от участия в турнире.

«Наша команда не успела полноценно подготовиться к соревнованиям, и совместно с тренерским штабом было принято решение пропустить соревнования в Казани. Подчеркну, что никакого политического подтекста в неучастии команды по художественной гимнастике в Играх БРИКС нет. В Казани уже выступали армянские атлеты в шести видах спорта, как-то: настольный теннис, ушу, самбо, карате, спортивная гимнастика и баскетбольное двоеборье. И все они дали высокую оценку организации Игр БРИКС», — заявил представитель организации «РИА Новости».

Больше по ходу турнира об этом инциденте не вспоминали.

«Я устала, и всё»

Странная история случилась и в первый день многоборья. Участвовать в квалификации может любое число гимнасток от страны, но в финале – лишь две. Это же правило касалось и Международной Ассоциации клубов «Небесная грация», которая по статусу приравнивалась к другим странам, хотя за неё выступали гимнастки из России и Беларуси. Представлять эту команду могли максимум две гимнастки с гражданством одной страны.

По итогам квалификации сборную России должны были представлять Лала Крамаренко и Анна Попова, но по каким-то причинам представители национальной команды вместо Анны поставили в финал Диану Чугунихину. Попова же, таким образом, лишилась шанса побороться за награды.

Лала Крамаренко Фото: РИА Новости

Кстати, Чугунихина в итоге тоже осталась без медалей из-за регламента. Дарья выступила без грубых ошибок и заняла третье место по баллам (142,150), но бронза в итоге досталась белоруске Анастасии Салос (133,450). Всё дело в том, что по регламенту на подиуме не может быть более двух представителей одной страны, а первые два места заняли именно россиянки. И в данном случае «Небесная грация» теряла статус «страны»: гимнастки из России, представлявшие эту команду, были равны спортсменкам сборной России.

Золото получила Лала Крамаренко. На лидера сборной России делались особые ставки, но соревнования нашей звёздочке дались непросто. Ещё в квалификации было видно, что с Лалой что-то не так: она не совсем точно выполняла некоторые элементы и однажды не сдержала слёз. Ситуация усугубилась в финале. Крамаренко выступала с тейпом на колене, с осторожностью делала элементы на больной ноге и сильно плакала после каждого предмета. Ожидая оценок за мяч, гимнастка бросила кому-то в «кике»: «Я не могу больше». После финальной ленты Лала разревелась прямо на ковре, пока её тренеры радовались рядом с площадкой.

«Я устала, и всё. Я не хочу давать никаких комментариев по поводу своих эмоций», – пояснила Крамаренко после выступления в многоборье.

О состоянии гимнастки более подробно рассказала Яна Батыршина.

«Это самый важный старт за последние два года. Надо выходить. У Лалы очень серьёзная травма, конечно, надо было сделать операцию. Но непонятно, сколько понадобилось бы времени на восстановление, смогла бы она вернуться в форму к Играм БРИКС, поэтому было принято решение тренироваться и терпеть. Как мы все за неё вчера болели, просто невероятно. Она заслужила победу. Она настоящий борец и главная звезда этих соревнований», — рассказала Батыршина «РИА Новости».

Серебро досталось Марии Борисовой, выступавшей за «Небесную грацию». Грубых ошибок у гимнастки не было, во многих моментах она даже спасалась на опасных рисках, но без неточностей не обошлось. Итог – 142,600 балла.

«Это мой выбор»

На Играх БРИКС свои особые правила были и в упражнениях с отдельными предметами. В финалах могло участвовать не более одной представительницы от каждой страны. При этом если спортсменка из России или Беларуси уже была заявлена за свою сборную, гимнастка с таким же гражданством не могла выступать от «Небесной грации», получается, команда вновь теряла статус отдельной «страны».

От России в пяти видах были заявлены четыре гимнастки (одна — как представительница «Небесной грации»). Только Анна Попова получила шанс выступить сразу в двух состязаниях – по всей видимости, это компенсация за пропущенный финал многоборья.

В отдельных видах наши девочки выступили триумфально, забрав всё золото.

Дарья Чугунихина допустила грубую ошибку, потеряв булаву на риске, и могла бы остаться и без медали, но, к счастью, у соперниц было много потерь. В итоге Дарья (34,450) стала первой с отрывом от Анастасии Салос (33,000).

Мария Борисова, представлявшая Россию в составе «Небесной грации», допустила несколько помарок в упражнениях с обручем, но её выступление всё равно было шикарным (37,400 балла). Она обошла ближайшую преследовательницу Вилану Савадян из Узбекистана на 2,450 балла!

Анна Попова хорошо смотрелась в упражнениях с мячом, хотя и не обошлась без помарок. Тем не менее полученных 35,950 балла хватило для победы. У серебряного призёра Анастасии Салос из Беларуси – 33,450 балла.

В упражнениях без предмета Вилана Савадян едва не вырвала золото у Поповой, сделав 30 прыжков в кольцо подряд и установив новый рекорд. Анне же прыжки давались тяжело, она сделала их 17, но набрала баллы за счёт других элементов и артистизма. В итоге Анна забрала золото (40,500), Вилана – бронзу (39,350), а серебро досталось белоруске Дарье Веренич (39,800).

Лала Крамаренко, несмотря на всеобщее опасение за её состояние, прекрасно выступила с лентой. Гимнастка вышла на ковёр в отличном настроении, и даже небольшая помарка его не испортила. Крамаренко обошла ближайшую соперницу Савадян ровно на три балла: 35,000 против 32,000.

Уже после турнира Лала объяснила, почему плакала после многоборья.

«Я плачу, потому что очень эмоциональные соревнования, подготовка была очень сложная. Это мой выбор, меня никто не удерживает. У меня прекрасные отношения с тренером, просто такие эмоции, я такой человек. Я очень счастлива, просто безумно», – высказалась Лала для ТАСС.

Медали гимнасток укрепили позиции России на первом месте в медальном зачёте Игр БРИКС. Теперь у нашей команды 502 медали, 262 из которых золотые. На втором месте идёт сборная Беларуси с 247 медалями.